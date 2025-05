Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

’s Werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock staat op het punt om een historische mijlpaal te bereiken. Het bedrijf nadert de status van grootste Bitcoin houder ter wereld. Dat zou ten koste gaan van niemand minder dan de oprichter van Bitcoin, Satoshi Nakamoto.

Kan BlackRock met het mogelijk behalen van deze dominantie zorgen voor een stijging van de Bitcoin koers?

BlackRock nadert Satoshi’s Bitcoin voorraad

Naar schatting heeft Satoshi Nakamoto ongeveer 1,1 miljoen BTC, die sinds de begindagen van Bitcoin onaangeroerd zijn gebleven. Nu blijkt dat BlackRock via haar iShares Bitcoin Trust (IBIT) al 57% van dit aantal bezit. Dat betekent dat het bedrijf momenteel ongeveer 636.000 BTC in beheer heeft, wat een enorme hoeveelheid is voor een institutionele partij.

Deze snelle stijging van BlackRocks bezit is vooral te danken aan de aanhoudende instroom van kapitaal in de Amerikaanse spot Bitcoin ETF markt. In een dag tijd stroomde er $667,44 miljoen binnen in deze fondsen, waarvan $305,92 miljoen richting BlackRocks IBIT ging. Dat bracht het totale beheerde vermogen van IBIT naar $45,86 miljard.

Fidelity volgt op de voet

Naast BlackRock zag ook Fidelity met haar eigen spot ETF, FBTC, sterke instroom. Op dezelfde dag haalde FBTC $188,01 miljoen op, waarmee het totaal aan instromen sinds de lancering uitkomt op $11,78 miljard. Deze cijfers laten zien dat de interesse in Bitcoin onder traditionele financiële instellingen almaar groeit.

Het lijkt er daardoor op dat er een verschuiving plaats aan het vinden is van traditionele activa zoals obligaties en goud naar digitale activa zoals Bitcoin. De relatief hoge volatiliteit van crypto wordt niet langer gezien als afschrikwekkend, maar juist als een kans op rendement, in combinatie met de schaarste van het activum.

Doordat grote institutionele beleggers Bitcoin opkopen, is de kans groot dat andere investeerders ook zullen volgen. In dit geval zal de Bitcoin koers alleen maar verder gaan stijgen.

Bitcoin koers bereikt nieuwe all-time high

Tijdens de recente handelssessie steeg de Bitcoin koers naar een intraday hoogtepunt van $107.108, alvorens af te sluiten boven de $105.000. De koers noteerde uiteindelijk op $104.791, wat een dagelijkse stijging van 1,05% was. Momenteel staat de koers zelfs op $111.536,19 met weer een all-time high, sinds het recent de psychologische grens van $100k doorbrak.

📈 Market Overview$BTC is trading at $111,028, up +4.05% in the past 24 hours, setting a new all-time high. $ETH is maintaining its ground near $2,631, posting a small daily gain of +2.86%. Top gainers over the past 24 hours include @theFreeDogs_bot, @pStakeFinance, and… pic.twitter.com/QyrSMe24SX — CryptoRank.io (@CryptoRank_io) May 22, 2025

De grote vraag op dit moment is of deze beweging doorzet. De markt lijkt daar sterk op te wijzen. Volgens analisten zou Bitcoin bij aanhoudende instroom van institutioneel kapitaal $150.000 al deze zomer kunnen aantikken. Mocht dat gebeuren, dan wordt er verwacht dat BlackRock op dat moment meer Bitcoin zal bezitten dan Satoshi Nakamoto zelf.

Wat betekent BlackRock voor de toekomst van Bitcoin?

De stijgende dominantie van BlackRock op de Bitcoin markt is geen toeval. Het is het resultaat van maandenlange institutionele voorbereiding, politieke acceptatie en het ontstaan van gereguleerde beleggingsinstrumenten zoals spot ETFs. Dit alles draagt eraan bij dat Bitcoin steeds meer erkend wordt als een volwaardig financieel asset, vergelijkbaar met goud of aandelen.

Mocht BlackRock doorgaan met het huidige tempo van BTC opbouw, dan zal de dominantie van institutionele partijen op de markt aanzienlijk gaan toenemen.

Hoewel sommige critici zich zorgen maken over het feit dat steeds meer Bitcoin in handen komt van een grote partij als BlackRock, wijzen anderen erop dat deze ontwikkeling positief kan uitpakken voor de Bitcoin koers. Hierdoor raken de eigendom van Bitcoin misschien te veel geconcentreerd.

Hogere koers door meer vertrouwen

Als een invloedrijke investeerder als BlackRock flink inzet op Bitcoin, krijgt de hele markt daar hoogstwaarschijnlijk meer vertrouwen door. In dat geval zullen meer grote beleggers en institutionele partijen volgen, wat de vraag naar Bitcoin verder opdrijft en daarmee de koers een flinke duw omhoog kan geven. Meer investeerders betekent immers meer vraag, en meer vraag leidt doorgaans tot een hogere Bitcoin koers.

Bovendien zou de symboliek van BlackRock als grootste houder van Bitcoin het sentiment onder particuliere en professionele beleggers alleen maar kunnen versterken. Deze Wall Street gigant stond namelijk jarenlang sceptisch tegenover crypto, dus deze enorme ommekeer laat zien hoe serieus ze zijn over de potentie van Bitcoin.

BlackRock kan zorgen voor Bitcoin koersstijging

De Bitcoin koers is niet alleen in flink aan het stijgen, het ecosysteem eromheen is ook fundamenteel aan het veranderen. De cryptosector lijkt over te gaan op een nieuwe fase met de opkomst van spot ETFs, miljarden aan instroom en partijen als BlackRock en Fidelity die groot inzetten op crypto. Als dit zo doorgaat, is de kans groot dat Bitcoin binnenkort niet alleen een nieuwe all-time high neerzet, maar ook een structurele plek verovert in het wereldwijde financiële systeem.

Alleen al het feit dat BlackRock de kans heeft om de grootste Bitcoin houder te worden, zal waarschijnlijk zorgen voor meer vertrouwen en instroom van kapitaal in de markt. Dit kan de vraag naar Bitcoin flink doen toenemen, wat vervolgens de koers weer verder omhoog kan duwen.

Dankzij de invloed en het netwerk van zo’n grote institutionele investeerder kunnen ook andere beleggers worden aangemoedigd om in Bitcoin te stappen. De dominantie van BlackRock kan dus een belangrijke katalysator zijn voor een nieuwe, grote stijging van de Bitcoin koers.

Bitcoin Bull

Wil je geld verdienen met crypto? Dan is Bitcoin een mooie investeringsmogelijkheid, aangezien het ernaar uitziet dat de Bitcoin koers alleen maar zal gaan stijgen. Helaas betekent het met de huidige koers dat je veel geld moet inleggen. Gelukkig heeft Bitcoin Bull daar een oplossing voor.

Door de manier waarop dit nieuwe cryptoproject is opgezet, helpt het niet alleen kleinere investeerders om toch BTC te kunnen bezitten, maar ondersteunt het ook de Bitcoin koers.

Tijdens de presale kun je $BTCBULL tokens kopen voor maar $0,002525 per stuk, waardoor je $BTCBULL houder wordt. Op dat moment kom je iedere keer dat de Bitcoin koers met $25.000 stijgt of grote mijlpalen bereikt in aanmerking voor gratis BTC airdrops.

Ook verbrandt Bitcoin Bull regelmatig $BTCBULL tokens, zodat er schaarste komt en de waarde hoger komt te liggen. Zo kun je het meeste halen uit zowel Bitcoin Bull als Bitcoin, zonder dat je in beide hoeft te investeren.

Ga nu naar de presale van Bitcoin Bull