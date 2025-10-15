Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

De Chainlink koers veerde helemaal op na positief crypto nieuws. Volgens analist Ali Charts kan de Link koers zelfs omhoog schieten richting $100. De verwachting wordt gebaseerd op technische patronen uit eerdere crypto bull runs. Toen overtrof Chainlink keer op keer de rest van de altcoins. Is dit opnieuw mogelijk voor deze opkomende crypto?

Technische analyse LINK koers toont bullish setup

Op X deelt Ali Charts zijn bevindingen over de LINK koers. Hij benadrukt hierin een vergelijkbare fase vlak voor de bull run van 2020. Toen steeg de altcoin van $2 naar $52 binnen anderhalf jaar tijd. De huidige structuur toont volgens de analist opnieuw een bullish parallel channel, waarin de koers langzaam omhoog gaat met stijgende dieptepunten.

Chainlink $LINK remains in the buy zone before the bull rally to $100! pic.twitter.com/QB7hjikILY — Ali (@ali_charts) October 13, 2025

Analisten zien dat de LINK koers de weerstand op $18 heeft doorbroken, dit opent de weg richting $25 tot $27 in de komende weken. De RSI kruipt richting een neutraal gebied, wat ruimte vrij laat voor een verdere koersstijging.

Daarnaast laat de MACD een bullish cross zien, wat wijst op aanhoudend positief momentum. Dit zijn de signalen waar experts op letten en aantonen dat het vertrouwen terugkeert en het koopvolume weer toeneemt.

Mocht de LINK koers boven de $20 weten te sluiten, ligt de volgende weerstandszone bij $30. Dit niveau is volgens experts de springplank richting het lange termijndoel van $100 in 2025. Voor nu is het nog een ver doel, maar als de huidige trend zich doorzet en de vraag naar oracles en tokenisatieprojecten toe blijft nemen, kan dit doel realistisch worden.

Nieuwe integratie versterken positie van Chainlink

De afgelopen weken stonden in het teken van integraties. Chainlink heeft in totaal 14 integraties verspreid over grote netwerken als Ethereum, Solana en Arbitrum aangekondigd. Deze aankondigingen ondersteunen het beeld dat Chainlink alleen nog maar groter en sterker wordt.

Met meer dan 60% marktaandeel binnen de oracle sector is Chainlink eigenlijk al onmisbaar voor honderden blockchains die betrouwbare data nodig hebben voor smart contracts. Bovendien werkt Chainlink als een brug tussen traditionele financiën en de snelgroeiende wereld van digitale activa dankzij samenwerkingen met bedrijven als Mastercard en ICE Data Services.

S&P Global just took its first step onchain.@SPGlobal‘s Chief DeFi Officer Chuck Mounts explains how the organization is bringing its trusted risk benchmarks directly to blockchains, starting with stablecoin stability assessments in partnership with Chainlink ↓ pic.twitter.com/8pSSSDtIIR — Chainlink (@chainlink) October 14, 2025

Het meest opvallende nieuws kwam van S&P Global Ratings. Zij publiceren hun stablecoin-ratingsysteem voortaan rechtstreeks via Chainlink Data Feed. Deze samenwerking maakt het voor DeFi platformen mogelijk om S&P data te gebruiken bij risicobeoordelingen en liquiditeitsbeheer. Een grote en belangrijke stap richting institutionele adoptie van blockchaintechnologie.

LINK richting $100 is mogelijk volgens crypto analisten

De combinatie van fundamentele groei en technische kracht maakt deze opkomende crypto erg interessant voor de komende crypto bull run. LINK toonde te midden van de dip juist kracht en herstelde op een hoog tempo. Het handelsvolume blijft stijgen en het netwerkverkeer via Chainlinks feed bereikte zelfs een recordhoogte.

Volgens crypto analisten kan de vraag naar LINK tokens explosief groeien als meer grote partijen overstappen naar tokenisatie via Chainlink. Elke nieuwe integratie van Chainlink verhoogt de vraag naar LINK. Deze token wordt gebruikt om datafeeds te beveiligen en transacties te verifiëren.

Analisten zoals Ali Charts verwachten hierdoor dat een stijging richting $100 niet uitgesloten is. Terugkeer van institutioneel kapitaal naar DeFi kan dit doel mogelijk versnellen volgens analisten.

Welke crypto kopen in aanloop naar de crypto bull run?

Niet alleen gevestigde namen profiteren van meer institutioneel kapitaal, dus meer liquiditeit. Ook nieuwe projecten in de presale liften mee op dit sentiment. Presale crypto’s zoals Best Wallet Token winnen terrein doordat ze inspelen op actuele trends zoals DeFi, multi-chain mogelijkheden en gebruiksgemak.

Best Wallet Token ($BEST) is een van de meest innovatieve presale crypto’s op dit moment. De naam klinkt waarschijnlijk al bekend, het is namelijk de native token van de gebruiksvriendelijke Best Wallet, een populaire crypto wallet. Holders van de token kunnen de $BEST token tijdens de presale tegen een gereduceerd tarief inkopen, waardoor de kans op een explosief rendement groter wordt.

Voor holders liggen nog meer voordelen te wachten, zoals lagere transactiekosten en hogere staking beloningen. Daarnaast is $BEST een governance token, wat ervoor zorgt dat holders mee mogen stemmen in het bestuur. Ook kunnen holders meedoen aan de gratis crypto airdrop, hier kunnen ze door opdrachten te voltooien gratis $BEST tokens verdienen.

Investeerders die op zoek zijn naar een kleine crypto met veel potentie is Best Wallet Token een interessante optie.

