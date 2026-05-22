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요즘 암호화폐 시장에서 기성 대형주들의 자금을 블랙홀처럼 무섭게 빨아들이며 독주하는 주인공이 있다. 바로 탈중앙화 무기한 선물 플랫폼의 절대강자로 우뚝 선 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 네이티브 토큰, HYPE다.

HYPE 코인은 지난 7일 동안에만 28%라는 경이로운 급등세를 연출하더니, 메이저 자산들로부터 흘러나온 자본 순환을 타고 완전히 희석된 밸류에이션(FDV) 기준으로 무려 솔라나(Solana)를 일시적으로 뒤집어엎는 대이변을 토해냈다.

작성 당시 기준으로 HYPE는 59달러 선까지 치솟았는데, 이는 지난달 동시간 대비 무려 45%나 폭발적으로 상승한 수치다. 비트코인이 7만 7,000달러 선 근처에서 답답한 박스권 다지기에 갇혀 숨을 고르는 사이, 더 화끈한 수익률을 갈망하던 트레이더들이 메이저 코인을 탈출해 하이퍼리퀴드로 대거 포지션을 이동한 결과다.

실제로 이번 주 비트코인 현물 ETF는 수천억 원 규모의 붉은색 순유출 환매 대란을 며칠 연속으로 겪었고, 이더리움 펀드 역시 똑같은 유출 압박에 짓눌렸다. 하지만 이 제도권 자금의 이탈은 온체인 디파이의 호재가 되었다. 하이퍼리퀴드 같은 탈중앙화 DEX의 일일 거래량이 웬만한 메이저 중앙화 거래소(CEX)의 거래 대금을 가볍게 씹어 먹는 기현상이 속출하고 있는 것이다.

literally one of the most insane charts in crypto during a full blown bear market where the whole industry is considered dead lmao $100 is programmed. hyperliquid. pic.twitter.com/NZ2ER9bZio — lyxe (@cryptolyxe) May 21, 2026

100만 달러 돌파 눈앞… 파편화된 크로스체인 종지부 찍을 리퀴드체인의 타이밍

베테랑 트레이더들은 하이퍼리퀴드의 미친 퍼포먼스를 보며 ‘초고속 주문 체결, 무기한 선물 계약의 압도적인 유동성 깊이, 그리고 경쟁사들을 완벽히 따돌리는 100% 온체인 오더북’이 결합했을 때 어떤 파괴력이 나오는지 똑똑히 목격했다. 파생상품 시장의 점유율을 무자비하게 집어삼키는 이 광경은, 전체 시장 심리가 잔뜩 얼어붙은 와중에 터져 나와 더욱 강렬한 인상을 남겼다.

대장주 비트코인이 핵심 지지선은 사수하되 상방 에너지를 내지 못해 횡보할 때, 영리한 고래들은 이미 하이퍼리퀴드의 성공 공식인 ‘특화 인프라와 크로스체인 효율성’을 빼닮은 그 다음 인프라 단계로 레이더망을 넓히고 있다.

이 내러티브의 정점에서 최근 몇 주간 매서운 속도로 뭉칫돈을 긁어모으는 대안이 바로 레이어3 프로토콜인 리퀴드체인(LiquidChain, LIQUID)이다. 현재 대중 프리세일 단계에 있는 리퀴드체인은 벌써 100만 달러 고지 돌파를 코앞에 두며 매서운 존재감을 과시 중이다.

하이퍼리퀴드가 무기한 선물 거래의 혁신을 보여줬다면, 리퀴드체인은 비트코인의 무한한 자본력, 이더리움의 숙성된 디파이 도구, 솔라나의 빛나는 속도를 단 하나의 고성능 실행 레이어로 통째로 버무리는 거대한 멀티체인 비전을 제시한다.

Think people are still heavily underestimating the upside potential for $HYPE here. For the first time, we are seeing a breakthrough crypto native application outside of BTC and stablecoins, which most of CT is not used to. Throughout each past cycle longing the platform where… — Daniel Cheung (@HighCoinviction) May 21, 2026

랩핑·브릿지 없는 네이티브 상호작용… 실시간 디앱의 신세계가 열린다

리퀴드체인이 저격하는 페인 포인트는 명확하다. 바로 크로스체인 생태계의 고질적인 암인 ‘유동성 파편화’다. 사용자들에게 매번 해킹 위험에 노출된 랩트 자산이나 툭하면 깨지는 불안한 브릿지를 쓰라고 강요하는 대신, 3대 메이저 체인의 자산이 어떠한 가공도 없이 네이티브 방식으로 직접 상호작용하는 통합 유동성 풀을 창조했다.

원자적 증명과 고도로 진화된 메시징 프로토콜 덕분에 거래는 눈 깜짝할 새 처리되고 자본 효율성은 극대화되며 크로스체인 정산은 철통 보안을 자랑한다. 실시간 애플리케이션에 완벽하게 최적화된 특화 가상 머신 상에서 구동되므로 개발자들은 보안과 성능 중 어느 하나도 타협할 필요 없이 비트코인, 이더리움, 솔라나의 치트키 같은 장점들만 골라 디앱을 요리할 수 있게 된 셈이다.

자본이 구태의연한 기존 레이어1 토큰에서 이탈해 확실한 기술적 차별화를 뽐내는 곳으로 순환하는 지금, 리퀴드체인의 등장은 그야말로 신의 한 수가 아닐 수 없다.

이 장기적인 지속 가능성은 LIQUID 토큰의 구조화된 토크노믹스에서도 증명된다. 생태계 성장과 기술 개발, 유동성 공급, 커뮤니티 이니셔티브에 투명하게 할당된 배분율은 단기적인 열풍에 기대 한탕 땡기려는 흔한 잡코인들과 하이퍼리퀴드급 인프라를 확연히 구분 짓는 신뢰의 증표다.

만약 현재의 알트코인 순환매가 단순 파생상품 앱을 넘어 기초 인프라 레이어 전체로 확산된다면, 리퀴드체인은 이 거대한 다각화 흐름의 가장 직접적인 수혜주가 될 수밖에 없다.

1410% APY 꿀 같은 이자 혜택… 모바일 ‘베스트 월렛’으로 간편하게 참여

시장의 횡보 속에서도 리퀴드체인 프리세일의 기세는 꺾일 줄 모른다. 현재 프리세일 라이브가 진행 중이며 진입 가격은 토큰당 단 0.01461달러다. 가장 구미가 당기는 매력은 상장 전인 지금 구매하더라도 즉시 스테이킹을 활성화해 최대 1,410%라는 어마어마한 연이율(APY)의 일일 보상을 챙길 수 있다는 사실이다. 내 코인이 스스로 복사되는 꿀 같은 실질 수익률을 누릴 수 있는 최적의 기회다.

참여 방법은 모바일 환경에 아주 최적화되어 있다. 애플 앱스토어나 구글 플레이 스토어에서 무료로 받을 수 있는 베스트 월렛(Best Wallet) 앱을 다운로드한 뒤, 앱 내부의 출시 예정 토큰(Upcoming Tokens) 탭을 누르면 터치 몇 번만으로 깔끔하게 구매가 끝난다.

당연히 공식 $LIQUID 프리세일 웹사이트에 접속해 기존 지갑을 연결해도 된다. 결제 루트도 광활해서 ETH, BNB, SOL, USDT, USDC는 물론 비트코인(BTC) 스왑도 가능하며, 코인 결제가 낯설다면 평소 쓰던 일반 은행 카드로 긁어버려도 무방하다.

1,410% APY를 선점할 수 있는 창문은 그리 길지 않으니, 공식 X 계정과 텔레그램 그룹에서 실시간 커뮤니티 소식을 체크하며 서둘러 지갑을 채워두길 권한다.

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※ 본 기사는 투자 권유가 아닌 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 암호화폐 투자는 높은 변동성과 위험을 수반하므로, 투자 전 충분한 조사가 필요합니다.