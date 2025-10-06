Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

XRP wciąż utrzymuje się w czołówce kryptowalut na rynku, tuż za Bitcoinem i Ethereum.

Po serii zwycięstw regulacyjnych, aktywu udało się wyjść z długiego okresu konsolidacji poniżej 1 USD i w zeszłym roku osiągnąć nowe szczyty, dochodząc do około 4 USD.

XRP stoi jednak w obliczu coraz silniejszej konkurencji ze strony innych projektów, które mogą przyciągnąć uwagę inwestorów i wywrzeć presję na jego udział w rynku.

W tym kontekście Finbold zwrócił się do najnowszego modelu sztucznej inteligencji od OpenAI – ChatGPT-5, aby zidentyfikować dwa aktywa, które do 2026 roku mogłyby stać się prawdziwymi „zabójcami XRP”.

Bitcoin Hyper: Rewolucja warstwy 2 dla największej kryptowaluty

Drugim wybranym aktywem jest Bitcoin Hyper (HYPER) – rozwiązanie warstwy 2 stworzone w celu zapewnienia skalowalności, szybkości i inteligentnych kontraktów w sieci Bitcoin. Projekt wykorzystuje maszynę wirtualną inspirowaną Solaną oraz „kanoniczny most”, który pozwala użytkownikom przenosić BTC do systemu warstwy 2 w celu realizacji szybkich i niskokosztowych transakcji.

Według ChatGPT-5, połączenie siły marki Bitcoin i zaawansowanych funkcjonalności DeFi pozycjonuje Bitcoin Hyper jako wyjątkowego konkurenta w dziedzinie płatności i zdecentralizowanych aplikacji. Jednak, podobnie jak w przypadku wielu projektów w przedsprzedaży, brak aktywnej sieci głównej (mainnet) i zależność od przyszłej adopcji stanowią znaczne ryzyko.

Warto zauważyć, że Bitcoin Hyper zebrał już ponad 14 milionów dolarów podczas swojej przedsprzedaży, przyciągając inwestorów korzyściami takimi jak nagrody za staking i deflacyjny model tokena. Projekt ma na celu uzupełnienie Bitcoina, tworząc ekosystem, w którym BTC może być używany do codziennych płatności, DeFi i gier, rozszerzając się na rynki znacznie wykraczające poza obecną domenę Bitcoina.

Do końca 2025 roku HYPER zdobył już znaczną popularność na głównych platformach przedsprzedażowych, a wczesne zainteresowanie sugeruje, że może stać się jedną z najbardziej ambitnych inicjatyw mających na celu rozszerzenie zastosowania Bitcoina.

Pepenode: gdy memy spotykają się z wirtualnym wydobyciem

Kolejnym kandydatem jest Pepenode (PEPENODE) – projekt, który łączy kulturę tokenów memowych z innowacyjnym modelem wirtualnego wydobycia (mine-to-earn). Użytkownicy mogą kupować i ulepszać „węzły wydobywcze” we własnej wirtualnej „serwerowni”, a te węzły generują nagrody w $PEPENODE, a nawet w popularnym tokenie $PEPE.

Według ChatGPT-5, to połączenie gamifikacji, elementów memowych i mechanizmu nagród odróżnia Pepenode od klasycznych tokenów memowych i daje mu potencjał do osiągnięcia bardziej zrównoważonej wartości. Projekt jest jednak wciąż na etapie przedsprzedaży, co niesie ze sobą wysokie ryzyko i niepewność co do jego przyszłego rozwoju.

Warto zaznaczyć, że Pepenode.io przeszedł już audyt inteligentnych kontraktów i wdrożył model deflacyjny poprzez spalanie tokenów podczas aktualizacji węzłów – czynniki te mają na celu zwiększenie zaufania i długoterminowej stabilności. Projekt twierdzi, że takie podejście przyczyni się do zmniejszenia całkowitej podaży i zwiększenia popytu.

W ciągu 2025 roku Pepenode przyciągnął uwagę inwestorów i analityków jako „kolejny wielki projekt memowy”, a wczesne finansowanie, przekraczające 1 milion dolarów, dowodzi, że zainteresowanie jego koncepcją gwałtownie rośnie.

Podsumowanie

Podczas gdy XRP wciąż umacnia swoją pozycję jako jeden z głównych graczy w przestrzeni kryptowalut, pojawienie się nowych projektów, takich jak Bitcoin Hyper i Pepenode.io, pokazuje, że konkurencja staje się coraz silniejsza. Oba aktywa proponują różne wizje – HYPER opiera się na innowacjach technologicznych i integracji z potęgą sieci Bitcoin, podczas gdy Pepenode.io łączy kulturę memów z innowacyjnym modelem wirtualnego wydobycia.

Chociaż ryzyka związane z projektami na wczesnym etapie i w przedsprzedaży są wysokie, zainteresowanie inwestorów sugeruje, że tokeny te mogą stać się w nadchodzących latach poważnymi konkurentami dla XRP. Czas pokaże, czy uda im się ugruntować swoją pozycję jako prawdziwi „zabójcy XRP”, co będzie zależeć od ich wdrożenia, stopnia adopcji rynkowej i zdolności do dostarczenia realnej wartości w nieustannie ewoluującym świecie kryptowalut.