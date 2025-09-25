Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

年末の3か月間は、暗号資産市場において強気相場になりやすい時期とされている。10月は「Uptober」と呼ばれ、11月はビットコインにとって歴史的に最も好調な月、12月は「サンタラリー」として知られている。

この傾向には理由がある。機関投資家は年末にポートフォリオを調整する傾向があり、個人投資家はホリデーシーズンに活発化する。これらの要因が重なり、ビットコインの大規模な上昇を支えてきた。

実際の数字もこれを裏付けている。2017年第4四半期にはビットコインが215％上昇し、2020年第4四半期には168％の上昇を記録した。比較的落ち着いた年でも、第4四半期は他の時期よりも高いリターンをもたらす傾向がある。

この実績を踏まえ、ChatGPTは同様の勢いを獲得できる可能性のある暗号資産プレセールに注目した。AIが選んだのは、2026年までに5,000％のリターンを狙える3つのアルトコインである。

ChatGPTが注目する次の大型ミームコイン、Maxi Doge

最初に取り上げるのはMaxi Doge（MAXI）だ。ChatGPTは、爆発的な成長に必要な要素を備えていると指摘している。MAXIのプレセールはこれまでに240万ドル（約3億6,000万円）以上を調達しており、トークン価格は0.000259ドル（約0.04円）。小口投資家に「宝くじ感覚」を与える価格帯が特徴だ。

トークノミクスも露出度を重視している。供給量の40％はマーケティングに、25％は「MAXIファンド」として確保されており、プレセール終了後も広報活動やインフルエンサーとの提携、SNSプロモーションが継続できる仕組みとなっている。

さらに、MAXIは「デジェン・ジムコイン」というブランディングで、2025年に人気を集めている「努力・鍛錬文化」に訴求している。ステーキング報酬も年率135％と高く、上場後に売却せず保有を続ける動機付けが強い。

最終的にChatGPTは、Maxi Dogeは既存の仕組みを大きく変えずとも成功できるとみている。複数のミームコインが到達した19億ドル（約2,850億円）の時価総額に達すれば、現在の価格から5,000％のリターンが可能になると予測している。

ChatGPT「Bitcoin Hyperはビットコインの眠れる流動性を解き放つ可能性」

Bitcoin Hyper（HYPER）は、まったく異なるアプローチを取るプロジェクトだ。既に1,800万ドル（約270億円）以上を調達しており、2025年最大規模のプレセールの一つとなっている。プレセール価格は0.012975ドル（約1.95円）で、5,000％の上昇は約0.66ドル（約99円）に相当する。ビットコインの未活用流動性を活かせるなら、実現不可能な水準ではない。

プロジェクトの構想は、ビットコインを「価値の保存手段」から「プログラム可能なブロックチェーン」へと変貌させることにある。具体的には、新しいレイヤー2を構築し、Solana Virtual Machine（SVM）を統合する計画だ。

これにより、ビットコインにソラナ並みの処理速度と低手数料を付与しつつ、元来のブランド力を保持できる。仮にビットコインの流動性の一部でもBitcoin Hyperに移動すれば、HYPERの急成長に最適な環境が整う。

ChatGPTは、このシナリオが現実的だと考えている。AIは2026年初頭までに時価総額が60億ドル（約9,000億円）に達する可能性があると予測し、HYPERを大きな潜在力を持つプレセール銘柄と位置づけている。さらに、ステーキング利回りが約65％であることも、大口投資家の注目を集めている。

ChatGPTが注目するSUBBD──クリエイター経済を変革する可能性

3つ目はSUBBD（SUBBD）だ。プレセールでは110万ドル（約16億5,000万円）を調達し、過度な期待を煽らずとも十分な初期需要を示している。トークン価格は0.056525ドル（約8.5円）で、5,000％の上昇は2.88ドル（約434円）に相当する。

注目すべきは、成長を続けるクリエイター経済だ。最新データによると規模は2,500億ドル（約37兆5,000億円）に達している。PatreonやOnlyFansがモデルを証明したが、暗号資産決済とAIによるクリエイターツールを統合したプロジェクトは存在しなかった。SUBBDは両方を備えている。

配信面でも課題は少ない。すでに2,000人以上のクリエイターが登録しており、総フォロワー数は2億5,000万人にのぼる。この一部でもSUBBDを利用すれば、トークン需要は急増するだろう。さらに、ステーキングで年率20％の利回りが得られるため、長期保有の動機付けも強い。

ChatGPTは、SUBBDがクリエイター経済の一部を取り込むだけでも、来年には時価総額30億ドル（約4,500億円）を達成できるとみている。この強気な予測が、短期間でプレセールに勢いを与えている背景だ。

