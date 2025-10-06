XRP sa naďalej drží medzi hlavnými kryptomenami na trhu, hneď za Bitcoinom a Ethereum.
Po sérii regulačných víťazstiev sa aktívu podarilo vyjsť z dlhého obdobia konsolidácie pod hranicou 1 USD a v minulom roku sa posunulo k novým maximám, pričom dosiahlo okolo 4 USD.
XRP však čelí čoraz silnejšej konkurencii zo strany iných projektov, ktoré môžu prilákať pozornosť investorov a vyvinúť tlak na jeho trhový podiel.
V tejto súvislosti sa Finbold obrátil na najnovší model umelej inteligencie od OpenAI – ChatGPT-5, aby identifikoval dve aktíva, ktoré by sa do roku 2026 mohli stať skutočnými „zabijakmi XRP“.
Bitcoin Hyper: Revolúcia vrstvy 2 pre najväčšiu kryptomenu
Druhé vybrané aktívum je Bitcoin Hyper (HYPER) – riešenie vrstvy 2 vytvorené na zabezpečenie škálovateľnosti, rýchlosti a inteligentných kontraktov v sieti Bitcoin. Projekt využíva virtuálny stroj inšpirovaný Solanou a „kanonický most“, ktorý umožňuje používateľom prenášať BTC do systému vrstvy 2 pre rýchle a nízkonákladové transakcie.
Podľa ChatGPT-5, kombinácia sily značky Bitcoin a pokročilých funkcionalít DeFi stavia Bitcoin Hyper ako jedinečného konkurenta v oblasti platieb a decentralizovaných aplikácií. Avšak, ako v prípade mnohých projektov v predpredaji, nedostatok aktívnej hlavnej siete a závislosť od budúceho prijatia predstavujú významné riziká.
Je pozoruhodné, že Bitcoin Hyper už počas svojho predpredaja získal viac ako 14 miliónov dolárov, pričom prilákal investorov výhodami, ako sú odmeny za staking a deflačný model tokenu. Projekt si kladie za cieľ doplniť Bitcoin, vytvoriť ekosystém, v ktorom môže byť BTC používaný pre denné platby, DeFi a hry, rozširujúc sa na trhy ďaleko za súčasnú doménu Bitcoinu.
Do konca roka 2025 si HYPER už získal značnú popularitu na hlavných predpredajových platformách a skorý záujem naznačuje, že by sa mohol stať jednou z najambicióznejších iniciatív zameraných na rozšírenie používania Bitcoinu.
Pepenode.io: keď sa mémy stretávajú s virtuálnym ťažbou
Ďalším kandidátom je Pepenode.io (PEPENODE) – projekt, ktorý kombinuje kultúru meme tokenov s inovatívnym modelom virtuálneho ťaženia (mine-to-earn). Používatelia si môžu kúpiť a vylepšovať „ťažobné uzly“ vo svojej vlastnej virtuálnej „serverovej miestnosti“ a tieto uzly generujú odmeny v $PEPENODE a dokonca aj v populárnom tokene $PEPE.
Podľa ChatGPT-5, táto kombinácia gamifikácie, prvkov typu meme a mechanizmu odmien odlišuje Pepenode.io od klasických meme tokenov a ponúka mu potenciál pre udržateľnejšiu hodnotu. Avšak, projekt je stále v fáze predpredaja, čo so sebou prináša vysoké riziká a neistoty ohľadom jeho budúceho vývoja.
Je pozoruhodné, že Pepenode.io už prešiel auditom inteligentných kontraktov a implementoval deflačný model spaľovaním tokenov počas aktualizácie uzlov – faktory, ktoré majú za cieľ zvýšiť dôveru a dlhodobú udržateľnosť. Projekt tvrdí, že tento prístup prispeje k zníženiu celkovej ponuky a zvýšeniu dopytu.
V priebehu roka 2025, Pepenode upútal pozornosť investorov a analytikov ako „ďalší veľký meme projekt“ a skoré financovanie, presahujúce 1 milión dolárov, dokazuje, že záujem o jeho koncept rýchlo rastie.
Záver
Zatiaľ čo XRP sa naďalej konsoliduje ako jeden z hlavných hráčov v krypto priestore, objavenie sa nových projektov ako Bitcoin Hyper a Pepenode.io ukazuje, že konkurencia sa stáva čoraz silnejšou. Obe aktíva navrhujú rôzne vízie – HYPER sa spolieha na technologické inovácie a integráciu s mocou siete Bitcoin, zatiaľ čo Pepenode.io kombinuje kultúru meme s inovatívnym modelom virtuálneho ťaženia.
Hoci riziká spojené s projektmi v počiatočných fázach a v predpredaji sú vysoké, záujem investorov naznačuje, že tieto tokeny by sa v nasledujúcich rokoch mohli stať vážnymi konkurentmi pre XRP. Ostáva zistiť, či sa im podarí etablovať ako skutoční „zabijaci XRP“, čo bude závisieť od ich implementácie, miery prijatia na trhu a schopnosti priniesť skutočnú hodnotu do neustále sa vyvíjajúceho sveta kryptomien.