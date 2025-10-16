Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Gisteren kondigde Coinbase een interessante nieuwe update aan. Zij hebben Binance Coin (BNB) namelijk toegevoegd aan de listing roadmap. Dit betekent niet direct dat BNB morgen op Coinbase beschikbaar is, maar de eerste stappen zijn gezet. Waarom is dit nieuws zo ontzettend bullish voor de BNB koers? Kan BNB $2000 worden?

Crypto nieuws: Coinbase plaatst BNB op roadmap

Crypto exchange Coinbase kondigde gisteren via X aan dat zij beginnen met het listing proces van de populaire crypto BNB. Tot nu toe wordt BNB nog exclusief binnen het ecosysteem van Binance gebruikt, maar binnenkort komt de altcoin dus ook op Coinbase.

Assets added to the roadmap today: BNB (BNB)https://t.co/lyEugQo7Cv — Coinbase Markets 🛡️ (@CoinbaseMarkets) October 15, 2025

Om het listing proces met succes te voltooien, moet BNB nog wel aan een aantal eisen voldoen. Dit is afhankelijk van de support van market makers en de technische infrastructuur. Als BNB vervolgens daadwerkelijk gelist wordt, zal Coinbase dit opnieuw laten weten.

De aankondiging kwam vlak na de introductie van Coinbases’s nieuwe programma The Blue Carpet. Dit programma is opgezet om de listings van assets te stroomlijnen. Developers kunnen zo direct contact opnemen met het Listing Team van Coinbase.

Waarom triggert de listing een bull run?

Hoewel BNB nu niet direct gelist wordt, is de stap naar de roadmap wel degelijk belangrijk nieuws voor de cryptowereld. Op dit moment is BNB de vierde grootste cryptomunt op de markt, met een market cap van $163,5 miljard. Wanneer deze grote altcoin echter op Coinbase komt, krijgt een grote groep investeerders die nu nog beperkt toegang heeft ineens heel gemakkelijk toegang tot BNB.

Het gaat hier om een zeer grote markt, namelijk Amerika. Binance heeft bijvoorbeeld wel een platform in deze regio, maar biedt hier zelf ook nog geen BNB aan. Dit komt door juridische kwesties. Coinbase is echter een platform dat door de SEC gereguleerd is. Komt BNB op deze exchange, dan zorgt dat ervoor dat er zowel institutionele als individuele investeerders toegang krijgen tot BNB.

Verder zal ook het trading volume van BNB gaan toenemen en zal de crypto niet langer enkel op Binance verhandelbaar zijn. Hiermee groeit ook de liquiditeit van de altcoin.

Met de vele investeerders die door Coinbase straks toegang krijgen tot BNB, is een bull run haast onvermijdelijk.

Stijgt BNB koers naar $2000?

Op het moment van schrijven handelt BNB op een waarde van $1174,13. Hiermee is het nog niet hersteld van de crash van de afgelopen week, maar over de maand gezien is de crypto met maar liefst 27% gestegen. Dit geeft aan dat BNB veel potentie heeft, maar ook dat de crypto onafhankelijk beweegt van de rest van de markt. Dit benadrukt nog eens extra dat het een vrij sterke altcoin betreft.

Als het listing proces voltooid is en BNB beschikbaar komt op Coinbase, dan trekt een sterke coin als BNB veel aandacht. De all-time high (ATH) van $1370,55 ligt dan voor het oprapen, gevolgd door de $1500.

Terwijl de target van Chainlink op $100 ligt, kan het optimisme rondom BNB zodanig oplaaien dat ook de $2000 niet ver uit het zicht is. Amerika is een groot en belangrijk land voor crypto. Ook de rest van de wereld weet dit, waardoor BNB ook voor hen interessanter is naarmate de altcoin wereldwijd meer toegankelijk wordt.

Wat te doen in de tussentijd – Opkomende crypto kopen om crypto te minen

Met het The Blue Carpet programma hoopt Coinbase de procedures voor listings te versoepelen, maar dat betekent niet dat BNB morgen al beschikbaar is op Coinbase. In de tussentijd kunnen investeerders zich daarom ook richten op andere cryptomunten die misschien nog wel veel harder gaan knallen dan BNB als ze op Coinbase of Binance komen.

Een voorbeeld is PEPENODE ($PEPENODE), die momenteel nog in presale zit. Met dit project kun je je eigen virtuele mining node kopen om zelf crypto mee te minen. Je hebt hiervoor geen kennis nodig van mining en je hoeft ook geen zware apparaten te kopen om meer te kunnen minen. Wel kun je je installatie upgraden.

It’s always where you least expect it.. But with PEPENODE you can ALWAYS expect bigger and better nodes 😉🔥https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/2TYP9c3cJv — PEPENODE (@pepenode_io) October 16, 2025

Hoe beter jouw mining virtuele installatie, des te meer beloningen je kan verwachten. Zo kun je bonussen op $PEPE verdienen van 20%. Ook moet je de staking rewards niet vergeten. Op dit moment staat de APY namelijk op maar liefst 700%. Dit wordt wel lager naarmate er meer $PEPENODE investeerders zijn, dus wacht niet te lang.

Op dit moment kost de presale crypto $0,001105 per stuk, dus je kan al 100.000 tokens kopen voor $110,5. Over een paar dagen wordt deze som weer hoger, dus wees er vooral voor die tijd bij. En zorg er al helemaal voor dat je erbij bent voordat hij op de roadmap van Coinbase of Binance komt, want dan kan de boel weleens gaan ontploffen.

Ontdek nu de presale van Pepenode