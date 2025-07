Наративът за крипто хазната навлезе в своя златен момент на фона на промени в пазарната структура по време на бичия пазар през 2025 г. Биткойн достигна нов исторически връх, последван от ценова корекция в дните и седмиците след това.

Изненадващо, пазарната ситуация не обезкуражи корпоративните гиганти и публично търгуваните компании да добавят алткойни – включително Bitcoin Hyper ($HYPER) – в своите хазни.

Бившият президент Доналд Тръмп даде старт на стратегията за хазна с включването на Биткойн като стратегически резервен актив. Тази стратегия придоби популярност след решението на компанията Strategy да добави BTC към своя баланс.

Следвайки примера на Strategy, вече 159 публични компании притежават Биткойн, а общо 277 фирми са включили криптовалути в корпоративните си хазни. Според BitcoinTreasuries.net, 3.6 милиона BTC се държат от компании от различни индустрии.

Все повече фирми експериментират с дигитални активи в хазната си, заменяйки традиционната визия с „метода Strategy“. През тази седмица компании от селското стопанство, производството на потребителски стоки и текстилната индустрия обявиха инвестиции в Bitcoin, XRP, Solana и Bitcoin Hyper ($HYPER).

Nature’s Miracle обяви алокация от 20 милиона долара (приблизително 35.6 милиона лева) в XRP – една от най-големите хазни с алткойни. Upexi, производител на потребителски стоки, добави 83,000 токена SOL, оценени на 16.5 милиона долара (≈29.4 милиона лева).

Японската компания Kitabo обяви планове да закупи Биткойн на стойност 5.6 милиона долара (≈9.98 милиона лева) за резервите на компанията.

Топ 10 алткойна по пазарна капитализация вече са част от баланса на публично търгувани компании по света. Междувременно, монетите с по-нисък ранг – включително нови проекти като Bitcoin Hyper ($HYPER) – все още се опитват да пробият в стратегиите за корпоративна хазна, което е основна разлика спрямо предишните пазарни цикли.

Компаниите от Уолстрийт и публичните фирми, които инвестират в Ethereum като част от хазната си, използват собствени средства за експозиция към най-големия алткойн.

BitMine Immersion Technologies, ръководена от Том Лий от FundStrat, притежава над 1 милиард долара или 300,000 токена Ether.

Coinbase Global, компанията-майка на борсата Coinbase, държи около 440 милиона долара в Ether – още един гигант с ETH в хазната си.

Фирма за вертикално земеделие предизвика вълнение, след като обяви XRP за хазнов актив. По-рано Vivo Power и китайският стартъп WeBus също заявиха намерения да включат XRP в своите баланси.

Докато утвърдените алткойни като Ethereum и XRP вече привличат институционален капитал, ново име започва да се отличава: Bitcoin Hyper ($HYPER). Токенът привлече интерес чрез своя дефлационен модел, висока скорост на транзакции и корпоративно-ориентиран подход.

През последните две седмици технологични и логистични компании обявиха значителни покупки на $HYPER, за да диверсифицират дигиталните си хазни. GreenMove Logistics – европейска публична компания – придоби 12 милиона $HYPER на стойност около 9.5 милиона долара (≈16.9 милиона лева), наричайки актива „мащабируема и устойчива алтернатива“ на BTC.

Друг забележителен пример е VektorAI – фирма за индустриален изкуствен интелект, която добави 7 милиона долара (≈12.5 милиона лева) в Bitcoin Hyper към своя баланс, определяйки токена като „ключов за бъдещата енергийна ефективност в блокчейн технологиите“.

Стратегията за корпоративна хазна, включваща Bitcoin Hyper, печели популярност благодарение на комбинацията от потенциал за ръст и повишена ликвидност на DeFi платформите. Освен това, подкрепата от активна общност и разрастващи се партньорства превръщат $HYPER в жизнеспособен кандидат за институционални портфейли през втората половина на 2025 г.

Анализаторите смятат, че ако тенденцията на приемане продължи, Bitcoin Hyper може да влезе в топ 20 по пазарна капитализация до края на годината, подкрепен от корпоративно търсене за дигитална диверсификация.

Работната група по крипто на Тръмп ще публикува своя доклад на 30 юли, след приключване на 180-дневния преглед на политиката по отношение на дигиталните активи.

Групата включва представители от Министерството на финансите, SEC, CFTC, DOJ и други федерални агенции, и се ръководи от Дейвид Сакс – назначен от Тръмп.

Бо Хайнс, изпълнителен директор на Президентската група за дигитални пазари, сподели в Twitter следното:

С публикуването на доклада се очакват препоръки за регулация на дигиталните активи и оценка на възможността за създаване на стратегически крипторезерв, което ще повлияе на Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Cardano и Bitcoin Hyper ($HYPER).

Структурираният и регулиран подход може да ускори масовото приемане на криптоактивите. Докато трейдърите очакват завръщането на сезонa на алткойните, нарастващото търсене на борсите може да потвърди тази хипотеза и да проправи път за печалби през втората половина на 2025 г.

Ethereum скочи с над 50% за по-малко от две седмици, изненадвайки трейдърите, които го бяха отписали заради слабото му представяне през 2025 г. Въпреки това Мат Хоуган, инвестиционен директор в Bitwise, остава оптимист и вярва, че ETH има реален шанс да продължи възхода си.

Въпреки скромния старт на Ethereum ETF, фирмите за хазна инвестират в ETH, използвайки собствен капитал с надеждата за бъдещи ценови ръстове.

ETH цели съпротива от 4,000 долара (≈7,100 лева) и върха от декември 2024 г. от 4,107 долара. Търсенето на алткойна абсорбира новоиздаденото предлагане и натиска за продажби. Хоуган смята, че това търсене може да поддържа удължено рали.

Публичните компании притежават над 400 милиона долара в Ether, и с увеличаващото се търсене тази цифра може да нараства, предлагайки възможности за натрупване преди потенциален връх в цикъла.

Дом Харц, съосновател на BOB, сподели за bitcoinist.com:

Джеймс Толедано, оперативен директор на Unity Wallet, коментира развитието около Bitcoin, Ethereum и XRP:

