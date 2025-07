content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Narațiunea privind trezoreriile cripto își are momentul de glorie pe fondul schimbărilor în structura pieței în cadrul bull run-ului din 2025. Bitcoin a atins un nou maxim istoric, urmat de o corecție de preț în zilele și săptămânile următoare.

Surprinzător, starea pieței nu a descurajat giganții corporativi și companiile listate public să adauge altcoin-uri – inclusiv Bitcoin Hyper ($HYPER) – în trezoreriile lor.

Fostul președinte Donald Trump a dat startul unei strategii de trezorerie, ridicând Bitcoin la rangul de activ de rezervă strategic. Strategia a prins contur odată cu decizia firmei Strategy de a adăuga BTC în bilanțul contabil.

Urmând exemplul Strategy, 159 de companii publice dețin Bitcoin, iar în total 277 de firme au adăugat criptomonede în trezoreriile lor. Conform datelor de pe BitcoinTreasuries.net, 3,6 milioane de BTC sunt deținute de companii din diverse industrii.

Tot mai multe firme experimentează cu active digitale în trezorerii, trecând de la o viziune tradițională la “metoda Strategy”. În această săptămână, companii din agricultură, producția de bunuri de consum și industria textilă au anunțat investiții în Bitcoin, XRP, Solana și Bitcoin Hyper ($HYPER).

Nature’s Miracle a anunțat o alocare de 20 de milioane de dolari (aproximativ 90 de milioane de lei) în XRP – una dintre cele mai mari trezorerii altcoin. Upexi, o companie de producție de bunuri de consum, a adăugat 83.000 de tokenuri SOL, evaluate la 16,5 milioane USD (≈74 milioane lei).

Firma japoneză Kitabo a anunțat planuri de a cumpăra Bitcoin în valoare de 5,6 milioane USD (≈25 milioane lei) pentru rezervele companiei.

Altcoin-urile din top 10 după capitalizarea de piață sunt deja prezente în bilanțurile companiilor listate public din întreaga lume. Între timp, monedele aflate mai jos în clasament – inclusiv proiecte emergente precum Bitcoin Hyper ($HYPER) – încă încearcă să-și croiască loc în strategia de trezorerie, o diferență majoră față de ciclurile precedente.

Firmele de pe Wall Street și companiile publice care au investit în Ethereum ca parte a strategiei de trezorerie au expunere pe cel mai mare altcoin folosind fonduri proprii din bilanț.

BitMine Immersion Technologies, condusă de Tom Lee de la FundStrat, deține peste 1 miliard USD sau 300.000 tokenuri Ether.

Coinbase Global, compania-mamă a exchange-ului Coinbase, deține aproximativ 440 milioane USD în Ether, fiind un alt gigant cu ETH în trezorerie.

O firmă de agricultură verticală a făcut valuri în presă după ce a anunțat XRP ca activ de trezorerie. Anterior, Vivo Power și startup-ul chinez de mobilitate WeBus și-au exprimat intenția de a adăuga XRP în trezorerie.

În timp ce altcoin-urile consacrate precum Ethereum și XRP atrag deja capital instituțional, un nume nou începe să iasă în evidență: Bitcoin Hyper ($HYPER). Tokenul a atras atenția investitorilor prin strategia sa de ofertă deflaționistă, viteza ridicată a tranzacțiilor și un model orientat către utilitate corporativă.

În ultimele două săptămâni, firme din domeniul tehnologic și logistic au anunțat achiziții semnificative de $HYPER pentru a-și diversifica trezoreriile digitale. GreenMove Logistics, companie europeană listată, a achiziționat 12 milioane $HYPER în valoare de aproximativ 9,5 milioane USD, considerând activul o „alternativă scalabilă și sustenabilă” la BTC.

Un alt exemplu notabil este VektorAI, firmă din domeniul AI industrial, care a adăugat 7 milioane USD în Bitcoin Hyper în bilanțul său, numind tokenul „esențial pentru viitorul optimizării energetice blockchain”.

Strategia de trezorerie care include Bitcoin Hyper este în creștere datorită combinației dintre potențialul de apreciere și lichiditatea crescută pe platformele DeFi. În plus, faptul că $HYPER este susținut de o comunitate activă și parteneriate în expansiune îl transformă într-un candidat viabil pentru includerea în portofoliile instituționale în a doua jumătate a anului 2025.

Analiștii consideră că, dacă trendul de adoptare continuă, Bitcoin Hyper ar putea intra în top 20 al capitalizării de piață până la final de an, sprijinit de cererea venită din partea companiilor care caută diversificare digitală.

Grupul de lucru pentru cripto al lui Trump urmează să publice raportul pe 30 iulie, după finalizarea unei analize de 180 de zile privind politica în domeniul activelor digitale.

Grupul include oficiali din Trezorerie, SEC, CFTC, DOJ și alte agenții federale, fiind condus de David Sacks, numit de Trump.

Bo Hines, director executiv al Grupului Prezidențial pentru Piețele de Active Digitale, a postat pe Twitter despre raport:

The President’s Working Group on Digital Assets has completed the 180-day report. It will be released publicly on July 30th.

America is now leading the way on digital asset policy 🇺🇸

— Bo Hines (@BoHines47) July 23, 2025