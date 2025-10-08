Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

2025年の最終四半期に入り、1ドル（約150円）未満で取引される複数のトークンが成長の可能性を示している。投資家が強気相場の継続を背景に市場全体の上昇を見込む中、これらの資産は有望な投資機会となっている。そこで、FinboldはOpenAIのChatGPTに相談し、10月に注目すべき1ドル未満の暗号資産を2つ選出した。

Cardano（ADA）

Cardano（ADA）は現在約0.86ドル（約130円）で取引されており、研究主導の開発姿勢と拡大するエコシステムにより引き続き注目を集めている。ChatGPTは、分散型アプリケーションの増加や高いステーキング参加率といった健全なネットワーク活動を示す要素を指摘するアナリストの見解を引用し、ADAがさらなる勢いを得る可能性を強調した。

また、ガバナンスやスケーラビリティの継続的な改善が進んでいることから、2025年の強気相場において有利な立場にあると評価している。直近数か月でADAの価格は高リスク資産に比べて出遅れているものの、構造的な進展と強固なコミュニティの支援により、中長期的に信頼できる中堅銘柄であるとChatGPTは分析した。

Stellar（XLM）

ChatGPTの2つ目の推奨銘柄はStellar（XLM）であり、実用性を重視した有望なプロジェクトと位置づけた。Stellarのブロックチェーンは国際送金や送金ソリューションに焦点を当てており、特に決済分野でより迅速かつ低コストの清算手段を求める世界的な金融機関から関心を集めている。

記事執筆時点でXLMは0.39ドル（約59円）で取引されており、次の大きな強気相場では1ドル（約150円）水準を目指す可能性があるとChatGPTは見ている。総じて、ADAとXLMは投機以上の実用性を持つ銘柄として投資家に検討を促しており、確立されたインフラ、活発な開発チーム、安定した流動性によって、変動の激しい市場においても堅実な選択肢となっている。

Bitcoin Hyper（HYPER）

さらに、この2つの1ドル未満銘柄に加え、新たな注目プロジェクトとして急速に話題となっているのがBitcoin Hyper（HYPER）である。ADAやXLMと異なり、HYPERはBitcoinを基盤としたレイヤー2ソリューションとして設計されており、Solana Virtual MachineとZKロールアップを活用し、ビットコイン上でスマートコントラクト、DeFi（分散型金融）、NFTエコシステムを可能にすることを目指している。

プレセール中の取引価格は1ドル未満であるが、すでに数百万ドル規模の資金を調達している。投資家は技術革新と初期段階から提供されている高いステーキング利回り（年率90％超）に惹かれている。アナリストの一部は、HYPERがビットコインの長年の課題である拡張性と実用性を直接解決することから、採用が進めば「1000倍銘柄」になる可能性があると見ている。

既存の中堅銘柄を超える新しい投資先を探す投資家にとって、Bitcoin Hyperは初期段階の成長ポテンシャルとビットコイン市場との強い連動性を併せ持つ選択肢といえる。