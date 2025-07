仮想通貨のプレセール(事前販売)は、トークンが取引所に上場される前に入手できる貴重な機会を提供する。これは、ブロックチェーンプロジェクトが開発初期において一部のトークンを割引価格で販売する資金調達手段である。

この段階は、プロジェクトが資本を確保し、支持するコミュニティを構築し、市場での初期の勢いを得るために重要である。ICO(イニシャル・コイン・オファリング)やIDO(イニシャル・デックス・オファリング)と異なり、プレセールは取引所を介さず、プロジェクトチームが直接実施するのが一般的で、早期導入者や特定の参加者に限定されることが多い。

プレセールは高い成長可能性を持ち、革新的なプロジェクトにいち早く参加できる好機でもある。今回は、ミームコインからレイヤー2スケーリング、独自ブロックチェーンまで、2025年に注目される仮想通貨プレセールを紹介する。

Bitcoin Hyperは、ビットコインのレイヤー2スケーリングソリューションであり、処理速度の遅さ、高額な手数料、スマートコントラクト非対応といった課題に対処することを目的としている。

Solana Virtual Machine(SVM)に対応したこのプラットフォームは、ビットコインネットワーク上で高速な分散型アプリケーション(DApps)やミームコインを稼働させるスマートコントラクト機能を提供する。また、Cananocial Bridgeにより、ビットコイン本体のネットワーク(メインネット)とBitcoin Hyperのレイヤー2間でのトランザクションを高速化する。

これは、ビットコイン保有者や開発者が求めてきた機能であり、日常決済への応用を現実のものとする技術である。

現在、HYPERトークンのプレセールが実施中で、フェーズごとに価格が上昇している。これまでに約539万ドル(約8億4,000万円)を調達済みで、最終目標の562万ドル(約8億7,500万円)に近づいている。

HYPERの価格は現在0.012425ドル(約1.9円)で、ETH(イーサリアム)、SOL(ソラナ)、USDC、USDT、BNB、クレジットカード/デビットカードで購入可能である。プレセール終了が近づいており、次の段階では価格が引き上げられる予定だ。

Token6900は、Ethereum(イーサリアム)上に構築されたミームコインプロジェクトであり、「6900」という数値に基づいた設計となっている。開発者はこのトークンを「ミームと市場の神聖な交差点」と位置づけ、「ブレインロット・ファイナンス(思考停止金融)」の新たな指標と称している。

開発チームは、単なるジョークのような名称であっても、深層心理に働きかけるデザインがあれば、10億ドル規模の時価総額を実現し得ることを証明しようとしている。

現在、T600トークンのプレセールが実施されており、すでに130万ドル(約2億円)を調達している。目標額は500万ドル(約7億8,000万円)である。

価格は1 T600あたり0.00675ドル(約1.0円)で、今後の段階では値上がりが予定されている。プレセール開始時は0.0064ドル(約0.99円)であり、上場時には0.007125ドル(約1.1円)となる見込みだ。プレセール購入者は、T600トークンをステーキング(預け入れ)して高い年利報酬を得ることもできる。

Coldwareは分散型テクノロジー企業であり、スマートフォンなどのIoT(モノのインターネット)対応ハードウェアで高性能なプルーフ・オブ・ステーク(PoS)型ブロックチェーンを実装することを目指している。

同社は、独自ブロックチェーンを運営しており、高いスケーラビリティ、モバイル軽量ノード統合、スマートコントラクト機能により、現実世界のユースケースに対応可能な設計となっている。

Ethereum Virtual Machine(EVM)に対応したDeFi(分散型金融)ネットワークとして、2025年2月からCOLDトークンのプレセールを開始しており、これまでに約700万ドル(約11億円)を調達した。

現在までに124万COLD(プレセール枠の68%)が販売されており、2025年11月までに取引所上場が予定されている。現在の価格は1 COLDあたり0.008ドル(約1.2円)で、次のステージで0.0975ドル(約14.8円)に値上がりする見込みだ。購入にはETH、USDT、BNB、USDC、SOLが利用できる。

本記事で紹介したトークンは、現在進行中の中でも特に注目を集めているプレセール案件である。プレセールは、将来性のある仮想通貨プロジェクトに早期から関わる機会を提供する一方で、注意すべき点も多い。

特に詐欺や不正行為への警戒が必要であり、トークン販売の正当性を確認することが不可欠だ。実在のプロジェクトに酷似した名前を使って投資家をだますケースもあるため、コミュニティとの積極的な交流が信頼構築とリスク回避に有効である。

仮想通貨の保管においては、ウォレットの安全性を高めるために強力なパスワードを使用し、送金先アドレスにも十分注意することが求められる。また、一部の国や地域では仮想通貨に対して厳しい規制が存在するため、トークン販売が法律に適合しているかどうかを確認することも重要である。

※本記事は投資助言ではありません。仮想通貨への投資は必ず自身での調査(DYOR)を行った上で判断してください。

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.