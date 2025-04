전 바이낸스 대표 창펑자오(Changpeng Zhao, 약칭 CZ)가 자신은 ‘실질적인 유틸리티보다 토큰 출시를 우선시하는 AI 에이전트는 별로’라고 생각한다고 명확히 밝혔다.

CZ는 토큰은 상품-시장 적합성이 있을 경우에만 출시되어야 한다고 강조한다. 다시 말해서, AI 에이전트는 이미 시장에 특정 수요가 형성되어 있으며 이를 뒷받침하는 그럴듯한 비즈니스 모델을 갖추고 있다는 의미다.

그리고 사실상, 공포와 불확실성에 사로잡혀 있으며 탄탄한 이익을 내는 것이 점점 더 어려워지고 있는 시장에서 암호화폐 투자자들이 실제로 수익을 거둘 수 있도록 돕는 것보다 더 중요한 유틸리티가 있을까?

정확히 이 부분에서 마인드 오브 페페(MIND of Pepe, $MIND) 암호화폐 AI 에이전트가 유틸리티를 우선시하고 그에 대한 입증과 함께 CZ가 토큰에 대해 요구하는 사항을 충족한다. 토큰은 기술이 개발되고 시연이 된 후 이제 막 프리세일로 접어들었다. 단순히 열기 뿐만이 아닌 실질적인 기능을 갖춘 암호화폐 AI 에이전트이다.

수요일 X 게시물에서, CZ는 AI 개발자가 먼저 실질적인 유틸리티를 마련하지 않고 서둘러 토큰을 출시하는 경향에 대해 경고했다. 그가 전하고자 하는 바는 명확했다. 상품-시장 적합성이 먼저여야 한다는 것이다. 이는 실질적인 제품 없이 토큰만 쏟아내고 있는 AI 테마 암호화폐 프로젝트에 대한 우려가 점점 더 심각해지고 있음을 반영한다.

이 현상은 결코 작은 흐름이 아니다. 코인게코(CoinGecko)는 최근 670가지 이상의 AI 관련 토큰 목록을 게시했다. 전체 시가총액은 200억 달러가 넘어, 이 부문의 성장 속도와 그 전망이 얼마나 상당한지를 잘 알 수 있다.

유틸리티 우선 담론은 X에서 반향을 일으켰고, 한 사용자는 개발팀이 종종 R&D 자금 확보에 어려움을 겪는 한편 기관 투자자들은 단기적인 수익을 우선시하는 업계의 상황을 지적했다.

일단 자금이 확보되면, 팀은 상품 개발의 속도를 높여야만 하는 압력에 직면하게 되는데 때론 기술이 준비가 되기 전이거나 진정한 혁신을 포기해야 할 수도 있다. 그 사용자는 투자자가 수익을 보기 전에 “암묵적인 비용”을 짊어질 의향이 있을지에 대한 의문을 제기했다.

CZ는 균형잡힌 관점에서 “토큰 펀딩은 강력한 도구가 맞지만 종종 오용되고 있다”고 답했다. 모금은 그 자체로 목적이 아닌 구축해 나가기 위한 수단이 되어야 한다. 실체 있는 무언가가 있을 때만 토큰 출시는 정당화된다는 것이다.

이러한 접근법은 단순히 보수적인 사고를 넘어, 인기에만 연연하는 분위기로 가득한 부문에서 장기적인 신뢰성을 확보하기 위한 청사진이라고 할 수 있다. 시장이 수백 가지의 AI 토큰으로 넘쳐나고 있는 지금, 실질적인 상품성(과 명확한 유틸리티)을 지닌 토큰만이 다음 번 시험의 순간이 닥쳤을 때 생존할 가능성이 높다.

CZ의 관점에서 유틸리티는 보너스가 아니라 기본이다. AI-암호화폐 분야가 진정으로 성숙해지기 위해서는, 이미 실질적인 유틸리티를 보여주고 오늘날 시장 환경에서 명확한 수요를 해결하는 기술을 바탕으로 토큰을 도입한 프로젝트, 즉 마인드 오브 페페와 같은 프로젝트를 필요로 한다.

마인드 오브 페페($MIND)는 시류에 편승해 이를 자본화하는 여느 AI 토큰들과는 다르다. 사실상 주체적으로 인기몰이를 하고 있는 중이다. 여러 건의 X 게시물을 통해, 팀은 “크립토 네이티브 인텔리전스 엔진”이라고 하는 기술을 꾸준히 정교화하고 있음을 지속적으로 공유해 왔다.

현재 프리세일이 진행 중인 마인드 오브 페페는 블록체인 네트워크, 탈중앙화 애플리케이션(dApps) 및 소셜 플랫폼을 독립적으로 스캔하고, 분석하며, 이들과 상호작용할 수 있는 자율적 능력을 갖춘 암호화폐 AI 에이전트이다.

마인드 오브 페페의 미션은 간단하나 강력하다. $MIND 보유자가 시장에서 기회를 판별해 내고, 수익을 거둘 수 있도록 현명한 의사결정을 내릴 수 있도록 돕는 실행 가능한 실시간 인사이트를 제공하는 것이다.

얼핏 보면, 챗GPT처럼 보이는 인터페이스가 친숙하게 느껴질 수도 있으나 일반적인 AI가 결코 아니다. 마인드 오브 페페의 대형 언어 모델(LLM)은 암호화폐에 특화되어 훈련되었으며, 최근의 학습 업데이트는 암호화폐 관련 출처에서 60,000건의 트윗과 3,000건의 선별된 인사이트를 기반으로 이뤄졌다. 말 그대로 시장의 언어로 대화하는 것이다.

최근의 한 게시물에서, 개발팀은 엔진의 기반이 되는 세부사항을 소개했다. 마인드 오브 페페 스택은 암호화폐, 밈 문화 및 시장 트렌드로 파인튜닝되는 LLM에 의해 구축되며 여기서 끝이 아니다. 사전 학습된 데이터에만 의존하지 않고, AI가 외부 출처로부터 실시간 정보를 끌어올 수 있도록 하는 검색 증강 생성(Retrieval-Augmented Generation, RAG) 또한 통합하고 있다.

이러한 기능은 마인드 오브 페페를 라이브 시장 데이터 피드와 연결시키는 REST API 통합과 함께 더욱 강화되며, 이를 통해 일주일 전의 상황이 아닌 지금 벌어지고 있는 상황에 대한 인사이트를 제공할 수 있게 된다.

로드맵을 통해 이후 상황에 대해서도 제시하고 있다. 팀은 현재 예측 모델을 고도화하고, 기억 및 맥락 학습을 위한 퍼시스턴스 계층을 구축하고 있으며, AI가 진화하는 시장 데이터와 동기화를 유지하는 자동화된 업데이트 루프인 주기적 펄스 개발에 집중하고 있다.

매번 학습할 때마다 마인드 오브 페페는 좀 더 스마트하고, 빠르고, 효율적으로 진화하게 되며, 이는 바로 CZ가 강조하는 부분인 ‘겉모습만 화려한 토큰 출시로 그치지 않는, 실질적인 유틸리티를 제공하는 AI 에이전트’와 일치된다고 할 수 있다. 마인드 오브 페페는 실질적인 기술, 현실적인 응용 사례와 함께 사용자가 시장에서 성공을 거두는 데 집중하는 프로젝트의 면모를 보여주고 있다.

$MIND 투자자들에게 이 토큰은 단순한 또 하나의 AI 토큰이 아니다. 분명한 목적이 있다. 바로 유틸리티를 최우선으로 두고 암호화폐 생태계에서 트레이더들에게 혜택을 주는 AI 프로젝트로 자리잡는 것이다.

현재까지, 마인드 오브 페페는 780만 달러를 모금했으며 이러한 모금액은 AI 인프라 및 시장 인텔리전스 엔진 개발에 투입된다.

토큰 보유를 통해 프로젝트를 지원하는 사람들은 이렇게 실질적인 사용 사례와 함께 다시 한 번 안심할 수 있을 것이며, 바로 이러한 종류의 유틸리티를 CZ는 옹호해 왔다.

일단 플랫폼이 출시된다면, $MIND에 대한 수요는 증가할 것으로 예상된다. 조기 투자자들은 상품에 접근할 수 있는 특권을 가질 뿐만 아니라, 잠재적으로 진화하는 AI와 암호화폐 간 융합을 대표하는 토큰 가격의 상승에서도 혜택을 누릴 수 있는 포지션을 취하게 되는 셈이다.

현재, $MIND는 토큰당 0.0036671달러에 구매할 수 있는 프리세일 단계에 있으나 이 가격은 약 40시간 후에 다음 단계로 바뀌면서 오르게 된다.

새롭게 구매한 토큰은 마인드 오브 페페에 내장된 스테이킹 프로토콜을 통해 스테이킹도 할 수 있으며, 현재 288%의 연 복리 수익률(APY)을 제공한다. 투자자는 이를 통해 최첨단 AI 암호화폐 프로젝트를 지지하는 동시에, 자신의 보유량을 늘릴 수 있는 기회를 얻게 된다.

$MIND 토큰은 현재 마인드 오브 페페 프리세일 웹사이트에서 구매할 수 있다. 베스트 월렛과 같은 지갑을 연결하고, ETH, USDT 또는 신용카드를 사용해 $MIND를 구매하면 된다.

비수탁형 선두 멀티체인 지갑인 베스트 월렛(Best Wallet)의 “업커밍 토큰(Upcoming Tokens)”에서 마인드 오브 페페를 유망 토큰으로 집중 조명했다. 해당 기능은 상당한 성장 잠재력을 보유한 자산을 조명하는 베스트 월렛만의 독점적인 기능이다.

베스트 월렛과 함께, 사용자는 공식 클레임 날짜 전에 자신이 보유한 $MIND 토큰을 편리하게 확인할 수 있다. 베스트 월렛 앱은 구글 플레이(Google Play) 또는 애플 앱스토어(Apple App Store)에서 다운로드 받을 수 있다.

최신 정보를 빠르게 확인하려면 X 및 텔레그램의 마인드 오브 페페 커뮤니티에 참여하면 된다.

마인드 오브 페페 프리세일 방문하기

