長年にわたり、犬をテーマにしたミームコインが暗号資産市場の話題を独占してきた。DogecoinやShiba Inuといったトークンは、この分野の文化を象徴し、数多くの模倣や派生プロジェクトの基盤を築いた。しかし時間の経過とともに注目はカエルやネコ、AIを題材にしたトークンへ移り、かつて勢いを誇ったプロジェクトも価格変動の激しさから信頼を失いつつあった。

ただし、その流れが再び変わりつつある。市場全体の楽観ムードと、イーロン・マスク氏によるミームコインへの関心の再燃が重なり、犬系トークンが再び次の上昇相場を牽引するのではないかとの見方が強まっている。今後数か月は、熱心なコミュニティと強いブランド性を持つトークンへの関心が戻る重要な局面となる可能性がある。

犬系ミームコインは次の勝者となるか

犬をテーマにしたプロジェクトは、ミームコイン市場で再び存在感を高める準備が整いつつある。過去1週間ではDogecoin、Shiba Inu、Flokiといった主要銘柄に勢いが戻り、投資家は小口投資家の熱意を示す初期的なシグナルとして注目している。

この復活を後押ししたのも、またしてもマスク氏だった。同氏が所有するSNS「X」で、社内AIチャットボット「Grok AI」が「フロキ（マスク氏の愛犬）をXのCEOに任命した」と冗談めかした投稿を生成したのだ。投稿はユーモアを帯びていたが、市場への影響は即座に現れた。

Flōki is back on the job as 𝕏 CEO! pic.twitter.com/Zu29Dos24r — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2025

数時間以内にFlokiの価格は30％以上急騰し、長期にわたる停滞を脱却。出来高と価格のモメンタムが急増し、0.000085ドル（約0.013円）付近まで上昇した。マスク氏の影響力はかつてほど爆発的ではないものの、依然としてミームコイン市場に強力な刺激を与えていることを示した。

その波及効果は速やかに広がり、他の犬系トークンも小幅ながら上昇。SNS上では犬コイン復活を巡る議論が再燃した。

さらに米国での規制進展も追い風だ。直近の政府閉鎖を経て米証券取引委員会（SEC）が通常業務を再開したことで、スイスの21Sharesが申請中のDogecoin ETF承認が現実味を帯びている。同社の改訂版S-1申請書にはティッカー「TDOG」とナスダック上場の仕組みが明記された。

ETFは「CF Dogecoin-Dollar Settlement Price Index」に連動し、コインベース・カストディ・トラストがカストディアン、ウィルミントン・トラストが受託者を務める。ブルームバーグ・インテリジェンスのアナリストは、承認確率を99％と見積もっている。

BREAKING: 21Shares Amends S-1 for Spot Dogecoin ETF Approval. Unlike traditional ETFs, this one has a twist: the management fee will be paid in Dogecoin! We just need the US Government shutdown to end so 21Shares, Grayscale & Bitwise ETFs can all start trading – let's go $DOGE! pic.twitter.com/JBijRtDjIO — KrissPax (@krisspax) October 20, 2025

もし承認されれば、Dogecoin ETFはミームコインとして史上初の快挙となり、機関投資家がかつて冗談扱いされた資産に参入する道を開く。マスク氏の関与と小口投資家の再燃する関心を合わせ、犬系トークンが市場の次の主役となる可能性が浮上している。

今買うべきミームコイン──100倍の可能性を秘めたテーマ型プロジェクト

Maxi Doge

新世代のミームトークンの中でも、Maxi Dogeは犬系暗号資産の復活を象徴する存在となっている。筋肉質で自信過剰なDogeをモチーフにしたデザインは、現在のミーム市場が持つ自己認識的で大音量かつエンターテインメント性の強い雰囲気を体現している。

犬系資産への関心が戻る中、Maxi Dogeは懐古的要素と現代的なミーム美学を組み合わせることで若い投資家に強く訴求し、短期間で際立った存在感を確立した。

その特徴は、短期間で強力なブランドと活発なコミュニティを築いた点にある。TelegramやXではミームコンテストやプレゼント企画、インフルエンサーの投稿により、常に高い参加度を維持している。

著名YouTuberのオースティン・ヒルトン氏も同トークンを取り上げ、プレセールの勢いと保有者数の増加を評価した。こうした露出がメインストリームでの知名度を押し上げ、Maxi Dogeを新しい「Dogeルネサンス」の象徴に押し上げた。

深い実用性を持たない点も、ミーム文化の原点に立ち返った戦略と見なせる。シンプルさ、ユーモア、強力なコミュニティは爆発的成長を前にした有機的な兆候といえる。市場回復とマスク氏の影響を背景に、Maxi Dogeは次の犬系ブームを主導する候補として注目されている。

Dogwifhat

Dogwifhatは、シンプルなミームがどこまで拡大できるかを示す代表例である。既に時価総額5億ドル（約780億円）超を誇るSolana基盤のトークンだが、犬系コイン復活を見込む投資家の関心を引き続き集めている。

現在の価格は0.55ドル（約86円）付近で、今月初めに0.70ドル（約109円）を記録した後に一時的な調整を経ている。取引量やMACD指標では回復の兆候が見られ、再びモメンタムが戻りつつある。

Dogwifhatの魅力は徹底したシンプルさにある。ロードマップや複雑なトークノミクス、ユーティリティの主張はなく、純粋にミームのエネルギーとソーシャルな吸引力で支持を得ている。

マスク氏のFlokiツイートやDogecoin ETF承認の高確率化を背景に、Dogwifhatも再び脚光を浴びている。初期のDogecoinと同じように、コミュニティ主導で盛り上がる点が特徴だ。ただし今回は、流動性や機関投資家の関心が高まった成熟市場で展開されている。

この勢いが続けば、Dogwifhatが1ドル（約156円）を回復するのも時間の問題だろう。シンプルさこそ最大の強みであり、市場はその本物らしさを好む。

Pepenode

犬をテーマにしたトークンではないが、Pepenodeはその代替として注目されるカエル系プロジェクトである。現在の犬系ブームの文脈に自然に溶け込み、同じく強力なコミュニティとウィットに富んだデザインで急速に存在感を高めている。

Pepenodeの特徴は「マイン・トゥ・アーン」モデルにある。保有するだけでなく採掘に参加できる仕組みを導入し、従来の受動的なミームプロジェクトとの差別化を図っている。

プレセールでは既に100万ドル（約1億5,600万円）以上を調達し、投資家が同プロジェクトのビジョンに強い期待を寄せていることを示している。参加型の仕組みはコミュニティの持続的な活動を促し、長期保有を後押しする。

その外観やトーンは遊び心にあふれ、ミーム市場の精神を体現しているが、同時に実用的な基盤も備える点で他のプロジェクトよりも堅牢だ。

犬系トークンが復活する流れの中、Pepenodeもまた自然にこの潮流に加わる存在である。プレセールの成功と独自モデルを背景に、歴史的なミームコインの復活と歩調を合わせて上昇する準備が整っている。

結論

犬系ミームコインへの関心の高まりは、暗号資産市場で最もエンターテインメント性の強い分野が再び活性化する兆しを示している。Maxi Doge、Dogwifhat、Pepenodeといったプロジェクトは、それぞれ異なるアプローチでこの勢いを取り込んでいる。

Maxi Dogeはバイラルな魅力とインフルエンサーの注目、Dogwifhatは強固な市場基盤、Pepenodeは革新的な参加型モデルと、いずれも独自の強みを持つ。これらはミームコインの進化を象徴し、遊び心と真剣さを併せ持つ新たな投資対象として市場に位置づけられている。