Dogecoin (DOGE) vừa nhận được cú hích lớn khi trở thành đồng meme coin đầu tiên có quỹ ETF riêng.>

Trong 30 ngày qua, DOGE đã tăng khoảng 12%, nhờ việc REX-Osprey niêm yết Dogecoin ETF ($DOJE). Đây là mức tăng nổi bật so với toàn bộ thị trường meme coin, vốn chỉ tăng 0,3% trong cùng giai đoạn.>

Tuy nhiên, dữ liệu từ trang web chính thức cho thấy ETF DOGE vẫn đang khởi đầu khá chậm, khi chỉ thu hút được khoảng 7 triệu USD kể từ khi bắt đầu giao dịch vào thứ Năm.>

Đáng chú ý, quỹ ETF liên kết với XRP ra mắt cùng ngày đã nhanh chóng vượt mốc 30 triệu USD tài sản quản lý, gấp hơn 4 lần so với DOGE.>

Cuối tháng 8, luật sư của Elon Musk cũng từng đề xuất việc thành lập một kho bạc Dogecoin trị giá 200 triệu USD. Dù kế hoạch này chưa thành hiện thực, nó có thể trở thành bước ngoặt quan trọng giúp củng cố niềm tin và uy tín của dự án.>

DOGE Có Thể Giảm Về 0,20 USD – Liệu Có Cơ Hội Phục Hồi?>

Dogecoin (DOGE) thường bị chỉ trích vì thiếu trường hợp sử dụng thực tế, nhưng đồng coin này vẫn sở hữu một cộng đồng khổng lồ và trung thành. Nhờ đó, DOGE đã vươn lên trở thành đồng tiền điện tử lớn thứ 8 với vốn hóa thị trường hơn 37 tỷ USD.>

Elon Musk's lawyer Alex Spiro set to chair $200 million Dogecoin treasury – Fortunehttps://t.co/Jgkl5gWZgN — Dogecoin (@dogecoin) August 29, 2025

Theo hành động giá gần đây, nhiều khả năng DOGE sẽ rơi xuống mức 0,20 USD, sau khi thất bại trong việc phá vỡ ngưỡng 0,29 USD. Khối lượng giao dịch cùng với chỉ báo RSI (Relative Strength Index) đều phát tín hiệu bán khi RSI cắt xuống dưới đường trung bình động 14 ngày.>

Mặt khác, đường EMA 200 ngày hiện đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Nếu đà giảm tiếp diễn, DOGE có thể bật lại từ đường xu hướng dài hạn. Sự xuất hiện của nhiều vùng cầu mạnh trên biểu đồ cũng làm tăng khả năng phục hồi trong ngắn hạn. Nếu lực mua quay trở lại, DOGE có thể hướng tới 0,29 USD lần nữa, thậm chí cao hơn khi làn sóng meme coin sôi động trở lại.>

Với việc altcoin season đang bắt đầu, các đồng meme coin có thể hưởng lợi. Khi đó, sự ra mắt của DOGE ETF có thể đóng vai trò xúc tác giúp DOGE tiến tới mốc 0,45 USD.>

Trong khi tiềm năng tăng trưởng của DOGE hiện tại có phần hạn chế, một dự án mới mang tên Maxi Doge ($MAXI) đang thu hút sự chú ý. Chỉ trong vài tuần, presale của $MAXI đã huy động được hơn 2 triệu USD, trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội mới.>

Maxi Doge ($MAXI) – Khi Đòn Bẩy Trở Thành Trò Chơi Cộng Đồng Meme>

Maxi Doge ($MAXI) không phải là chú Shiba lười ngủ – mà là đồng coin sống nhờ sự biến động mạnh mẽ. Dự án này lấy cảm hứng từ meme Doge cổ điển và đẩy nó lên một tầm cao mới, xây dựng một cộng đồng những trader nhỏ lẻ muốn “chơi lớn” như các tay lão luyện.>

Trung tâm của hệ sinh thái là Maxi Fund – một “hub” giao dịch thân thiện với degen, nơi áp dụng đòn bẩy lên tới 1000X cho các giao dịch high-alpha. Khoảng 25% số vốn huy động từ presale sẽ được đưa vào quỹ này, và lợi nhuận sẽ được phân phối lại cho những người nắm giữ token.>

Song song đó, Community Alpha trở thành không gian nơi nhà đầu tư chia sẻ chiến lược, tham gia thử thách hàng tuần, và khoe thành tích ROI, tạo nên một cộng đồng gắn kết thay vì chỉ đơn thuần nắm giữ meme coin.>

Người mua trong presale còn có cơ hội nhận phần thưởng staking hấp dẫn và tham gia các bảng xếp hạng với nhiều giải thưởng, biến $MAXI thành đấu trường giao dịch thực sự.>

Với việc đã huy động gần 2,5 triệu USD chỉ trong vài tuần, Maxi Doge nhanh chóng lọt vào tâm điểm chú ý khi altcoin season bắt đầu bùng nổ.>

Để tham gia, chỉ cần truy cập trang web chính thức của Maxi Doge, kết nối ví, và mua $MAXI bằng ETH, USDT hoặc thậm chí bằng thẻ ngân hàng thông thường.>