2025年9月5日（金）― Dogecoin（DOGE）は依然として1ドルを超えていないものの、4ドル到達という強気予測が提示されている。しかしその前に、新たな存在が犬系ミームコイン市場に登場した。Maxi Doge（MAXI）である。

Maxi Dogeはミームコイン界の「アルファ」として頭角を現し、言葉だけでなく実際の仕組みでその力を示している。デジェン（投機的なトレーダー）層に向けて設計され、「全力で投資するか、しないか」というYOLO精神を体現している。

この哲学は、ミームコインでは初となる1,000倍レバレッジを内蔵しており、取引を伝説的な利益へと変える可能性を持つ。さらに、Maxi Dogeのプレセール資金はデジェンが集まる場でのブランド認知拡大に直接活用され、参加者全体で同時に市場を盛り上げる仕組みとなっている。

現在のプレセールラウンドは残り14時間で終了する予定で、価格は0.0002555ドル（約0.038円）。次のステージではさらに価格が上昇する。

DOGEの4ドルの夢 vs. MAXIの1,000倍の現実

アナリストの「The Coach」は、X（旧Twitter）上でDOGEの3日足チャートを分析し、過去に価格上昇につながった三角形パターンを指摘した。同氏によると、2014年以降DOGEは3～4年ごとに大きなピークを形成している。

Imagine for a second history repeats… we could see $4.20 per Dogecoin. pic.twitter.com/uXUm51VyAu — The Coach 𝕏Đ (@thedogecoach) September 4, 2025

CoinGeckoによればDOGEの過去最高値は0.7316ドル（約109円）であり、The Coachは今回のサイクルで1ドル突破、さらに4.20ドル（約626円）到達の可能性を示している。

ただし、現在の価格0.2142ドル（約32円）から4.20ドルに到達するには、18.6倍の上昇が必要となる。米国のドナルド・トランプ大統領関連企業がDogecoinのマイニング機材を購入し、年間1億300万ドル（約153億円）の収益を見込むなど強力な材料があるものの、数か月で18倍の上昇を実現するのは非現実的と考えられる。

一方で、極端なレバレッジと多数のトレーダーによる取引が伴えば、この上昇も現実味を帯びる。ここでDOGEとの差別化を図るのがMaxi Dogeだ。

MAXIには1,000倍のレバレッジが組み込まれており、4.20ドルという目標はむしろ序盤に過ぎない。これがMaxi Dogeの持つ優位性であり、支持者に力を与える仕組みである。

要するに、Maxi Dogeは「全力で挑む者とともに全力で進む」ことを約束している。

1,000倍レバレッジがMaxi Dogeを月面へ導く理由

1,000倍レバレッジを搭載した初のミームコインとして、MAXIはトレーダーに圧倒的な武器を提供している。

具体的には、1,000ドル（約15万4,000円）の資金で100万ドル（約1億5,400万円）相当のMAXIを保有できる。価格が50％上昇すれば、そのポジションは150万ドル（約2億3,100万円）に達し、借入分を返済後も約50万1,000ドル（約7,700万円）の利益、すなわち元本の500倍となる。

しかし逆に50％下落すれば、証拠金1,000ドルは全て消失する。とはいえ、少額を賭けて大きな利益を狙うことこそデジェンにとって究極の挑戦である。

また、取引に参加しないことは、MAXIが急騰する中で50万ドルの機会損失を見送ることを意味する。DOGE投資家が夢見る急騰も、MAXIではシステムに組み込まれた現実となっている。

仲間と一緒に盛り上げてこそ意味がある

GameStop株の急騰も、個人投資家が一体となったからこそ実現した。WallStreetBetsの集合的な行動が大手金融機関を圧倒したのである。

今回のミッションは、Dogecoinの上昇を超え、機関投資家の動きを凌駕することにある。そこにはトランプ陣営も含まれる可能性がある。

そのために必要なのは、1,000倍の「ロケットブースター」を装着した全ての仲間だ。プレセール資金の40％はマーケティングに、25％は「Maxi Fund」として価格上昇の原動力に配分されている。目的は一つ、全員で肩を並べて市場を押し上げることだ。

200万ドルICO達成に参加する機会

Maxi Dogeのプレセールは2百万ドル（約3億800万円）突破が目前であり、この週末に達成する可能性がある。

参加方法は、WalletConnectや「Best Wallet」を通じてETH、BNB、USDT、USDC、またはクレジットカードで簡単に購入できる。Best WalletはGoogle PlayとApple App Storeから無料でダウンロード可能だ。

さらに、購入したMAXIは即座にステーキング可能で、年率169％の利回りを得られる。セキュリティ面でも、CoinsultとSOLIDProofによる監査を受けており、コードは安全性を確認済みだ。

最新情報はXやTelegramで共有されている。

