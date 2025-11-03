Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

クイックファクト Dogecoin財団の公式企業部門であるHouse of Dogeが、イタリアのサッカークラブ「USトリエスティーナ・カルチョ1918」の過半数株式を取得し、Dogecoinの実社会での認知拡大を目指す。

チームのユニフォームおよびスタジアムにはDogecoinのロゴが掲出され、今後はチケットやグッズ販売などでDOGE決済の導入を予定。

Dogecoinが再び注目を集める中、投資家は次の1000倍暗号資産としてMaxi Doge（MAXI）に注目している。

世界最大のミームコインであるDogecoinは、2025年初から10か月で40%以上値を下げている。

ミームコイン投資家の間で人気が落ちたのか、それとも再び上昇するための助走期間なのか──その行方に注目が集まっている。

そんな中、Dogecoin財団の企業部門であるHouse of Dogeが、次の上昇トリガーとなり得る動きを見せた。

同社はBrag House Holdings社と共同で、イタリア・セリエC所属クラブ「USトリエスティーナ・カルチョ1918」の過半数株式を取得した。

この提携により、同クラブの公式ユニフォーム前面には2025-26シーズン残り試合から2026-27シーズンにかけてDogecoinのロゴが掲出される。

同社は「スポーツはDogecoin普及を加速させる最も強力なプラットフォームの一つである」と述べ、今回の出資により、Dogecoinを日常生活に根付かせる土台を築く考えを示した。

メジャークラブの試合写真やテレビ中継でDogecoinロゴが映し出されることは、ブランド認知の向上と再評価の契機になるだろう。

また、ユニフォーム掲出だけでなく、チケットやグッズ購入でDOGE決済をテスト導入する構想も進行中だ。

導入時期などの詳細は未定だが、関係企業はDogecoinを単なるミームコインの象徴ではなく、実用的な決済トークンとして確立させたい意向を示している。

Dogecoinの復活が「犬系ミームコイン」市場を牽引する可能性

Dogecoinがメインストリームでの認知を拡大すれば、新たなミームコイン旋風の引き金となる可能性がある。

もちろんDogecoin自体も依然として有力な投資対象ではあるが、すでに成熟したトークンであり、2017年や2021年のような1,000%超の上昇を再現するのは難しい。

これはビットコインにも同様に当てはまる。

しかし、同様の爆発的リターンを狙う余地はまだ残されている。 市場でまだ注目されていない「第二のDoge」的存在──それがMaxi Doge（MAXI）だ。

Maxi Dogeは“ステロイド版Dogecoin”か？

Maxi Dogeは、自身に特別なユーティリティ（実用性）や革新的なロードマップがないことを隠していない。 それでも投資家の注目を集めているのは、その独自のミッションにある。

MaxiとDogeは「遠い親戚」として設定されており、Dogecoinの成功により光を奪われた“弟分”としての立場を持つ。 その劣等感こそが、MAXIをミームコイン市場で兄を超える存在へと突き動かしている。

MAXIは単に「次の1000倍仮想通貨」を目指すだけでなく、Dogecoinを超える存在として注目を集めたいと考えている。

そのキャラクターは、可愛らしいDogeとは対照的に、プロテインとカフェインを血管に流す“筋肉質のトレーダー”のような存在だ。

これは、相場チャートを夜通し見つめる投機家の象徴とも言える。

Maxi Dogeの戦略を読み解く

開発チームは、どのようにしてトレンド上位の暗号資産になれるかを的確に理解している。 そのため、MAXIの総供給量のうち40%という大きな割合をマーケティング予算として確保している。

この資金はPR活動、SNSキャンペーン、有名インフルエンサーとのコラボレーションなどに活用され、ミーム的な“筋トレ文化”を暗号資産界に広める計画だ。

さらに、保有者限定のトレーディングイベントやランキング報酬など、コミュニティ向け特典も用意されている。

MAXIはCEX（中央集権型取引所）やDEX（分散型取引所）での上場に加え、先物市場への参入も目指しており、Dogecoinと同等の舞台で競う構えだ。

こうした展開により、ミームコイントレーダーがレバレッジ取引にMAXIを活用できる環境を整備する狙いもある。

MAXIのプレセール購入で最大リターンを狙う

Maxi Dogeの最大の魅力は、時価総額の低さにある。 早期に参入すれば、2017年当時のDogecoinのような上昇に乗るチャンスがある。

現在プレセール中のMAXIは、すでに初期投資家から約387万ドル（約5億8,800万円）を集めている。 独自のストーリー性と遊び心のあるコンセプトが、投資家の支持を得ている。

初めてプレセールのミームコインを購入する人は、「MAXIの買い方4ステップガイド」を参照すると良いだろう。

現在、1トークンあたりの価格は0.000266ドル（約0.04円）。

MAXI価格予測によると、2026年末までに0.0058ドル（約0.88円）へ上昇する可能性があり、現在価格から2,000%以上のリターンが見込まれる。

さらに長期的には、2030年までに0.01ドル（約1.52円）に達する見込みもあり、最大で3,600%の上昇余地を持つと予測されている。

今のうちにMAXIトークンを確保し、次の「犬系ミームコイン」ブームに乗る準備を整えたい。

免責事項

暗号資産への投資は高いボラティリティ（価格変動）を伴うため、投資判断は自己責任で行うこと。本記事は投資助言を目的としたものではない。