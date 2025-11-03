Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ドージコイン 今後の動向が再び注目を集めている。週明けの仮想通貨市場は全体的に下落し、ビットコイン（BTC）は10万8000ドル（約1620万円）を下回った。これにより、市場全体の弱気ムードが強まり、ドージコイン（DOGE）も例外ではない。

アルトコインやミームコイン全体が売り圧力を受ける中、ドージコインの価格も支えを失いつつある。この下落局面では、0.1ドル（約150円）割れを警戒する声が強まっている。

テクニカル・オンチェーン分析

現在、ドージコインのテクニカル構造は脆弱な状態にある。価格は0.174ドル（約260円）まで下落し、前日比で7%安となった。この動きにより、10月10日のフラッシュクラッシュ以来の安値を記録している。

Dogecoin $DOGE fate could hinge on $0.18. If it fails, $0.07 might be next.

急落の要因となったのは、0.18ドルの主要サポート割れだ。この水準を下回ったことで、長期上昇トレンドラインも失われ、強い弱気シグナルとなった。著名アナリストのアリ・マルティネス氏は、「DOGEが0.1ドルから0.07ドルまで下落する可能性がある」と指摘する。

オンチェーンデータも警戒を促している。中規模ホルダー（1000万〜1億DOGEを保有する層）が土曜日以降に約4億4000万DOGE（約76億円）を売却しており、これまでの蓄積傾向が一転した。また、ホドラーネットポジションチェンジ指標は1カ月ぶりの大幅流出を記録し、長期保有者の信頼が揺らいでいることを示している。

ドージコイン 今後の価格シナリオ

テクニカル面では、次の下値目標が0.1ドルに設定されている。この水準は10月のフラッシュクラッシュ時の安値であり、心理的な最終防衛線ともいえる。現在の価格から0.1ドルまで下落すれば、約42%の下げ幅となる。

現時点では、ドージコインを押し上げる新たな材料が乏しく、市場センチメントに大きく左右されている。リスク回避姿勢が強まる「リスクオフ」環境では、ミームコインからの資金流出が加速しやすい。

一方で、反発の可能性も完全には否定できない。長期トレンドライン割れはまだ日足終値で確定しておらず、短期的な反転の余地が残る。過去にも同様のパターンで、一時的に流動性を吸収した後、急反発した例があるため、今後1〜2日の値動きが重要となる。

Maxi Dogeプレセールへの資金流入

ドージコインの弱含みを受け、トレーダーの一部は新たなミームコインへ資金を移している。その代表格がMaxi Doge（MAXI）だ。MAXIはプレセール段階で急速に注目を集めており、今週中にも調達額が400万ドル（約6000万円）に達する見込みだ。

Maxi Dogeは「デジェントレーダー（高リスク志向の投資家）」向けに設計されたエコシステムを構築している点が特徴だ。供給量の25%がコミュニティ活動（週次トレード大会やROIランキング）に充てられ、上位トレーダーにはMAXIやUSDTで報酬が支払われる。

さらに、トークン供給量の40%がマーケティング費用として確保されており、大規模なキャンペーン展開が予定されている。プレセール価格は1トークンあたり0.000266ドル（約0.04円）で、年利79%のステーキング報酬も提供されている。

ドージコイン 今後に不透明感が漂う中、Maxi Dogeは投資家にとって有望な代替先として台頭している。0.1ドル割れリスクが現実味を帯びる一方で、新興プロジェクトへの資金シフトは続きそうだ。

