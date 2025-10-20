Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ドージコイン 今後を巡り、米中貿易摩擦や米国の信用リスクによる相場の急落が続く中でも、主要アナリストは依然として強気姿勢を崩していない。米連邦準備制度理事会（FRB）が緊急的な市場支援策に踏み切るとの見方も背景にある。

暗号資産アナリストでXインフルエンサーのアリ・マルティネス氏は、ドージコインの上昇余地に強気の見解を示す。同氏によれば、主要ミームコインは依然として上昇チャネル内で推移しており、直近の暴落局面でも下限トレンドラインを維持した。マルティネス氏はドージコイン価格の目標値として0.29ドル（約4,500円）、0.45ドル（約7,000円）、そして来年3月には0.89ドル（約1万3,800円）に到達する可能性を提示した。

一方で、低時価総額の代替ミームコインへの注目も高まっている。その中でもMaxi Doge（MAXI）はプレセールで累計360万ドル（約5億5,800万円）以上を調達し、投資家から「10倍リターン」への期待を集めている。

ドージコインの価格予測：1ドル突破の可能性

マルティネス氏の予測は市場コンセンサスに近い見解とされる。実際、ドージコインは長期上昇チャネルの下限を再び試し反発に成功しており、次の上限トレンドラインまでの回復は0.86ドル（約1万3,300円）到達を意味する。これは約半年で5倍近い上昇に相当する。

他のアナリストの中には「ドージコインは年内にも1ドルに達する」と予測する声もある。テクニカル面でも強気シグナルが浮上している。オンバランスボリューム（OBV）は上昇トレンドラインに沿っており、反発が期待される。また、100週単純移動平均線（SMA）を再度試しに成功しており、同水準が強力な支持線として機能している。

100週SMAは現在0.184ドル（約2,800円）に位置し、この水準を週足で上回れば大規模な買いシグナルになるとされる。さらに、0.19ドル（約2,900円）の0.50フィボナッチ水準を明確に突破すれば、弱気シナリオは無効化される可能性が高い。

著名アナリストのゴードン氏は「0.20ドル（約3,000円）以下でのドージコイン投資は最も簡単な賭けの一つだ」と強調した。イーロン・マスク氏の支持やスポット型ドージコインETFの登場、さらには企業によるDOGE保有の動きが重なることで、ドージコイン 今後は「最も注目すべきミームコイン」とされる。

Accumulating $DOGE under $0.20 is one of the easiest bets anyone can make right now. Not a CHANCE does it not send when the market turns. Connect the dots or stay broke. pic.twitter.com/3oLky0RkEy — Gordon (@AltcoinGordon) October 17, 2025

Maxi Dogeに集まる10倍期待

同時に、低時価総額ミームコインへの需要は急増している。中でもMaxi Dogeは独自のパロディ性とトークノミクスで投資家の関心を集めている。このプロジェクトは「クリプト・デジェン文化」を風刺したユーモラスな要素を前面に出し、コミュニティを中心に構築されている。

プレセール段階でクジラ投資家が相次ぎ参入し、あるウォレットは1日で計62万7,000ドル（約9,700万円）を投じた。スマートコントラクトの監査やステーキング報酬といった基盤も整備されており、健全性が評価されている。

結果として、Maxi Dogeのプレセール調達額は既に360万ドルを突破し、投資家は「10倍リターン」を視野に入れている。