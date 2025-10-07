クジラが3000万DOGEを取得した。
ドージコイン 今後 の価格予測は、アルトコインシーズンの加速とともに、1ドルへの大幅な上昇を示唆している。
DOGEは過去1週間で12％上昇しており、クジラウォレットの活発な動きが強気の勢いを後押ししている。
機関投資家の関心も高まり、大口資金の流入がDOGEのブレイクアウトを支えている。
トップアナリストのアリ・マルティネス氏は、クジラによる急速な買い増しを指摘した。
深いポケットを持つ投資家が次の上昇局面に備えてポジションを構築しているという。
マルティネス氏が土曜日に共有したチャートでは、100万～1000万DOGEを保有するウォレットで、約3000万DOGE（約750万ドル）の増加が確認された。
クジラが買い始めると、市場は必ずそれに注目する。
一方で、マクロ環境も好転しつつある。
米連邦準備制度理事会（FRB）は、10月のFOMC会合で再び利下げを行うとの予想が強まっている。
アルトコインシーズンが始動、DOGEの強気相場が加速
アルトコインシーズンが本格的に始まり、BNBコイン（BNB）がトレンドをリードしている。
BNBは数カ月の間に700ドルから1200ドルへと上昇し、市場全体のリスク選好が高まっている。
チャートを見ると、DOGEはここ数カ月で明確な上昇トレンドを描いている。
2024年12月には0.06ドルのスイングローから0.49ドルまで上昇し、わずか24カ月で約720％の上昇を記録した。
5月以降、DOGEは高値を切り上げる形で推移しており、上昇チャネルを形成している。
現在、市場環境がさらに好転しているため、この上昇チャネルの上限を突破すれば、DOGEの上昇スピードは一気に加速する可能性がある。
もし上抜けが実現すれば、0.49ドルの再テストが起き、その後、勢いが維持されれば1ドルを目指す展開も想定される。
相対力指数（RSI）は14日移動平均線を上抜け、買いシグナルを点灯させた。
また、RSIが中間ラインを上回ったことで、さらなる強気転換が示唆されている。
Maxi Doge（MAXI）：新たなサイクルを象徴するミームコイン
アルトコインシーズンが始まる中で、Maxi Doge（MAXI）のようなプレセール銘柄も注目されている。
このプロジェクトは、「フル・ディジェン（全力投資）」をテーマにしたEthereumベースのミームコインだ。
コミュニティ主導のトレーディングとミーム文化を融合させ、2025年の新しいミームトレンドを牽引している。
ユーモアの裏には、戦略的な仕組みがある。
Maxi Dogeは「Maxi Fund」と呼ばれる仕組みを通じて、プレセール収益の最大25％を有望なトークンに再投資する。
この運用には最大1000倍のレバレッジが活用され、リターンの最大化を狙っている。
ローンチからわずか数週間で、投資家から 280万ドル以上 が集まり、コミュニティの熱狂が明確に示された。
MAXIトークンは公式サイト「maxidogetoken.com」で購入可能であり、Best Walletなどの互換ウォレットを接続することで、暗号資産や銀行カードを使って投資できる。
まとめ：ドージコイン 今後 と MAXI の行方
クジラの動向とテクニカルシグナルは、ドージコイン 今後 の強気を裏付けている。
市場心理とマクロ環境の改善も加わり、1ドルへの上昇シナリオが徐々に現実味を帯びている。
同時に、Maxi Doge（MAXI）のような新興ミーム銘柄も台頭しており、アルトコインシーズンの波を利用した投資機会が広がっている。
投資家にとって今は、DOGEの上昇局面を追いながら、新しい循環の中心となるミーム銘柄を見極めるタイミングといえる。