Dogecoinは時価総額350億ドル（約5兆5,000億円）を維持する一方、新しい仮想通貨であるBitcoin Hyperが投資家やトレーダーから関心を集めている。

Dogecoin（DOGE）は2025年7月25日時点で、時価総額約357億3,000万ドル（約5兆6,000億円）、取引価格0.2378ドル（約37円）を記録し、依然として最も確立されたミームコインの地位を保っている。

仮想通貨市場トップ10に位置し続けるDOGEは、インターネット文化と実利用を融合させた存在だ。しかし、その長年の地位は、新興勢力であるBitcoin Hyper（HYPER）と並んで注目を浴び始めている。

Dogecoinの持続的な強さ：元祖ミームコイン

Dogecoinは長年にわたり、インターネットのユーモアと安定したパフォーマンスを組み合わせて成長してきた。直近の取引量が14.2%減少したものの、1日あたりの出来高は29億9,000万ドルから142億8,000万ドルの範囲で推移しており、大きな懸念材料にはなっていない。

流通供給量は1,502億4,000万枚を超え、年間インフレ率も4.01%にとどまるなど、トークン経済は安定している。さらに、約1万3,837人のアクティブユーザーがSNS上で活動を続けることで、強固なコミュニティ基盤が維持されている。

X（旧Twitter）上の投資家センチメントは45.74%が強気であり、市場の変動が続く中でもDOGEの安定性を支えている。2025年にはポルトガルで「Dogecoin Hackathon 2025」が開催予定で、50,000 DOGEを懸けたコンテストが予定されており、Dogecoin CoreやDogeBox、DogeOSといった開発分野で競争が行われる。

また、こうしたコミュニティ主導の取り組みに加え、機関投資家の動きも見られる。Bit OriginはDOGE専用の財務資金として5億ドル（約780億円）を拠出し、機関投資家の信頼拡大を示した。予測では、2025年末までにDOGEは0.42ドル（約65円）から1.50ドル（約233円）の範囲で推移すると見込まれている。

Bitcoin Hyper：急成長する新星

ミームコイン市場で存在感を放つDogecoinに対し、Bitcoin Hyper（HYPER）はインフラ技術の革新とプレセールの勢いを背景に急速に投資家の注目を集めている。

現在、プレセール価格は約0.0127ドル（約2円）で、すでに1,000万ドル（約156億円）以上を調達済みだ。急拡大するコミュニティの支援を受け、取引所上場を前に着実に勢いを増している。

主な特徴は以下の通りである：

Solana Virtual Machineとzk-rollupを活用したBitcoinのレイヤー2構築

BTCの入金とDeFi、ステーキング、dApps利用を可能にするブリッジ機能

手数料ゼロかつ高速なトランザクション処理

プレセール参加者向けの高利回りステーキング報酬

ローンチ後のDAOガバナンス導入による長期的なコミュニティ関与

さらに、流動性ロック、アンチスナイプ対策、ステーキング特典など、初期投資家の不安を軽減する仕組みも整えている。拡張性・速度・セキュリティを兼ね備えたBitcoin Hyperは、単なるミームコインにとどまらない存在として期待されている。

Bitcoin HyperはDogecoinを超えるか？

Dogecoinが依然としてミームコインの代表的存在である一方、Bitcoin Hyperの成長軌道は勢力図の変化を示している。BitcoinのセキュリティとSolanaのスピードを融合し、さらに実用的なエコシステムを備えることで、HYPERは独自のポジションを築いている。

アナリストの予測では、取引所上場後、2025年末までに0.0425ドル（約7円）から0.210ドル（約33円）で推移する可能性がある。長期的にはエコシステムの成熟に伴い、さらなる成長も見込まれている。

長年の歴史と忠実なユーザー基盤によってDOGEは依然として影響力を保っているが、Bitcoin Hyperは堅実なトークノミクスとユーティリティに基づいたロードマップを有しており、次の有望銘柄として注目に値する。

結論

Dogecoinは、強固なコミュニティと機関投資家からの支援により、ミームコインの巨頭として安定した地位を維持している。しかし、Bitcoin Hyperは新しい方向性を提示している。レイヤー2開発の推進、プレセールの好調な進捗、そして実利用を見据えた設計により、2025年の有力な候補として台頭している。

約0.0127ドル（約2円）のプレセール価格は、取引所上場と普及拡大の前に参入できる貴重な機会となるだろう。

「楽しさ」と「機能性」、「拡散力」と「実効性」を兼ね備えたBitcoin Hyperは、ミーム的な魅力とブロックチェーンの実用性を結びつける存在となる可能性がある。

ただし、模倣サイトによる詐欺も報告されており、利用者は注意が必要である。

詳細については、公式ウェブサイト、Telegram、Twitterを確認することが推奨される。