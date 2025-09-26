Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

公開企業がDOGEマイニング事業に参入する直前に1,000万ドル規模の株式買戻しを実施 – これはドージコイン 今後に対して「スマートマネー」の関心が高まっているシグナルと見られています。

強気のドージコイン 今後予測が再び注目されています。Thumzup Mediaは最近DOGEマイニング企業を買収したばかりですが、その直後に1,000万ドルの自社株買いを発表しました。

Thumzup announces $10 million share repurchase program, reflecting confidence in our long-term strategy and our commitment to delivering value to shareholders. We also highlight our digital asset treasury: ₿ 19.106 Bitcoins

~7.5M Dogecoins Read the press release:… pic.twitter.com/Z8oEKrIZz5 — Thumzup Media Corporation (@thumz_up) September 24, 2025

この積極的な動きは、市場が同社のポジションを過小評価していると信じていることを示唆しており、そのセンチメントはドージコイン 今後にも波及する可能性があります。特にマイニング事業への機関投資家の関与が拡大していることを考えると、DOGEの見通しはより強気になっています。

トランプ・ジュニアとドージコイン 今後の関連性

Thumzupの筆頭株主はドナルド・トランプ・ジュニアであり、暗号資産にフォーカスした戦略を推進する上で影響力のある人物である可能性があります。

同社は最近、DogeHash Technologiesを買収しました。DogeHashは年末までに3,500台のマイニングリグを保有する予定です。さらに、Thumzupは19 BTCと約750万DOGE（約170万ドル相当）も保有しています。

ドージコイン 今後予測：市場が重要なトレンドラインを再テスト

現在の価格アクションでは、DOGEは重要なトレンドラインのサポートを再びテストしており、今後数日の行方を決定づける可能性があります。

この重要な需要ゾーンは200日指数平滑移動平均線（EMA）と一致しており、買い手にとって防衛すべきクリティカルなエリアです。

ここで強い反発があれば、DOGEは0.29ドルまで上昇する可能性があります。また、チャートに示されている上昇ウェッジを上抜けすれば、強気のドージコイン 今後予測が確定し、第一の主要ターゲットは0.40ドル、さらに勢いが加速すれば1ドルに到達する可能性も見えてきます。

機関投資家の支援とドージコイン 今後

Thumzupのような企業による支援に加え、最近ローンチされたREX-Osprey Dogecoin ETFが市場に新たな追い風を与えています。これにより、今サイクルでDOGEが輝く舞台は整いつつあります。

一方、初期暗号プレセール銘柄の**Maxi Doge ($MAXI)**はさらに大きな上昇余地を持つ可能性があります。現在までに約250万ドルを調達しており、強力なトラクションを築きつつあります。

Maxi Doge ($MAXI) プレセール：レバレッジを活用したミーム取引

Maxi Doge ($MAXI) は、人気のドージミームにインスパイアされたEthereumベースのミームコインです。

プレセールは開始からわずか数週間で240万ドル超を調達し、急速に注目を集めています。

$MAXIの特徴は、市場の熱狂を取り込みながらレバレッジ取引に焦点を当てている点です。

さらに「Maxi Fund」を通じ、調達した資金の25％を有望なトークンへのレバレッジ投資に充てる計画があります。複数の暗号ニュースアグリゲーターとの提携により、トークンの知名度はさらに高まり、取引所上場後には高いリターンが期待されています。

$MAXIを購入するには、公式のMaxi Dogeウェブサイトにアクセスし、Best Walletなどの互換性ウォレットを接続するだけです。暗号資産でのスワップや銀行カードを使った購入も可能です。