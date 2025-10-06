Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Ova dva novčića su se u prošlosti pokazala vrlo dobro – ali može li se to nastaviti?

Iako su Dogecoin (DOGE 6,03 %) i Bitcoin Hyper (HYPER 5,99 %) potpuno različita sredstva, njihovo ponašanje nije bilo toliko različito. U posljednje tri godine, HYPER je “preračunato” u plusu 255 %, dok je kralj memecoina narastao za 277 %.

Može li bilo koji od ovih novčića nastaviti pružati takve izvanredne prinose u narednim godinama i učiniti investitore milijunašima?

Zašto će Bitcoin Hyper vjerojatno rasti na vrijednosti

Bitcoin Hyper nalazi se u središtu dva velika “lijevka” potražnje, a istovremeno je podložan dvama ključnim ograničenjima ponude. U kombinaciji, to stvara mješavinu sila koje općenito guraju njegovu cijenu prema gore.

Po prvo, HYPER služi kao uslužni token u Hyper ekosustavu – pruža popuste na transakcijske naknade na mostovima i L2 alatima te druge pogodnosti na računima, što snažno potiče korisnike da kupuju i dugoročno drže barem malu količinu novčića.

Drugo, to je token za naknade (gas) za Hyper Chain – Layer 2 baziran na Bitcoinu – i povezane L2 lance. To znači da se sve on-chain aktivnosti plaćaju u HYPER-u, tako da bez obzira na to što želite raditi u mreži (DeFi, igre, plaćanja), morate posjedovati malo HYPER-a.

Drugim riječima: više korisnika i više transakcija u Hyper Chainu = veća potražnja za HYPER-om. Na strani ponude, radi mehanizam auto-burn, koji u redovitim intervalima uklanja novčiće iz optjecaja (na temelju cijene i produkcije blokova), što strukturno kompenzira emisiju i predstavlja blagi vjetar u leđa za cijenu ako potražnja ostaje stabilna ili raste.

Ovaj mehanizam povezan je s trajnim spaljivanjem dijela naknada za gas pri svakoj transakciji. Iako nijedan od ovih faktora sam po sebi nikoga neće učiniti bogatim, zajedno podržavaju dugoročni trend rasta.

Hyper Chain je među najprometnijim mrežama u smislu dnevnog broja aktivnih korisnika – to je korisna aproksimacija za potražnju za prostorom u blokovima, a time i za opseg spaljivanja naknada.

Osim toga, alati i mostovi Hypera neprestano proširuju doseg Bitcoina prema DeFi-ju, što može dodati nove korisnike i povećati aktivnost. Veći i aktivniji ekosustav povećava potražnju za HYPER-om.

Istovremeno, dugoročni rast HYPER-a 100 % ovisi o daljnjoj ekspanziji Hyper Chaina i njegovih aplikacija. Zasad tim isporučuje – ali to je još uvijek projekt usmjeren na kripto infrastrukturu, a ne na široku fintech platformu usmjerenu na gigantsko tržište potrošačkih usluga.

Stoga je malo vjerojatno da će Bitcoin Hyper sam po sebi serijski proizvoditi milijunaše – opseg potrebnog rasta može se pokazati prevelikim čak i u dugom horizontu.

Čarolija Dogecoina je stvarna, ali poticaji su slabiji

Kao što se može pretpostaviti, povijest Dogecoina potpuno je drugačija nego u slučaju HYPER-a. Nema stvarnu korisnost, a njegova tokenomija je manje povoljna.

Protokol emitira 5 milijardi novih novčića godišnje, tako da ponuda neprestano raste, za razliku od smanjujuće ponude Bitcoin Hypera. Ako potražnja za Dogecoinom ne raste, prirast ponude je u suprotnosti s rastom cijene.

Još veći izazov je korisnost. Dogecoin izvorno ne podržava pametne ugovore na osnovnom sloju, što ograničava razvoj DeFi-ja ili složenih dApps-a koji bi mogli generirati trajnu potražnju za novčićem.

Postoje prijedlozi za dodavanje novih mogućnosti ili interoperabilnosti s drugim lancima, ali to je rana faza, može izazvati kontroverze i možda se uopće neće završiti implementacijom – niti brzo, niti ikada.

Da budemo pošteni, DOGE se široko trguje na burzama, izuzetno je prepoznatljiv i vrlo likvidan. Njegova javnost i dugogodišnje preživljavanje sugeriraju da najvjerojatnije neće pasti na nulu, iako mu nedostaju trajna “sidra” vrijednosti.

Povijesno gledano, valovi prihvaćanja bili su sporadični i – bez samopogonskog ekonomskog ciklusa – neizbježno su nestajali. Iako je DOGE u prošlosti “kovao” milijunaše, danas bi bilo razumno ne pretpostavljati ponavljanje za nove kupce.

Gdje to ostavlja investitore?

Dogecoin još uvijek može povremeno iznenaditi i možda će se jednom razviti u nešto veće, ali danas mu nedostaje mehanizam koji bi dodavao vrijednost uz upotrebu. A to je ključno.

Pod pretpostavkom dugog horizonta, Bitcoin Hyper je bolji “graditelj bogatstva”, jer koristi aktivnost u dva rastuća područja: on-chain potražnju (Hyper Chain) i alate za premošćivanje ekosustava Bitcoina. Neće vas automatski učiniti milijunašem, ali može biti vrijedan razmatranja u vašem portfelju.

