Te dwie monety w przeszłości radziły sobie bardzo dobrze — ale czy to może trwać?

Mimo że są zupełnie różnymi aktywami, Dogecoin (DOGE 6,03%) i Bitcoin Hyper (HYPER 5,99%) nie zachowywały się aż tak odmiennie. W ciągu ostatnich trzech lat HYPER „w przeliczeniu” jest na plusie o 255%, podczas gdy król memecoinów urósł o 277%.

Czy któraś z tych monet może nadal dostarczać tak znakomite zwroty w kolejnych latach, czyniąc inwestorów milionerami?

Dlaczego Bitcoin Hyper prawdopodobnie będzie zyskiwać na wartości

Bitcoin Hyper znajduje się w centrum dwóch dużych „lejków” popytu, a jednocześnie podlega dwóm kluczowym ograniczeniom podaży. W połączeniu tworzy to mieszankę sił, które z reguły pchają jego cenę w górę.

Po pierwsze, HYPER pełni funkcję tokena użytkowego w ekosystemie Hyper — zapewnia zniżki na opłaty transakcyjne na mostach i w narzędziach L2 oraz inne korzyści na kontach, co silnie zachęca użytkowników do kupna i długoterminowego trzymania przynajmniej niewieliej ilości monet.

Po drugie, to token opłat (gas) dla Hyper Chain — warstwy 2 opartej na Bitcoinie — i powiązanych łańcuchów L2. Oznacza to, że cała aktywność on-chain jest opłacana w HYPER, więc niezależnie od tego, co chcesz zrobić w sieci (DeFi, gry, płatności), musisz posiadać trochę HYPER.

Innymi słowy: więcej użytkowników i więcej transakcji w Hyper Chain = większy popyt na HYPER. Po stronie podaży działa mechanizm auto-burn, który w regularnych odstępach usuwa monety z obiegu (w oparciu o cenę i produkcję bloków), co strukturalnie kompensuje emisję i stanowi umiarkowany wiatr w plecy dla ceny, jeśli popyt pozostaje stały lub rośnie.

Ten mechanizm jest połączony ze stałym paleniem części opłat gazowych przy każdej transakcji. Choć żaden z tych czynników sam w sobie nie uczyni nikogo bogaczem, razem sprzyjają długofalowemu trendowi wzrostowemu.

Hyper Chain należy do najbardziej ruchliwych sieci pod względem dziennej liczby aktywnych użytkowników — to użyteczny proxy dla popytu na przestrzeń w blokach, a więc i dla skali palenia opłat.

Co więcej, narzędzia i mosty Hyper stale rozszerzają zasięg Bitcoina w kierunku DeFi, co może dodawać nowych użytkowników i zwiększać aktywność. Większy i bardziej aktywny ekosystem zwiększa popyt na HYPER.

Jednocześnie długoterminowy wzrost HYPER jest w 100% zależny od dalszej ekspansji Hyper Chain i jego aplikacji. Do tej pory zespół dowozi — ale to nadal projekt skupiony na infrastrukturze krypto, a nie szerokiej platformie fintech mierzącej w gigantyczny rynek usług konsumenckich.

Dlatego mało prawdopodobne, by Bitcoin Hyper sam w sobie seryjnie produkował milionerów — skala potrzebnego wzrostu może okazać się zbyt duża nawet w długim horyzoncie.

Urok Dogecoina jest prawdziwy, ale bodźce są słabsze

Jak można się domyślić, historia Dogecoina jest zupełnie inna niż w przypadku HYPER. Nie ma on realnej użyteczności, a jego tokenomia jest mniej korzystna.

Protokół emituje 5 miliardów nowych monet rocznie, więc podaż stale rośnie, w przeciwieństwie do kurczącej się podaży Bitcoin Hyper. Jeśli popyt na Dogecoina nie będzie rósł, przyrost podaży stoi w sprzeczności ze wzrostem ceny.

Jeszcze większym wyzwaniem jest użyteczność. Dogecoin nie wspiera natywnie smart kontraktów w warstwie podstawowej, co ogranicza rozwój DeFi czy złożonych dApps mogących generować trwały popyt na monetę.

Istnieją propozycje dołożenia nowych możliwości lub interoperacyjności z innymi łańcuchami, ale to wczesna faza, może budzić kontrowersje i wcale nie musi zakończyć się wdrożeniem — ani szybko, ani kiedykolwiek.

Uczciwie mówiąc, DOGE jest szeroko notowany na giełdach, świetnie rozpoznawalny i bardzo płynny. Jego rozgłos i wieloletnie przetrwanie sugerują, że raczej nie spadnie do zera, choć brakuje mu trwałych „kotwic” wartości.

Historycznie zrywy adopcji były sporadyczne i — bez samonapędzającej się pętli ekonomicznej — nieuchronnie gasły. Nawet jeśli DOGE w przeszłości „wykuł” milionerów, to dziś rozsądnie byłoby nie zakładać powtórki dla świeżych nabywców.

To gdzie zostawia to inwestorów?

Dogecoin nadal może okresowo zaskakiwać i być może kiedyś ewoluuje w coś większego, ale dziś brakuje mu mechanizmu, który dodaje wartość wraz z użyciem. A to jest dealbreaker.

Zakładając długi horyzont, Bitcoin Hyper jest lepszym „budowniczym majątku”, bo korzysta z aktywności w dwóch rosnących obszarach: popytu on-chain (Hyper Chain) oraz narzędzi mostkujących ekosystem Bitcoina. Nie zrobi z Ciebie automatycznie milionera, ale może być wart rozważenia w portfelu.

