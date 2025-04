폴리티코 보도에 따르면, 도널드 트럼프 전 대통령의 측근 3명이 일론 머스크가 정부효율성부(D.O.G.E)에서 사임할 예정이라고 확인했다.

이는 앞서 머스크가 ‘계속 남을 것’이라고 주장했던 백악관의 입장이 잠재적으로 변화하고 있음을 시사한다.

암호화폐 시장 시가총액 1위 밈코인인 도지코인($DOGE)에 대한 ‘도지파더’의 퇴장이 유망 밈코인 시장에 미칠 영향에 대해 살펴보겠다.

또한 현재 구매할 가치가 있는 최고의 밈코인들을 안내할 예정이다.

도지코인이 머스크의 창안품임에도 불구하고, 이 테크 억만장자는 특별 정부 직원으로서 130일이라는 임기 제한을 넘어설 수 없을 것으로 보인다.

흥미롭게도 머스크는 이를 가짜 뉴스라고 일축했으며, 백악관 대변인 캐롤라인 리빗도 이에 동조했다.

머스크가 D.O.G.E를 떠나든 말든, 트럼프의 행정명령에 따라 새로 설립된 이 정부기관은 2026년까지 존속될 예정이다.

머스크의 퇴진 직후의 영향은 그가 어떤 방식으로 물러나느냐에 달려있다. 만약 모든 관계자들이 합의한 가운데 순조로운 퇴진이 이뤄진다면, 도지코인을 포함한 암호화폐 시장에 미치는 영향은 미미할 것으로 전망된다.

하지만 머스크가 자신의 퇴진설을 허위라고 일축하면서, 실제 퇴진이 이루어질 경우 이를 둘러싼 논란이 발생할 수 있다. 이러한 상황에서 도지코인($DOGE)은 더욱 심각한 타격을 받을 수 있다.

또한 주목할 만한 점은 이 도지코인이 한동안 하락세를 보이고 있다는 것이다. 해당 뉴스가 보도된 이후 지난 24시간 동안 약 7%가 하락했으며, 지난 한 달간 총 17%의 하락세를 기록했다.

현재 시장의 불확실성 대부분은 4월 2일부터 발효된 트럼프의 관세 정책에 기인한다.

최근 $BROCCOLI, $TST, $SUNDOG와 같은 상위 종목들에서 희망적인 움직임이 포착되었으나, 전반적인 밈코인 시장은 여전히 강세와는 거리가 먼 상황이다.

다시 말해서, $DOGE, $SHIB, $TRUMP와 같은 주요 코인들의 시가총액 증가나 주목할 만한 가격 상승은 관찰되지 않고 있다.

그럼에도 불구하고, 현재의 시장 불확실성이 장기화될 경우 암호화폐 투자자들이 일종의 반항 행위로 밈코인에 투자하기 시작할 수 있다는 대담한 이론이 제기되고 있다. GME 사태와 비슷한 상황이 보인다.

결론적으로, 트럼프 행정부 시절의 머스크와는 달리, 밈코인은 앞으로도 계속 존재할 것으로 보인다. 이와 관련하여, 여전히 큰 주목을 받고 있는 3대 신규 밈코인을 소개한다.

도지코인과 같은 순수 밈코인이 신뢰를 주지 않는다면, 비트코인과 함께 상승하도록 설계된 비트코인 테마 알트코인은 어떨까? 바로 BTC 불 토큰($BTCBULL)에 대한 이야기이다.

토큰 보유자들에게 충성도 보상으로 무료 $BTC를 제공하는 유일한 암호화폐로서, BTC 불 토큰은 현재 투자 가치가 가장 높은 암호화폐 중 하나로 빠르게 자리매김하고 있다.

2월 중순에 시작된 프리세일은 하루도 채 되지 않아 100만 달러를 모금했다. 현재 프리세일 자금은 490만 달러를 넘어섰으며, 현재 진행 중인 암호화폐 프리세일 중 가장 주목받는 프로젝트 중 하나로 평가받고 있다.

또한 아직 초기 단계이기 때문에 BTC 불 토큰을 단돈 0.002445달러에 구매할 수 있다. 구매 방법은 다음과 같다.

BTC 불 토큰 보유자들이 베스트 월렛에 토큰을 보관할 경우, 비트코인이 15만 달러, 20만 달러, 25만 달러 등의 가격에 도달할 때마다 $BTC 지분을 받게 될 예정이다.

또한 주요 비트코인 가격 이정표마다 정기적인 토큰 소각 이벤트가 진행될 예정이며, 이는 BTC 불 토큰의 가격 상승을 견인할 것으로 전망된다.

솔락시($SOLX)는 시장 상황이 좋지 않을 때 실패할 운명의 단순한 밈코인이 아니다. 실제 활용성을 갖추고 있으며, 주요 블록체인인 솔라나의 성공을 기반으로 구축되었다. 이러한 이유로 솔락시는 다음 폭발적 성장이 예상되는 암호화폐 중 하나로 주목받고 있다.

밈코인 개발자들과 트레이더들에게 있어 기존 솔라나는 항상 다루기 좋은 플랫폼이었으나, 최근 여러 문제점들로 어려움을 겪고 있다.

2025년 새로운 밈코인 투자자들의 예상치 못한 대거 유입으로 인해 블록체인에 과도한 거래 요청이 몰리면서 이러한 상황이 발생했다.

솔락시의 개발진은 솔라나가 확장성 문제로 어려움을 겪는 것을 보고 이를 해결하기 위한 최초의 레이어2 솔루션을 구축하기로 결정했다. $SOLX는 거래를 오프체인에서 처리함으로써 솔라나의 작업 부하를 줄이도록 설계되었다.

또한 기존의 거래를 한 건씩 처리하던 방식을 폐지하고 대신 일괄 처리 방식을 도입할 예정이다. 이를 통해 솔라나의 거래 수수료가 낮아지고 네트워크상의 밈코인 활동이 활성화될 것으로 전망된다.

솔라나의 미래를 함께 만들어가고 싶다면, 희소식을 전한다. 현재 토큰은 프리세일 단계에 있으며, 약 2,900만 달러의 자금을 모금했다. 이는 투자자들이 매우 저렴한 가격인 0.001682달러에 $SOLX를 구매할 수 있다는 것을 의미한다.

첫 프리세일 구매를 하는 분들을 위해, 솔락시 구매 방법은 다음과 같다.

때때로 기존의 틀을 깨는 밈코인이 등장한다. 이러한 코인은 모든 수익률 순위를 장악하며, 시장의 잡음에도 불구하고 화제성과 트렌드를 기반으로 한 암호화폐에서 여전히 큰 수익을 낼 수 있다는 것을 입증한다. 튜토리얼($TUT)이 바로 그러한 토큰 중 하나이다.

튜토리얼은 그 이름이 시사하듯 인공지능(AI)의 힘을 활용하여 디파이(DeFi), 블록체인 기술, BNB 네트워크를 포함한 모든 암호화폐 관련 지식을 대중에게 교육하는 것을 목표로 하고 있다.

$TUT가 최근 3월 19일과 3월 27일 두 차례에 걸쳐 상승세를 보인 것이 해당 종목을 선호하는 주요 이유 중 하나이다. 전반적인 시장이 약세를 보이는 상황에서 이는 주목할 만한 움직임이다.

이는 또한 모든 악재에도 불구하고 상승세가 지속될 수 있음을 의미한다. 따라서 현재 0.02335달러의 가격은 좋은 진입 시점이 될 수 있다.

$TUT의 최근 실적을 살펴보면, 약 2주 전 출시 이후 1,400% 이상 상승했다. 특히 지난 7일간 43%라는 놀라운 상승세를 기록했다.

오랫동안 투자자들의 사랑을 받아왔음에도 불구하고, 도지코인이나 다른 모든 밈코인들은 시장의 선호도가 급격히 떨어질 수 있다는 사실은 여전히 존재한다.

이러한 이유로 $BTCBULL과 $SOLX와 같이 강력한 기본 서사를 가진 밈코인이 좋은 기회가 될 수 있다.

밈코인 투자의 특성을 고려할 때, 이러한 코인들에는 합리적인 금액만을 투자하는 것이 가장 바람직하다.

