イーロン・マスク氏がDogecoinに関する投稿に示した最新のさりげない反応が、OG（オリジナル）のミームコインへの楽観を再燃させた。

Dogecoinは、主要な下降トライアングルパターンを上抜けした後、0.5ドル（約75円）への上昇を狙っている。

Dogecoinの勢い回復に伴い、Maxi Doge、Bitcoin Hyper、Useless Coinといった爆発的な上昇余地を持つ銘柄が「今買うべきミームコイン」として注目されている。 注目ポイント

主要な下降トライアングルパターンを明確にブレイクした後も、Dogecoinは上昇を維持できず苦戦している。

しかし、イーロン・マスク氏の最新の発言が、OGミームコインを押し上げる起爆剤になる可能性がある。

マスク氏は、金融系Xアカウント「@zerohedge」（フォロワー数220万人以上）の「各国政府はAI軍拡競争に資金を投じるだろう」という投稿に対し、「事実だ。だからこそビットコインはエネルギーに基づいている。偽の不換紙幣は発行できるが、エネルギーを偽造することは不可能だ」とコメントした。

これはインターネット上で最も影響力を持つ人物の一人による強力な暗号資産擁護の発言といえるが、さらに注目すべき展開があった。

人気アカウント「Sir Doge of the Coin」（フォロワー43万5,000人以上）が「Dogecoinもまたエネルギーに基づいている」と返し、GPUを叩くDogecoinのミームを添付した。これに対し、マスク氏は「💯」と反応し、Dogecoinを暗黙のうちに支持した。

これは2021年にマスク氏が「Saturday Night Live」に出演し、Dogecoinを「通貨の未来」や「世界を支配する金融手段」と称した時ほど強烈ではないが、依然として重要な意味を持つ。投資家にとっては十分な自信材料となり得るだろう。

Dogecoinが0.5ドルを目指す動き

前述の通り、Dogecoinは2024年12月以降形成されてきた下降トライアングルを突破した。

現時点ではブレイク後の勢いを欠いているが、先週金曜日の清算イベントを考慮すれば理解できる範囲だ。主要な暗号資産が回復している流れを踏まえると、Dogecoinも近く反発を完了する可能性が高い。

このパターンから算出される目標値は0.5ドル（約75円）であり、さらにテクニカル分析に基づく理論値は0.9ドル（約135円）に達する。世界最大のミームコインが長期の調整局面を終えつつあるように見える今、他の注目トークンに目を向ける好機かもしれない。

以下は現在注目されている3つのトークンである。Dogecoinと並行して上昇の可能性を秘めている。

1. Maxi Doge – Dogecoinに挑むドージ系ミームコイン

Maxi Dogeは、Dogecoinの勢いを活かして最大限のリターンを狙う投資家にとって最良の選択肢の一つとされる。

他の犬系コインが「かわいらしさ」や「健全さ」でDogecoinを模倣するのに対し、MaxiはあえてDogecoinの覇権に挑戦する姿勢を打ち出している。

物語性もユニークだ。Dogecoinと「遠い親戚」であると自称し、幼少期に注目を独占したDogecoinへの反発心から、ジムで鍛え上げたライバルとして登場した。開発チームは総供給量の40%をマーケティングに充て、インフルエンサーとのコラボやSNSキャンペーンを展開。さらにCEXやDEXに加え、先物取引所への上場も視野に入れている。

すでにプレセールで360万ドル（約5億4,000万円）を調達しており、現在の販売価格は0.000263ドル（約0.04円）。2025年末には0.0024ドル（約0.36円）に達すると予測されており、約800%の上昇余地があるとされる。

MAXIを今すぐ購入して、Dogeの波に乗ろう。

2. Bitcoin Hyper – ソラナ級性能を持ち込むビットコインL2

Bitcoin Hyperは、見た目こそ「Pepe the Frog」を掲げているが、実際にはビットコインに革新的なユースケースを導入する新プロジェクトである。

ビットコインのトランザクションは遅くコストも高い上、Web3やDeFiに対応していない。Bitcoin Hyperはソラナ・バーチャル・マシン（SVM）を統合したレイヤー2ソリューションにより、これらを解決しようとしている。

非関連トランザクションを並行処理することで大規模処理を可能にし、要約情報をビットコインのメインチェーンに送信することでセキュリティも維持する。

また、SVM統合によりスマートコントラクトやdAppsの構築が可能となり、ビットコインをDeFi取引所、NFTマーケット、レンディング、ステーキング、DAOなどの世界に開放する。

現在プレセール中で、販売価格は0.013125ドル（約2円）。上場後には0.32ドル（約48円）に到達すると予測されており、2,300%以上の上昇が見込まれる。

HYPERを手に入れて、50%の年利（APY）を獲得しよう。

3. Useless Coin – 実用主義に挑戦する風刺的ミームコイン

Useless Coinは直近5日間で65%以上上昇し、下降ウェッジパターンを突破後にリテストを完了した。

このパターンから算出される次の目標値は0.65ドル（約98円）で、現在価格0.3615ドル（約55円）から約80%の上昇余地がある。

ただし、これは控えめな予測にすぎない。2024年6月から7月には、アルト市場が活発でなかったにもかかわらず6,000%の急騰を記録している。

本質的にはユーティリティも目的も持たない「純粋なミームコイン」であり、逆にそれこそが暗号資産市場で注目を集める理由だと開発者は示している。

まとめ

Dogecoinが0.5ドルを目指す動きを見せる中、次の100倍銘柄として注目されるのはMaxi Doge、Bitcoin Hyper、Useless Coinの3つである。

免責事項：投資判断はご自身で行ってください。暗号資産市場は予測不可能であり、上記は投資助言ではありません。