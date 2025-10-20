Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

イーサリアム 今後の価格は、アジアの主要投資家が10億ドル規模のETHトラスト設立を発表したことで再び脚光を浴びている。Huobi創業者の李林、Fenbushi Capital創業者の沈波、HashKey Groupの肖風、そして美図の蔡文勝らが主導し、Avenir Capitalは2億ドルを拠出。HongShan Capital Groupも5億ドルを加え、民間投資家とともに10億ドル規模の資金が集結した。

この動きは、ビットコインとイーサリアムが伝統資産に代わる価値保存および金融インフラとして存在感を高めていることを示している。特にイーサリアムは「プログラマブルな金融基盤」としての立ち位置を確立しつつある。

価格動向と市場心理

ETHは直近で3,444ドルまで下落した後、3,800ドルで反発し4,000ドル台を回復。現在は4,065ドル付近を推移し、過去数日の反発幅は10％を超えている。時価総額は4,900億ドルに達し、市場心理は改善傾向を見せている。

ただし、テクニカル面では10日・20日移動平均線がレジスタンスとして機能しており、4,300ドルと4,800ドルが上値目標として意識される。一方、3,800ドルと3,400ドルが下値の主要サポートとして注目される。RSIは46付近で中立的な値を示し、明確な方向感は出ていない。

投資家の選別と新たな注目先

イーサリアム 今後の見通しは強気が続く一方で、投資家はより厳選的な姿勢を取っている。市場は単なる話題性ではなく、実用性と拡張性を持つプロジェクトに資金をシフトしている。

その中で浮上しているのが「Bitcoin Hyper」だ。Solana Virtual Machine上に構築され、ビットコインのセキュリティとソラナのスピードを融合することで、レイヤー2の高速処理とスケーラビリティを実現する。

Bitcoin Hyperが注目される理由

実需ベースのユーティリティ：2.5兆ドル規模のビットコイン資本に新たな活用法を提供

セキュリティ重視：CoinsultとSpyWolfによる監査済み

投資家向けステーキング：年利49％の報酬を提供

低価格帯：トークンはまだ0.013145ドル水準

2,430万ドル超を調達：機関投資家の関心を裏付け

プレセール価格は48時間以内に引き上げられる予定であり、早期参加者にとって優位性が大きい。市場が回復局面にある今、Bitcoin Hyperは長期的に最も有望な暗号資産候補の一つとして上している。