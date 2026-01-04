Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

イーサリアム 今後を見極める上で、重要な局面が2026年初頭に差し掛かっている。

暗号資産アナリストのミカエル・ファン・デ・ポッペは、ETHが21日移動平均線を上抜け、新たな強気トレンドに移行する可能性を指摘した。

同氏の分析によると、この水準を明確に維持できれば、買い需要が拡大し、イーサリアムはビットコインをアウトパフォームする展開も視野に入る。

蓄積局面を示すテクニカル構造

直近の価格推移を見ると、イーサリアムは2026年1月初旬時点で3050ドル前後で推移している。

価格は日足200日移動平均線のすぐ上で推移しており、長期トレンドの分岐点に位置している。

テクニカル的にはコンプレッションゾーンに入りつつあり、方向性を蓄積している段階と分析される。

MACDヒストグラムは強気方向へ転じ始めており、モメンタムが徐々にETH側に傾いていることを示す。

注目されるレジスタンスゾーン

市場参加者が特に注視しているのは、3177〜3325ドルのレジスタンス帯だ。

この水準を明確に上抜けた場合、アルゴリズム取引による買いが加速し、3400〜3500ドル水準までの上昇が現実的になる。

この動きが実現すれば、今後4〜6週間以内に明確な上昇トレンドが形成される可能性がある。

一方で、2960ドルのサポートを割り込む展開となれば、回復シナリオは一時的に後退する。

強さを維持するネットワークファンダメンタルズ

価格が横ばい推移を続ける一方で、イーサリアムのネットワーク指標は極めて強い。

2025年12月末、オンチェーン活動は過去2年間で最高水準に達した。

12月29日には、1日あたり106万件を超えるトランザクションが処理され、エコシステムの活発さが確認された。

分散型金融の基盤としての価値提案は依然として揺らいでおらず、長期的な価格評価を支える要因となっている。

機関投資家の動きと2026年展望

マクロ経済の減速が意識される中でも、機関投資家によるETHの蓄積は継続している。

大口保有者がポジションを増やしている点は、回復局面への信頼感を示唆する。

分析では、3325ドルを突破できれば、2026年2月までに3500〜3600ドルへの到達も想定されている。

相対力指数は中立水準に位置しており、過熱感を伴わずに上昇余地を残している点も評価材料だ。

イーサリアム 今後の注目点

今週の焦点は、3100ドル以上での日足終値と、3177ドルの明確な突破にある。

これらが確認されれば、強気シナリオの信頼性は大きく高まる。

テクニカル構造、オンチェーン指標、機関投資家の動向が揃いつつある現在、イーサリアム 今後は2026年初頭のアルトコイン市場を牽引する存在となる可能性がある。

