イーサリアム 今後を見極める上で、重要な局面が2026年初頭に差し掛かっている。
暗号資産アナリストのミカエル・ファン・デ・ポッペは、ETHが21日移動平均線を上抜け、新たな強気トレンドに移行する可能性を指摘した。
同氏の分析によると、この水準を明確に維持できれば、買い需要が拡大し、イーサリアムはビットコインをアウトパフォームする展開も視野に入る。
蓄積局面を示すテクニカル構造
直近の価格推移を見ると、イーサリアムは2026年1月初旬時点で3050ドル前後で推移している。
価格は日足200日移動平均線のすぐ上で推移しており、長期トレンドの分岐点に位置している。
テクニカル的にはコンプレッションゾーンに入りつつあり、方向性を蓄積している段階と分析される。
MACDヒストグラムは強気方向へ転じ始めており、モメンタムが徐々にETH側に傾いていることを示す。
注目されるレジスタンスゾーン
市場参加者が特に注視しているのは、3177〜3325ドルのレジスタンス帯だ。
この水準を明確に上抜けた場合、アルゴリズム取引による買いが加速し、3400〜3500ドル水準までの上昇が現実的になる。
この動きが実現すれば、今後4〜6週間以内に明確な上昇トレンドが形成される可能性がある。
一方で、2960ドルのサポートを割り込む展開となれば、回復シナリオは一時的に後退する。
強さを維持するネットワークファンダメンタルズ
価格が横ばい推移を続ける一方で、イーサリアムのネットワーク指標は極めて強い。
2025年12月末、オンチェーン活動は過去2年間で最高水準に達した。
12月29日には、1日あたり106万件を超えるトランザクションが処理され、エコシステムの活発さが確認された。
分散型金融の基盤としての価値提案は依然として揺らいでおらず、長期的な価格評価を支える要因となっている。
機関投資家の動きと2026年展望
マクロ経済の減速が意識される中でも、機関投資家によるETHの蓄積は継続している。
大口保有者がポジションを増やしている点は、回復局面への信頼感を示唆する。
分析では、3325ドルを突破できれば、2026年2月までに3500〜3600ドルへの到達も想定されている。
相対力指数は中立水準に位置しており、過熱感を伴わずに上昇余地を残している点も評価材料だ。
イーサリアム 今後の注目点
今週の焦点は、3100ドル以上での日足終値と、3177ドルの明確な突破にある。
これらが確認されれば、強気シナリオの信頼性は大きく高まる。
テクニカル構造、オンチェーン指標、機関投資家の動向が揃いつつある現在、イーサリアム 今後は2026年初頭のアルトコイン市場を牽引する存在となる可能性がある。
プレセール市場で注目されるミームコイン──Pepenode
イーサリアム 今後に注目が集まる一方で、より高い成長余地を求める投資家の間では、プレセール段階のアルトコインにも関心が広がっている。
その中で、ミームコイン分野の新興プロジェクトとしてPepenodeが話題に上り始めている。
Pepenodeは、コミュニティ主導の拡散力と初期参加メリットを重視したプレセール型ミームコインとして位置付けられている。
アルトコイン市場では、主要銘柄の方向性を見極めつつ、こうした初期フェーズのプレセール案件を並行して調査する動きが強まっている。