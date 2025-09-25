Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

イーサリアムETFはわずか1週間で5億6,000万ドルの資金流入を記録。イーサリアム 今後の価格予測は、4,000ドルのサポートを維持する強気派によって、ついに10,000ドル突破が現実味を帯びています。

今サイクルで既に過去最高値を更新したETHは、アルトシーズンの熱気とともに、新たなステージへ突入しつつあります。

起爆剤となったのは、大型アップグレード「Pectra」。これが引き金となり、ETHの上昇相場は勢いを増しています。

アナリストTed Pillows氏（Xで20万人以上のフォロワーを持つ）をはじめ、多くの専門家がテクニカル的にさらなる急騰を示唆。ETFへの資金流入がその見方を裏付けています。

$ETH is going above $10,000 this cycle. But before that, a correction will happen, and right now, it's happening. I think ETH could drop towards the $3,600-$3,800 level before a reversal and a new ATH. pic.twitter.com/Yy87rjHVAB — Ted (@TedPillows) September 23, 2025

ETHは次の10,000ドルへ？

現在イーサリアムは4,170ドル付近を推移。直近のサイクル高値4,956ドルから調整が入り、短期的には重要な水準である4,000ドルが焦点となっています。

この水準を守り抜き、再びモメンタムを取り戻すことができれば、5,000ドル突破が視野に入り、その後は待望の10,000ドルターゲットへ進む可能性があります。

逆に4,000ドルを割り込めば、次の注目は3,500ドルサポート。この水準は直近の強力な買いゾーンでもあり、ここで反発できれば依然として強気構造を維持できます。

RSIは40を下回り売られ過ぎを示唆、MACDも依然としてネガティブですが、調整局面が終盤に近づいている可能性があります。

イーサリアム 今後：テクニカルとマクロの追い風

ETF資金流入は継続的にプラス要因

FRBの利下げなどマクロ環境もリスク資産に追い風

アルトシーズン入りでETHの上昇余地が拡大

ETHが再び力を取り戻せば、爆発的な次の上昇局面が始まる可能性は十分にあります。

さらなる爆発的上昇を狙う投資家に注目：Pepenode ($PEPENODE) プレセール

より高いリターンを求める投資家の間で、初期段階のプレセールプロジェクト Pepenode ($PEPENODE) が急速に注目を集めています。

この「Mine-to-Earn」型ゲームはすでに140万ドル以上を調達。ユーザーはバーチャルマイニングリグを構築し、報酬やエアドロップを獲得することが可能です。

バーチャルマイニングリグを構築・アップグレード可能

参加者はプレセール中に報酬や人気ミームコインのエアドロップを獲得

使用トークンの70%はバーンされ、強いデフレ構造を実現

現在、割引価格で購入できるチャンスは限られており、早期参加者ほど有利な条件を得られます。

Pepenode公式サイトにアクセスして、ウォレットを接続するだけで参加可能（暗号資産または銀行カード対応）。