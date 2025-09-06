Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

イーサリアム 今後（ETH）は現在4371.29ドル（約64万円）で推移しており、過去24時間でわずかに0.09%下落した。時価総額は5276.3億ドル（約7兆7200億円）、日次取引量は327.9億ドル（約4兆7900億円）を超え、依然として暗号資産市場で影響力の大きい銘柄である。

トム・リー氏の予測：ETHは6万2000ドルまで上昇か

Fundstrat Capitalのチーフ投資責任者であるトム・リー氏によれば、イーサリアムは最終的に1トークンあたり6万2000ドル（約900万円）に達する可能性があるという。氏は過去のテクニカル分析やETH/BTC比率データ、そしてイーサリアムの金融インフラとしての拡大を基にこの見通しを立てた。

現在から約15倍の上昇に相当するが、全ての投資家が長期的に待てるわけではない。短期的なトレーダーは、同時にMaxi Dogeのプレセールに注目しており、すでに184万ドル以上を調達、15時間以内に価格上昇が予定されている。

ベース理論に基づくリー氏の分析

リー氏はWyckoffの手法から「大きなベースほど大きなブレイクアウトが可能」という概念を強調した。イーサリアムは2018年以降蓄積フェーズにあり、各段階で価格を整理してから次の大きな上昇に向かっていると説明する。

2020年から2021年にかけて、イーサリアムは90ドルから4866ドルまで急騰した。この動きは長期ベースの形成を経ており、次の大幅上昇の参考例となる。

ETH/BTC比率の過去データに基づけば、ETHは過去平均比率や2021年のピークに回帰し、BTCが25万ドルを達成すれば、ETHは1万2000ドル～2万2000ドルの範囲に到達する可能性がある。さらに、金融インフラの置き換えとしての長期的な潜在力を加味すれば、フルポテンシャルで6万ドル以上も視野に入るという。

短期的ターゲット：9月に5500ドル？

Fundstratのマーク・ニュートン氏は短期的見通しを提示しており、以下のシナリオを示している：

9月に5500ドル付近まで上昇

翌年1月初旬までに9000ドルを目指す

これらはテクニカルパターンや市場センチメントに基づく見解であるが、新興ミームコインの1000倍成長可能性と比較すると控えめである。

Maxi Doge：短期的な注目ミームコイン

イーサリアムの長期成長を待つ間、短期トレーダーはMaxi Dogeに注目している。Maxi Dogeのプレセールはすでに184万ドルを超え、現価格は0.0002555ドル（約0.037円）と低く、今月最も急成長しているプレセールの一つとなっている。

特徴は以下の通り：

ディーゲン向けの大胆なブランディング

過剰な「1000倍ドージ」期待の否定

VC割当なしで透明な価格設定

次回価格上昇までのリアルタイムカウントダウン

Maxi DogeはETHの基本性能とは競合せず、ミーム文化に特化しており、DOGEやPEPE、SHIBを逃したユーザーを取り込み、早期参入を促している。

ウェブサイトでは「各MAXIトークンは0.0002555ドルで取引中、次の15時間で価格上昇予定」との表示があり、カウントダウンがライブで進行中だ。チームはバイラルモメンタムで高リターンを目指しており、200万ドル到達間近の現状では、プレセール終了後にさらにパラボリックな動きが期待される。

詳細についてはMaxi Dogeを訪問。