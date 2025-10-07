Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

イーサリアム（ETH）は過去24時間で4.2％上昇し、取引セッション中に$4,700の壁を突破しました。米国政府の閉鎖を背景に、仮想通貨全体がリスクヘッジ資産として注目される中、イーサリアム 今後 の見通しは強気を維持しています。

日曜日の取引量は$440億を超え、水曜日から金曜日にかけても高水準を維持。この取引量はETHの流通供給量の約7％に相当し、買い圧力の強さを裏付けています。過去7日間で、約$5億相当のショートポジションが清算され、価格上昇の勢いが明確になっています。

米政府閉鎖とドル安が追い風に

米国では支出法案を巡って共和党と民主党の合意が得られず、政府閉鎖が6日間続いています。この「行き詰まり」によりドルが急落し、短期的に仮想通貨市場にとって好材料となっています。

イーサリアム 今後 に関しては、複数のテクニカル指標がアルトシーズン入りを示しています。BTCの市場シェアが低下する一方で、ETHをはじめとするアルトコインが支配力を強めており、市場の資金流入が加速しています。

この上昇トレンドが維持されれば、ETHは次の強気波動に入る可能性が高いと見られています。現時点でBNBコイン（BNB）は$1,200を突破し、すでに史上最高値を更新しました。

イーサリアム価格予測：$5,000は始まりに過ぎない

日足チャートでは、ETHが$4,000のサポートラインから強く反発したことが確認できます。この水準は以前のレジスタンスから転換した重要なサポートゾーンとなっています。

現在ETHは史上最高値に接近しており、初期購入者の一部が利益確定を狙う可能性がありますが、もし$5,000を突破すれば、長期的には$7,000、さらには$10,000への上昇も視野に入ります。

マクロ経済環境も数年前と比べて大幅に改善しており、FRBが2度目の利下げを準備していること、またアルトコインETFがウォール街で急拡大している点も強気材料です。米国では仮想通貨に前向きな政策姿勢が見られ、イーサリアム 今後 の爆発的な上昇を後押しする環境が整いつつあります。

ETF資金流入と機関投資家の関心が上昇を牽引

9月29日以降、イーサリアム関連ETFには約$13億の純流入が記録されました。これは、ドル安を好機と見た機関投資家が再び市場に戻ってきた証拠です。

仮想通貨市場における機関投資家の存在感は今後さらに高まると予想され、これが次のブルマーケットを牽引する主要な要因となるでしょう。新たなETFの登場や現実世界へのユースケース拡大により、プログラマビリティで最も強力なネットワークであるイーサリアムの上昇余地は非常に大きいと考えられます。

ビットコインハイパー（$HYPER）：ビットコインの課題を解決するレイヤー2プロジェクト

同時に、今サイクルで注目を集めている革新的プロジェクト「ビットコインハイパー（$HYPER）」も注目です。このBitcoin Layer 2スケーリングソリューションは、ビットコインの最大の課題である「取引の遅さ」「高い手数料」「限定的なプログラマビリティ」を解決することを目的としています。

ソラナ（Solana）の高速処理を活用することで、Bitcoin Hyperは迅速かつ低コスト、そしてエネルギー効率の高いトランザクションを実現。さらに、ビットコイン上でスマートコントラクトやdAppの展開を可能にします。

この仕組みは「Hyper Bridge」を介してBTCトークンを安全にL2へ転送する設計で、マルチシグウォレットで資産を保護しつつ、L2上でトークンをミントします。これにより、BTC保有者はビットコインネットワーク上でステーキング、レンディング、利回り獲得が可能になります。

$HYPERトークンはこのエコシステムを支えるユーティリティトークンであり、現在プレセール価格は$0.01375。すでに投資家から$2,200万を調達しており、主要ウォレットや取引所が対応を開始すれば、トークン需要の急増が予想されます。

購入を希望する場合は、公式のBitcoin Hyper公式サイトでウォレットを接続し、USDT、ETH、またはSOLを使って簡単に購入可能です。

この強気な市場環境の中で、イーサリアム 今後 は$5,000を突破し、最終的に$10,000を目指す可能性が高いでしょう。技術的優位性と機関投資家の流入が重なり、次の上昇サイクルに向けてETHの勢いはますます強まっています。