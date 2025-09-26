Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

最新のイーサリアム 今後 の価格予測は注目を集めており、アナリストたちはETHが1万ドルに向けてブレイクアウトする可能性を警戒しています。年初からの力強いラリーの後、ETHは健全な調整を経て現在は4,000ドル直下で推移しています。

多くのトレーダーは、この下落を「後退」ではなく「準備段階」と見ており、ETFへの資金流入、利下げ、アルトコイン支配率の上昇がさらなる上昇を示唆しています。テクニカル面では4,000ドルが重要なサポートゾーンとして機能しています。

RSIやMACDといったモメンタム指標は反発の初期サインを示しており、取引量も依然として高水準を維持。著名アナリストのテッド・ピローズ氏は、ETHが一時的に調整する可能性を指摘しつつも、次の大きな上昇へ進むと見ています。

イーサリアム 今後：一時的な調整の後に史上最高値更新へ

ピローズ氏はETHが「今サイクルで1万ドルを大きく上回る」と予測していますが、短期的には3,600〜3,800ドルへの再テストがあり得るとしています。

彼のチャートは典型的な市場心理サイクルを示しており、現在の価格アクションは「信念」から「熱狂」へ移行する段階にあるとの見方です。

すでに20万人以上のトレーダーがこのシナリオを支持しており、5,000ドルを突破すればラリーが再点火すると予想しています。

イーサリアム 今後 の注目レベル

現在の調整によりETHは3,943ドルまで下落しましたが、真の戦場は4,000ドルラインです。このサポートが維持されれば、次は5,000ドルの再テストが視野に入り、最終的なブレイクアウトの舞台が整います。

もし4,000ドルを割り込めば、次のサポートは3,500ドルで、ここは年初からの強い蓄積ゾーンです。ただしRSIやMACDはすでに強気に転じつつあり、最悪期は過ぎた可能性があります。

ETF資金流入が強気姿勢を裏付け

調整局面にもかかわらず、イーサリアムETFには大量の資金流入が続いています。先週だけで5億6,000万ドル以上が流入し、その中心にはブラックロックのETHファンドがあります。投資家はディップを買い、長期的な成長に自信を示しています。

$ETH is going above $10,000 this cycle. But before that, a correction will happen, and right now, it's happening. I think ETH could drop towards the $3,600-$3,800 level before a reversal and a new ATH. pic.twitter.com/Yy87rjHVAB — Ted (@TedPillows) September 23, 2025

これはFRBが25bpの利下げを実施した直後の動きで、リスク資産への投資意欲を再点火させました。アルトコインシーズンが加速する中、イーサリアムはその先頭に立っています。

予測では、ETHは今月末までに5,000ドルを回復し、その後12月までに1万ドル到達の道が開かれる可能性があります。

ETHは4,000ドルの再テストに直面

短期的な イーサリアム 今後 の行方は、強気派が4,000ドルのサポートを守れるかにかかっています。もしここを維持できれば、5,000ドルまでの回復は早く、その突破がさらなる強気トレンドを引き起こす可能性があります。

一方、4,000ドルを下抜けた場合は3,500ドルが次の蓄積ゾーンになりますが、オンチェーンデータでは1,000ETH以上を保有する大口アドレスが再び積み増しを始めており、強気のシグナルを示しています。

より高いリターンを狙うトレーダーはMaxi Dogeへ

ETHがブルーチップ資産として安定した成長を提供する一方で、一部のトレーダーはより大きなリターンを求めてメメコインに注目しています。その中でも話題を集めているのが「Maxi Doge ($MAXI)」です。

MAXIは従来のメメコインとは異なり、実用的なDeFiツールや「Maxi Fund」を通じた高リスク取引、プレセールをゲーム化するリーダーボード機能を備えています。これにより、Z世代トレーダーに特化した新しいタイプの仮想通貨として急速に支持を集めています。

プレセール資金調達額：250万ドル以上

現在価格：$0.000259

次の価格上昇まで残り13時間

ETHが長期的な成長の安定資産である一方、Maxi Dogeは短期的に10倍のリターンを狙えるワイルドカード的存在です。