Crypto Rover hat in seinem neuesten Marktupdate klare Worte gefunden. Schon gestern warnte er vor dem Widerstandsbereich um 112.000 US-Dollar und genau dort prallte Bitcoin jetzt erneut ab. Die Folge: eine deutliche rote Kerze nach unten. Der Trader sieht darin die Bestätigung, dass der aktuelle Abwärtstrend noch nicht vorbei ist. Während sich viele über den Rückschlag ärgern, bleibt Rover gelassen. Er hat seine Kaufzonen längst vorbereitet und wartet darauf, dass Bitcoin noch etwas tiefer fällt. Nach eigenen Angaben liegen rund 50 Millionen US-Dollar an Kauforders bereit, nicht nur für Bitcoin, sondern auch für Ethereum.

Auch Blackrock ist am Verkaufen, Quelle: https://farside.co.uk/btc/

Auf dem Chart zeigt sich ein klassisches Muster: tiefere Hochs auf der Oberseite, höhere Tiefs auf der Unterseite, eine Phase der Kompression, wie sie typisch ist, bevor es zu einem großen Ausbruch kommt. Für Rover ist entscheidend, ob Bitcoin die Marke um 106.000 US-Dollar hält. Fällt der Kurs darunter, rechnet er mit einem deutlichen Rücksetzer in Richtung 100.000 US-Dollar. Sollte diese Zone halten, wäre ein erneuter Anstieg bis 112.000 US-Dollar denkbar.

Zyklus schon am Ende?

Er beobachtet außerdem die Liquiditätszonen im Markt. Viele Short-Positionen liegen offen, während oberhalb des Kurses noch ungenutzte Liquidität wartet. Das könnte kurzfristig zu einem Short Squeeze führen, wenn größere Player ihre Positionen absichern. Dennoch bleibt der Analyst vorsichtig. Auf Wochenbasis verliert der Markt an Momentum, und der MACD zeigt erste bärische Signale. Für Rover ein Hinweis, dass sich Bitcoin dem Ende seines Zyklus nähert.

Der sogenannte „Bitcoin High-Cycle-Profit-Indikator“ deute ebenfalls darauf hin, dass die Rallye langsam ausläuft. Seine Einschätzung: kein sofortiger Crash, aber ein mögliches Ende der aktuellen Haussephase. Bitcoin könne in eine längere Seitwärtsphase oder sogar in eine mehrmonatige Korrektur übergehen. Trotzdem sieht Rover Chancen für einen letzten Anstieg, eine „Blow-off-Top“-Bewegung, bei der der Kurs ein letztes Hoch erreicht, bevor der Markt endgültig abkühlt.

BITCOIN SHORT SQUEEZE INCOMING! pic.twitter.com/79FqIZiEOL — Crypto Rover (@rovercrc) October 21, 2025

In dieser Phase plant er, aktiv zu werden. Sollte Bitcoin noch einmal in die Zone um 100.000 US-Dollar fallen, will Rover massiv kaufen. Erst wenn Panik den Markt erfasst, sieht er den idealen Zeitpunkt für neue Long-Positionen. Für ihn bleibt Geduld entscheidend. Auf kurzfristiger Basis ist er weiter neutral bis leicht bärisch, auf mittlere Sicht aber bereit für die nächste große Bewegung.

Sein Fazit: Die Party ist noch nicht vorbei, aber das Licht wird langsam gedimmt. Trader sollten sich auf eine volatile Phase einstellen, in der schnelle Richtungswechsel die Regel sind. Ein Durchbruch unter die 100.000 US-Dollar-Marke könnte den Markt kurzfristig erschüttern, langfristig aber eine attraktive Kaufchance eröffnen.

Als Alternative zu Bitcoin investieren derzeit aber schon viele in den Vorverkauf von Bitcoin Hyper ($HYPER). Schon über 24,4 Millionen US-Dollar wurden investiert, einer der größten Presale des Jahres 2025.

Immer neue Updates, Quelle: https://bitcoinhyper.com/de/news

Bitcoin Hyper als Alternative mit Zukunft

Das Timing für die neue Layer 2 Blockchain könnte kaum besser sein: Am heutigen Dienstag hält die US-Notenbank ihre Konferenz zu Zahlungssystemen, bei der erstmals auch führende Köpfe der Kryptobranche teilnehmen, darunter Vertreter von Chainlink, Fireblocks, Coinbase und BlackRock.

Viele Analysten sehen darin einen wichtigen Schritt hin zu einer engeren Verbindung zwischen klassischem Finanzsystem und Krypto-Sektor, was Bitcoin Hyper in die Karten spielen könnte. Das Projekt baut das erste High-Performance-Layer-2-Netzwerk für Bitcoin auf Basis der Solana Virtual Machine. Ziel ist es, Bitcoin nicht nur als Wertspeicher zu nutzen, sondern als aktiv einsetzbares Asset für DeFi-Anwendungen, Gaming und reale Vermögenswerte.

Mit Transaktionsgeschwindigkeiten auf Solana-Niveau könnte Bitcoin Hyper eine völlig neue Nutzungsdimension eröffnen. Jeder übertragene BTC ist dabei durch echtes Bitcoin im Hauptnetz abgesichert, die Geschwindigkeit steigt, die Sicherheit bleibt. Der native Token HYPER treibt das Netzwerk an, deckt Gebühren, dient als Governance-Coin und kann mit einer dynamischen APY von 49 Prozent gestakt werden.

Angesichts der aktuellen Marktunsicherheit sehen viele Investoren in HYPER eine Chance, indirekt von Bitcoin zu profitieren, über ein Projekt, das den Nutzen der größten Kryptowährung massiv erweitern will. Natürlich sind auch hier die Risiken eines Memecoins zu kalkulieren, schnell Anstiege bieten auch immer die Möglichkeit für schnelle Kursstürze.

Wer früh dabei ist, kann dennoch günstiger als zum Listingpreis einkaufen. Die laufende Presale-Phase endet in Kürze, der Preis liegt aktuell bei 0,013145 US-Dollar pro Token. Wer an die Zukunft von Bitcoin im Anwendungsbereich glaubt, dürfte Bitcoin Hyper genau beobachten.

Hier noch Bitcoin Hyper Presale Token kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr.