Fartcoin(ファートコイン)の価格は24時間で21%上がりました。2025年4月5日6時45分(米国東部時間)時点で、1ドルは約67円に相当しました。取引高は30%減少し、1億7,700万ドル(約264億円)に落ちました。

この急な値上げは、暗号資産アナリストのアリ・マルティネス氏の警告に近いです。彼は「ヘッド・アンド・ショルダー(三尊天井)」パターンを指し、86%の下落が起こる可能性があると述べました。

この指標は、価格が下がるトレンドに変化を示しています。数日間で大きな価格変動が起こる可能性があります。

FART/USDTの取引ペアは0.48156ドルから始まり、0.43924ドルまで急落した。急落の原因は、利益確定売りや市場環境の変化による投資家心理の悪化である。

3月、FARTCOINは横ばい相場に入り、黄色いゾーンで推移した。市場は流動性を蓄積し、急騰で価格は一時0.70ドル付近まで上昇した。

現在、Fartcoinは0.35〜0.40ドルでサポートゾーンを試している。このゾーンでは「ダブルボトム」形成が進んでおり、買い圧力の増加が見込まれる。

このパターンが有効なら、価格は一時0.55〜0.60ドルまで上昇するだろう。さらに上昇すれば、0.70ドルのレジスタンス再試も視野に入る。

サポートゾーンを下回れば、0.35ドルを割り込む可能性がある。そうすると、0.30ドル(約45円)以下への下落も考えられる。

相対力指数(RSI)は49.25で、シグナルラインは41.91。中立的な状況を示している。現在の水準では、どちらにも値動きが期待できる。

RSIが50を上回れば、強気シグナルとなる。40を下回れば、さらなる売り圧力が予想される。

0.35〜0.40ドルのサポートを維持すれば、価格は反発するだろう。0.55〜0.60ドルのレジスタンス突破、さらに0.70ドルへの到達も視野に入る。一方、このサポートを維持できなければ、0.30ドルへの下落が現実味を帯びる。

Fartcoinの価格が上昇する中、投資家の関心はMIND of Pepe(マインド・オブ・ペペ)にも集まっている。同トークンはAIを活用したミーム系暗号資産であり、すでにプレセールで780万ドル(約11億6,000万円)以上を調達している。

MIND of Pepeは、人気ミーム「Pepe the Frog」と先進的なAI技術を融合させた初のAIエージェント仮想通貨プロジェクトである。AIはトークンの作成、取引、プロモーションを自動で行い、利益を得た後はその収益をMINDトークンに再投資する仕組みとなっている。

暗号資産アナリストでYouTuberのBorch Crypto氏(登録者数87,500人超)は、MINDを有望銘柄と見ており、ローンチ後には最大100倍の成長もあり得ると予測している。

このAIは特にX(旧Twitter)上のトレンドを監視しており、有望なトレンドを早期に把握してMIND保有者に限定公開する。また、インフルエンサーや投資家との交流を通じて市場の流れそのものを形成する役割も担っている。

さらに、MINDのAIは独自のトークンを作成・プロモートすることができ、一般公開前の段階で投資家にアクセス権を与えることで、大きな価格上昇を狙うチャンスを提供している。

MINDトークンをステーキング(預け入れ)することで、年間288%という高い利回りを得ることも可能だ。

現在、MINDは0.0036671ドル(約0.55円)で購入可能であり、ETH、USDT、BNB、USDC、または銀行カードによる決済に対応している。

今後約34時間以内に価格の引き上げが予定されており、早期購入が有利とされている。

詳細はMIND of Pepeの公式ウェブサイトを参照。

