Η σκηνή των meme coin στο BNB Chain βρίσκεται σε έξαρση, με ορισμένα tokens να καταγράφουν άνοδο άνω του 50.000% μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Εν μέσω αυτής της φρενίτιδας, το Telegram-based meme coin hunter, που έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει τα επόμενα tokens ικανά να αποφέρουν αποδόσεις 500x ή και υψηλότερες, είτε αυτά κάνουν launch στο Binance, το Solana ή το Ethereum, πλησιάζει στην πλήρη ανάπτυξή του.

Το Snorter Bot Token (SNORT) έχει ήδη συγκεντρώσει 4,4 εκατομμύρια δολάρια στην προπώλησή του, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές πριν από το πλήρες rollout.

Το project έχει πλέον εισέλθει στις τελευταίες 12 ημέρες της προπώλησης, οι οποίες αποτελούν την τελευταία ευκαιρία για την εξασφάλιση tokens στην χαμηλότερη δυνατή τιμή πριν ξεκινήσουν οι εισαγωγές σε χρηματιστήρια.

Η τιμή του meme coin SNORT βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα $0,1073, αυξανόμενη σταδιακά όσο ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Μόλις ολοκληρωθεί η προπώληση, η πρόσβαση θα γίνεται μέσω ανταλλακτηρίων, όπου οι τιμές πρώιμου σταδίου όπως αυτή ενδέχεται να έχουν ήδη χαθεί.

Η επιρροή του CZ πυροδοτεί κύμα ανόδου στα BNB Chain meme coins

Ο ιδρυτής της Binance, Changpeng Zhao, ενδέχεται να άναψε το φιτίλι για τη σεζόν των BNB Chain meme coin, καθώς τα περισσότερα από τα tokens με τις υψηλότερες αποδόσεις στο δίκτυο σχετίζονται με τον πρώην CEO.

Ένα από αυτά είναι το Fourth, εμπνευσμένο από την τέταρτη πρωτοχρονιάτικη απόφαση του Zhao το 2023 να αποκλείσει τον φόβο, την αβεβαιότητα και την αμφιβολία (FUD) και να επικεντρωθεί στο building. Το token έχει αυξηθεί κατά 6,28% τις τελευταίες 24 ώρες, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίησή του πάνω από τα 170 εκατομμύρια δολάρια.

Ένα άλλο είναι το Paul (PAU), βασισμένο σε έναν χαρακτήρα που είχε μοιραστεί ο CZ στο X, το οποίο έχει σημειώσει άνοδο 28,52%.

Όμως οι πραγματικές εκρήξεις καταγράφονται σε tokens όπως το Binance Super Cycle (BSC), που έχει εκτοξευθεί κατά 24.135%, και το 客服小何, που σημαίνει “Binance Life” στα κινέζικα, με άνοδο 54.000% μέσα σε μόλις 24 ώρες, φτάνοντας σε κεφαλαιοποίηση 59 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το DEX Screener.

Συνολικά, 17 από τα 20 κορυφαία trending tokens στο DEX Screener τις τελευταίες 24 ώρες προέρχονται από το BNB Chain, υπογραμμίζοντας πόσο ισχυρό έχει γίνει αυτό το Binance-driven meme wave.

Ο CZ ίσως έχει δίκιο, το “Binance Season” έχει φτάσει και, στην πραγματικότητα, το token που σχετίζεται με αυτό, το BNB SZN, είναι επί του παρόντος το κορυφαίο trending coin, έχοντας αυξηθεί κατά 2.900% μέσα σε μία νύχτα.

Ωστόσο, για τους traders που σπεύδουν να συμμετάσχουν, το ερώτημα είναι: αξίζει να κυνηγούν τυχαία tokens ή μήπως ήρθε η στιγμή να χρησιμοποιήσουν πιο έξυπνα, data-driven εργαλεία που μπορούν να εντοπίζουν πραγματικές ευκαιρίες εκρηκτικής ανάπτυξης;

Με αμέτρητα tokens να κάνουν launch καθημερινά, κανένας trader δεν μπορεί να τα εξετάσει όλα χειροκίνητα, η πιο έξυπνη επιλογή είναι ξεκάθαρα η δεύτερη.

Και αυτό ακριβώς είναι που δημιουργεί το Snorter Bot Token. Σε λίγες μόνο εβδομάδες, το έξυπνο meme coin discovery bot του θα είναι έτοιμο να αναπτυχθεί.

Το Snorter προσφέρει στους traders πρώιμη πρόσβαση στα επόμενα meme coins με απόδοση 500x

Το Telegram trading bot του Snorter Bot Token έχει σχεδιαστεί για να προηγείται των τάσεων, τοποθετώντας τους χρήστες μπροστά από εκρηκτικές κινήσεις όπως η αύξηση 500x που είδαμε με το BSC πριν αυτές συμβούν.

Ξεκινώντας από το Solana, το Snorter σαρώνει τις ουρές συναλλαγών και τα validator feeds σε πραγματικό χρόνο για να εντοπίζει νέα mints και εισροές ρευστότητας τη στιγμή που εμφανίζονται. Κάθε ανακάλυψη περνά άμεσα από ένα πολυεπίπεδο σύστημα ελέγχου που φιλτράρει rugs, honeypots και shallow liquidity pools, εξασφαλίζοντας ότι μόνο βιώσιμα projects φτάνουν στις τελικές ειδοποιήσεις των χρηστών.

Αυτό που κάνει το Snorter να ξεχωρίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο εξαλείφει τη χειρωνακτική ταλαιπωρία του token hunting, το ατελείωτο checking των charts, την ανάλυση των contracts και το ψάξιμο στα Telegram κανάλια που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι περισσότεροι traders. Αντίθετα, η αρχιτεκτονική του παρέχει αυτοματοποιημένες, data-driven πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες να επικεντρώνονται μόνο σε επαληθευμένες ευκαιρίες, αποφεύγοντας τις παγίδες που κυριαρχούν στα meme coin launches.

Αν και το rollout του meme coin Snorter ξεκινά στο Solana, μέρος του roadmap του project περιλαμβάνει επέκταση στο Binance και το Ethereum, επιτρέποντας στους χρήστες να παρακολουθούν launches με υψηλό δυναμικό σε πολλαπλά δίκτυα από μια ενιαία πλατφόρμα.

Επιπλέον, καθώς το bot λειτουργεί εγγενώς μέσα στο Telegram, οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις άμεσα και να εκτελούν συναλλαγές μέσα σε δευτερόλεπτα απευθείας από την εφαρμογή.

Για όσους προτιμούν μια πιο hands-off meme coin προσέγγιση, το Snorter υποστηρίζει επίσης copy trading, επιτρέποντας στους χρήστες να αντιγράφουν τις κινήσεις των κορυφαίων wallets και να επωφελούνται παράλληλα μαζί τους σε πραγματικό χρόνο.

Το Snorter τοποθετείται στην πρώτη γραμμή της επόμενης έκρηξης αυτοματοποίησης στα crypto

Τα Telegram trading bots αποτελούν έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της αυτοματοποίησης στις crypto συναλλαγές, μια υποκατηγορία της ευρύτερης αγοράς algorithmic trading, η οποία επεκτείνεται ραγδαία καθώς ο κόσμος γίνεται ολοένα και πιο συνδεδεμένος με την τεχνητή νοημοσύνη.

Στην πραγματικότητα, η αγορά algorithmic trading αναμένεται να αυξηθεί από τα 2,36 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 στα 4,06 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2032, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 7%. Αυτή η πορεία ανάπτυξης τοποθετεί το Snorter ακριβώς στην αιχμή ενός τομέα που προορίζεται για τεράστια επέκταση.

Η εγγενής λειτουργία του στο Telegram δίνει στο Snorter άμεση πρόσβαση σε ένα κοινό 1 δισεκατομμυρίου μηνιαίων ενεργών χρηστών, με περίπου 450 εκατομμύρια να το χρησιμοποιούν καθημερινά το 2025.

Υπάρχει ωστόσο ανταγωνισμός, με τα Banana Gun, Maestro και Trojan να κυριαρχούν αυτήν τη στιγμή, συγκεντρώνοντας συνολικό όγκο συναλλαγών 319,69 εκατομμυρίων δολαρίων τις τελευταίες επτά ημέρες.

Παρόλα αυτά, το Snorter ξεχωρίζει σε πολλά σημεία. Προσφέρει τα χαμηλότερα trading fees στον χώρο, μόλις 0,85% για τους χρήστες που κατέχουν το εγγενές SNORT token.

Επιπλέον, η Solana-native αρχιτεκτονική του εξασφαλίζει ταχύτητες εκτέλεσης αντίστοιχες με του Trojan, ενώ η επερχόμενη ενσωμάτωση στο Ethereum και το Binance το τοποθετεί στην ίδια κατηγορία με το Maestro.

Το βασικό πλεονέκτημα, ωστόσο, βρίσκεται στα θεμέλια του Snorter πάνω στο Solana, τα οποία του προσφέρουν ασυναγώνιστη ταχύτητα συναλλαγών, εξαιρετικά χαμηλά fees και απρόσκοπτη on-chain απόδοση, στοιχεία κρίσιμα για τους traders που κυνηγούν πρώιμα token launches.

Και ενώ το Banana Gun ανταμείβει τους κατόχους με μερίδιο από τα έσοδα, τα tokenomics του meme coin Snorter έχουν σχεδιαστεί για traders, προσφέροντας εκπτώσεις στα fees, απεριόριστα snipes, staking rewards, δικαιώματα διακυβέρνησης και πρόσβαση σε προηγμένα analytics.

Με όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, το Snorter δεν εισέρχεται απλώς στην αγορά, στοχεύει να την ηγηθεί. Και με τα tokens να παραμένουν ακόμη σε πρώιμα επίπεδα προπώλησης, αυτό το παράθυρο μπορεί να είναι μία από τις τελευταίες ευκαιρίες για να αποκτήσει κανείς SNORT στην χαμηλότερη αποτίμηση πριν ξεκινήσουν οι εισαγωγές.

Πώς να αγοράσετε SNORT

Για όσους βλέπουν το δυναμικό του meme coin Snorter Bot να επαναπροσδιορίσει τις crypto συναλλαγές, η στιγμή για δράση είναι τώρα.

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, απομένουν μόνο 12 ημέρες για να αποκτήσει κανείς SNORT σε τιμές προπώλησης. Για να συμμετάσχετε όσο υπάρχει ακόμη χρόνος, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Snorter Bot Token και αγοράστε SNORT χρησιμοποιώντας SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ή ακόμα και πιστωτική κάρτα.

Τα νεοαποκτηθέντα tokens μπορούν να γίνουν stake άμεσα μέσω του εγγενούς πρωτοκόλλου του project, το οποίο προσφέρει επί του παρόντος δυναμικό APY έως και 111%.

Για την πιο ομαλή εμπειρία, το Snorter συνιστά τη χρήση του Best Wallet, το οποίο θεωρείται ευρέως ως ένα από τα καλύτερα crypto και Bitcoin wallets διαθέσιμα. Τα υπόλοιπα της προπώλησης εμφανίζονται απευθείας στην εφαρμογή, το claiming γίνεται χωρίς δυσκολία μόλις τα tokens τεθούν σε κυκλοφορία, και οι κάτοχοι αποκτούν αποκλειστική πρόσβαση σε νέα project launches μέσω της ενότητας Upcoming Tokens του Best Wallet.

Το Best Wallet είναι διαθέσιμο στο Google Play και στο Apple App Store.

Επισκεφθείτε το Snorter Bot Token.