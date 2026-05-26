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Mardi 26 mai 2026 – Alors que le Bitcoin consolide sagement ses positions dans une fourchette comprise entre 76 500 $ et 77 300 $, le marché des altcoins montre des signes d’ébullition très sélectifs.

Le catalyseur du jour ? Une déclaration fracassante d’Arthur Hayes qui a propulsé Near Protocol (NEAR) de plus de 13 % en 24 heures. Mais au-delà des géants établis, c’est toute la narration des infrastructures ultra-rapides qui attire désormais les capitaux de détail.

Dans ce contexte de rotation rapide, Bitcoin Hyper ($HYPER) s’impose comme l’une des pépites les plus surveillées de ce cycle. Ce Layer 2 innovant, conçu pour apporter la vitesse de Solana à l’écosystème Bitcoin, vient de franchir un cap historique en récoltant plus de 32 millions de dollars lors de sa prévente. Alors que les investisseurs recherchent des projets alliant utilité réelle et rendements attractifs, $HYPER s’impose comme un choix stratégique pour 2026.

Le réveil des altcoins de haute performance (NEAR & HYPE en tête)

Le marché montre une nette préférence pour les réseaux capables d’absorber d’importants volumes de transactions à moindre coût. Near Protocol en est la preuve parfaite : le jeton s’échange désormais près de 2,70 $, affichant une hausse impressionnante de plus de 60 % sur le dernier mois.

Ce regain d’intérêt massif fait suite aux commentaires du cofondateur de BitMEX, Arthur Hayes, qui a inclus NEAR dans sa « sainte trinité » des altcoins à fort potentiel. Hayes met en avant l’architecture évolutive du protocole, son activité de développement débordante et l’expansion rapide de ses cas d’usage.

When you are in position, trading is easy, sit back and watch number go up.$HYPE, $ZEC, $NEAR the holy trinity! — Arthur Hayes (@CryptoHayes) May 22, 2026

Pendant que l’Ethereum stagne autour de 2 110 $, les traders réallouent activement leurs portefeuilles vers des technologies plus agiles. Le sharding de NEAR, qui permet de traiter un débit élevé sans sacrifier la décentralisation, séduit les utilisateurs lassés des frais de gaz prohibitifs des réseaux historiques. Les données on-chain confirment cette tendance avec une augmentation significative de l’activité des portefeuilles actifs.

Cette quête de performance profite également à Hyperliquid (HYPE), qui a récemment atteint un sommet historique à 64 $, se hissant fièrement dans le top 10 mondial des cryptomonnaies. Cette dynamique montre que les capitaux se dirigent massivement vers les infrastructures de pointe — un courant porteur sur lequel surfe également Bitcoin Hyper.

When Arthur Hayes tells you to pack your bags for $NEAR, you listen.

From $20 ATH to $2.5 now — the runway has never been longer. pic.twitter.com/HnaH24uE5T — Rohit (@0xRohit_k) May 25, 2026

Bitcoin Hyper ($HYPER) : L’alliance ultime entre la sécurité du BTC et la vitesse de Solana

Pour les investisseurs particuliers, la proposition de valeur de Bitcoin Hyper est limpide : résoudre la lenteur historique de Bitcoin sans sacrifier sa décentralisation légendaire. En combinant la sécurité de la blockchain originale avec la puissance d’exécution de la Solana Virtual Machine (SVM), ce Layer 2 propose le meilleur des deux mondes.

Le fonctionnement est pensé pour l’efficacité : les utilisateurs déposent leurs BTC via un pont sécurisé, effectuent des transactions quasi instantanées et à frais minimes sur le Layer 2 (pour la DeFi ou les paiements du quotidien), puis peuvent rapatrier leurs fonds sur le réseau principal grâce à des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs).

L’engouement autour de la prévente de Bitcoin Hyper témoigne de la pertinence de cette approche. Avec plus de 32 millions de dollars déjà levés, le projet suscite une immense confiance. Actuellement proposé au prix de 0,0136804 $ par jeton $HYPER, le projet permet également aux participants de staker immédiatement leurs jetons pour générer un APY attractif de 36 %.

Cette mécanique de staking offre une utilité immédiate et un flux de revenus passifs en attendant le lancement officiel du réseau et les futures cotations sur les plateformes d’échange (TGE).

Guide pratique : Comment se positionner sur la prévente $HYPER

Rejoindre l’aventure Bitcoin Hyper est un processus simple et accessible à tous les profils d’investisseurs. Il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de la prévente : https://bitcoinhyper.com/.

La plateforme prend en charge une grande variété de méthodes de paiement pour faciliter l’accès au plus grand nombre : vous pouvez utiliser du SOL, de l’ETH, du BNB, de l’USDC, de l’USDT ou tout simplement votre carte bancaire.

Pour les utilisateurs mobiles, l’application Best Wallet (disponible sur l’App Store et Google Play) intègre parfaitement la prévente de Bitcoin Hyper, permettant d’acheter et de staker vos jetons en quelques clics.

Alors que la narration des solutions de Layer 2 sur Bitcoin s’impose comme l’une des tendances majeures de 2026, se positionner tôt sur des projets à forte valeur technologique comme $HYPER apparaît comme une option de choix pour diversifier son portefeuille.

Pour ne rien manquer des prochaines étapes et des annonces de l’équipe, vous pouvez suivre Bitcoin Hyper sur X et rejoindre leur groupe Telegram officiel.

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