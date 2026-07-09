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Jeudi 9 juillet 2026 – Les tensions géopolitiques ont le don de révéler quels pans du marché crypto reposent sur des bases solides et lesquels dépendent principalement du sentiment à court terme. Les derniers développements entre les États-Unis et l’Iran, marqués par un nouvel échange de frappes aériennes et la déclaration du président Trump selon laquelle le précédent cessez-le-feu n’est plus d’actualité, ont immédiatement secoué les actifs à risque et fait grimper les prix du pétrole.

Malgré ces gros titres, Ethereum a continué de défendre sa zone de support des 1 700 $ et s’échange actuellement autour de 1 750 $ après un gain de 1,7 % sur les dernières 24 heures, tandis que le Bitcoin maintient sa position près du seuil des 63 000 $ suite à une progression quotidienne de 1,8 %.

Dans le même temps, la prévente de LiquidChain (LIQUID) poursuit sa dynamique et a déjà levé plus de 891 000 $, se rapprochant ainsi de la barre symbolique du million de dollars.

L’objectif du projet, qui vise à créer une liquidité partagée et vérifiable entre Bitcoin, Ethereum et Solana, a séduit les investisseurs qui considèrent la réduction de la fragmentation comme une nécessité absolue à long terme pour l’écosystème Web3.

Cette force sélective, visible tant dans la stabilité des prix des actifs majeurs que dans la traction continue de la prévente de LIQUID, suggère que les capitaux continuent de rechercher des progrès techniques concrets, même lorsque l’actualité géopolitique domine le narratif quotidien.

Le marché crypto réagit alors que Trump déclare la fin du cessez-le-feu avec l’Iran

Les États-Unis et l’Iran ont échangé des frappes aériennes lors des derniers affrontements qui se sont déroulés ces deux derniers jours. Le président Trump a déclaré que l’accord de cessez-le-feu entre les deux pays n’était plus valable à ses yeux, ce qui a poussé les prix du pétrole à la hausse et exercé une pression à court terme sur l’ensemble des marchés à risque.

Néanmoins, Ethereum a tenu bon au-dessus du niveau de support des 1 700 $ tout au long de ces mouvements, et l’actif s’échange actuellement près de 1 750 $ (affichant toujours une hausse de 8,5 % sur les sept derniers jours).

Pendant ce temps, le Bitcoin est resté au-dessus de la barre des 61 000 $ et s’échange autour de 62 900 $ après une légère progression quotidienne. Les ETF Ethereum au comptant ont enregistré hier un flux net entrant de 70,48 millions de dollars, marquant leur cinquième jour consécutif d’entrées positives.

Cette performance régulière a permis de soutenir l’intérêt des acheteurs, même si les événements externes accentuent la pression à court terme sur le cours des actifs.

La configuration technique du Bitcoin s’est également révélée modérément haussière, l’actif maintenant sa divergence haussière intacte malgré la récente consolidation. Cette structure laisse entrevoir un potentiel de hausse supplémentaire, tandis que la zone des 61 000 $ continue de faire office de support.

#Bitcoin didn't lose its bullish divergence. The indication is that it's looking likely that we're going to be continuing the upwards trend, even though the markets have witnessed a small correction. The bullish divergence is still applicable even though there's the potential… pic.twitter.com/1zZAvbMgGY — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 8, 2026

Cette combinaison de résilience des prix et d’intérêt institutionnel constant offre une belle opportunité aux projets axés sur l’utilité cross-chain (comme LiquidChain) pour capter l’attention des investisseurs avisés, qui regardent bien au-delà des fluctuations immédiates du marché.

La prévente de LiquidChain progresse vers le million de dollars grâce à sa technologie d’unification Layer 3

LiquidChain (LIQUID) développe un réseau Layer 3 qui connecte la liquidité et l’exécution entre Bitcoin, Ethereum et Solana au sein d’une infrastructure unique. Les actifs de ces trois blockchains peuvent être représentés dans des pools partagés qui restent vérifiables sur les couches de base, créant ainsi des marchés plus profonds et des prix plus compétitifs, sans nécessiter d’étapes de wrapping.

Une machine virtuelle haute performance prend en charge les opérations complexes en temps réel, tandis que les preuves et la messagerie cross-chain permettent un règlement atomique en vérifiant les UTXO Bitcoin, les états Ethereum et les comptes Solana. Cela signifie que les développeurs peuvent déployer leurs applications une seule fois et toucher des utilisateurs sur différentes blockchains via une messagerie sécurisée.

La campagne de prévente de LiquidChain en est actuellement à l’étape 83, avec un prix de jeton fixé à 0,01478 $. Plus de 891 000 $ ont déjà été levés, mettant la barre du million de dollars largement à portée de main pour ce trimestre. Les participants qui achètent et stakent leurs jetons dès cette phase peuvent accéder à des récompenses affichant un APY de 1 258 %.

Cette accumulation régulière de capitaux dans une période d’incertitude macroéconomique démontre que les investisseurs continuent de soutenir des solutions concrètes face à la fragmentation des principales blockchains.

Comment obtenir des jetons LIQUID lors de la prévente de LiquidChain

Les investisseurs intéressés par le LIQUID peuvent se rendre directement sur le site officiel de LiquidChain pour étudier les détails du projet et finaliser leur achat. La plateforme est compatible avec les portefeuilles crypto de référence, notamment Best Wallet, qui propose également la prévente de LiquidChain directement dans sa section intégrée « Upcoming Tokens » (Jetons à venir), et peut être téléchargé sur l’Apple App Store ou sur Google Play.

Les options de paiement pour l’achat de LIQUID incluent l’ETH, le SOL, le BTC, le BNB, l’USDT et l’USDC, tandis qu’une option par carte bancaire est également disponible pour ceux qui préfèrent les passerelles fiat. Le LIQUID est toujours proposé au prix de 0,01478 $, et le staking offre un APY de 1 258 % pendant toute la durée de la prévente.

Des mises à jour régulières sur les avancées du projet sont partagées sur le compte X de LiquidChain ainsi que sur son groupe Telegram.

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