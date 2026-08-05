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Après un week-end marqué par d’intenses fluctuations, le marché des cryptomonnaies retrouve une trajectoire haussière rassurante pour les investisseurs. Le Bitcoin a fermement reconquis le seuil psychologique des 63 000 $ et lorgne désormais vers la résistance des 64 000 $.

Cette dynamique positive profite également aux altcoins majeurs : l’Ethereum progresse de 1,1 % pour s’échanger autour de 1 860 $, tandis que le Solana s’adjuge 1,5 % et s’établit à 73,50 $.

Malgré des vents contraires liés aux ventes institutionnelles et à des failles de sécurité sur certains portefeuilles matériels, les principaux actifs maintiennent leurs supports clés, consolidant ainsi la structure globale du marché.

Dans ce contexte de retour de l’appétit pour le risque, les investisseurs se tournent massivement vers des solutions d’infrastructure de nouvelle génération.

C’est le cas de LiquidChain (LIQUID), un projet de Layer 3 innovant dont la prévente vient de franchir le cap des 930 000 $. En proposant d’unifier la liquidité du Bitcoin, d’Ethereum et de Solana au sein d’un même réseau, cette initiative attire une attention croissante de la part des traders en quête de rendements précoces.

Résilience du BTC : Les acheteurs absorbent la pression de vente sur le marché spot

Le rebond actuel du Bitcoin témoigne d’une solide force d’absorption du marché. Après avoir touché un point bas à 62 300 $ hier, le BTC a rapidement repris le contrôle des 63 000 $ pour s’échanger actuellement autour de 63 500 $.

Cette hausse de 1,75 % sur 24 heures intervient pourtant dans un climat de pression vendeuse : Strategy a en effet liquidé 1 638 BTC supplémentaires la semaine dernière (pour environ 105 millions de dollars), tandis qu’une nouvelle vague de piratages ciblant des portefeuilles physiques Coldcard a entraîné des pertes de jetons.

Cependant, le flux acheteur sur le marché au comptant (spot) a permis de contrer ces vents contraires. Comme l’indique l’analyste Ted Pillows, cette forte demande spot soutient activement la structure de prix actuelle et pourrait servir de catalyseur pour franchir durablement la barre des 64 000 $.

Spot is contributing to the $BTC rally. This should continue for more upside. pic.twitter.com/zV4vUPZ7gE — Ted (@TedPillows) August 4, 2026

Si le Bitcoin parvient à maintenir son support au-dessus des 63 000 $ durant la session américaine, cela validerait la thèse d’une accumulation saine. Cette recherche d’efficacité et de synergie entre les grands réseaux pousse naturellement les capitaux vers des projets d’interopérabilité comme LiquidChain, qui visent à éliminer les barrières techniques entre les écosystèmes dominants.

LiquidChain (LIQUID) : L’infrastructure Layer 3 qui veut connecter les géants de la DeFi

Pour dépasser le cloisonnement actuel de la DeFi, LiquidChain (LIQUID) développe un protocole de Layer 3 unique en son genre. Son objectif ? Fusionner la sécurité et le capital du Bitcoin, l’écosystème DeFi d’Ethereum et la vitesse d’exécution de Solana.

Grâce à une machine virtuelle ultra-performante et à des mécanismes de consensus inter-chaînes sans intermédiaire de confiance, les actifs de ces trois réseaux majeurs peuvent interagir au sein de pools de liquidité communs, sans passer par les risques habituels des ponts de wrapping.

Sometimes you don't need another chain. You need another layer. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/XSVxo2J2Tp — LiquidChain (@getliquidchain) August 1, 2026

Cette proposition de valeur séduit les investisseurs de la première heure. La prévente de LiquidChain a déjà levé près de 930 000 $, portée par une tokenomics claire limitant l’offre totale à 11,8 milliards de jetons LIQUID. Actuellement proposé au tarif de 0,01486 $, le prix du jeton doit augmenter prochainement. De plus, le protocole propose un programme de staking immédiat offrant un rendement de départ estimé à 1 215 % d’APY, une opportunité particulièrement attractive pour les premiers participants cherchant à maximiser leur allocation avant les premiers listings sur les plateformes d’échange.

Comment participer à la prévente de LiquidChain et maximiser vos rendements

L’accès à la prévente de LiquidChain a été simplifié pour garantir une expérience utilisateur fluide. Les investisseurs peuvent se rendre directement sur le site officiel de LiquidChain pour connecter leur portefeuille Web3. Pour plus de commodité, l’achat peut également être effectué via l’application Best Wallet, disponible en téléchargement sur Google Play et l’App Store d’Apple.

La plateforme accepte une large gamme de devises pour faciliter les transactions, notamment le BTC, l’ETH, le BNB, le SOL, l’USDT et l’USDC, ainsi que les paiements par carte bancaire. Une fois les jetons acquis, les acheteurs peuvent immédiatement les placer en staking au taux actuel de 1 215 % d’APY pour commencer à accumuler des récompenses avant le lancement officiel.

Pour rester informé des dernières annonces techniques et des prochaines étapes de la feuille de route, vous pouvez suivre LiquidChain sur X et rejoindre leur communauté Telegram.

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