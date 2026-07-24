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L’écosystème crypto américain traverse une phase de clarification réglementaire majeure, un signal fort qui pousse les investisseurs à revoir leur stratégie. Alors que Washington débat activement du CLARITY Act pour assainir les pratiques éthiques des dirigeants fédéraux, le marché commence à valoriser les infrastructures concrètes. Le Bitcoin montre une légère consolidation à court terme, s’échangeant autour des 65 500 $, mais la dynamique de fond reste particulièrement saine.

Dans ce contexte de maturation, les investisseurs ne se contentent plus d’une simple détention passive de BTC. Ils recherchent des solutions capables d’apporter de la scalabilité et du rendement à la reine des cryptomonnaies. C’est précisément cette quête d’utilité qui explique le succès fulgurant de la prévente de Bitcoin Hyper (HYPER), qui vient de franchir le cap impressionnant des 32,97 millions de dollars levés.

L’alternative productive : Comment Bitcoin Hyper (HYPER) veut dynamiser le BTC

Pour dépasser les limites techniques de la blockchain historique, Bitcoin Hyper (HYPER) déploie un réseau de seconde couche (Layer 2) hautement performant. Cette infrastructure intègre la Solana Virtual Machine (SVM) pour offrir une vitesse d’exécution exceptionnelle, tout en garantissant une sécurité maximale grâce à l’ancrage des transactions sur la couche principale de Bitcoin via des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs).

Le fonctionnement est simple et fluide : les utilisateurs transfèrent leurs BTC via un pont sécurisé pour obtenir un équivalent sur le Layer 2. Ils accèdent ainsi à des transactions quasi instantanées, des frais dérisoires, ainsi qu’à un écosystème DeFi complet (échanges décentralisés, applications diverses). Au cœur de ce dispositif, le jeton natif HYPER sert à régler les frais de gaz, à participer aux décisions de gouvernance et à alimenter le protocole de staking, qui propose actuellement un rendement attractif de 36 % d’APY.

Too charged up to sink. 🌊 Too Hyper to stay docked. ⚡️🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/OFglmMmGuG — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) July 21, 2026

Avec plus de 33 millions de dollars déjà récoltés, la prévente de Bitcoin Hyper confirme l’intérêt massif pour cette technologie. Proposé au prix actuel de 0,0136835 $ par jeton, le projet offre une opportunité de positionnement précoce avant le lancement du mainnet, transformant le Bitcoin passif en un véritable actif productif.

Le CLARITY Act progresse au Sénat : Vers un cadre éthique strict pour la crypto

En parallèle, l’actualité politique à Washington structure le marché de demain. La nouvelle mouture du CLARITY Act introduit des règles éthiques strictes pour les hauts fonctionnaires américains. Le texte interdit formellement aux présidents et aux membres de l’administration d’émettre ou de parrainer des actifs numériques. Pour garantir le respect de cette mesure, le ministère de la Justice (DoJ) sera chargé d’appliquer des sanctions financières pouvant atteindre 250 000 $ d’amende par jour. Les fonctionnaires détenant déjà des cryptomonnaies auront quant à eux un délai d’un an pour placer leurs actifs dans un « blind trust » (fiducie aveugle), tout en conservant le droit d’en percevoir les gains.

Bien que le projet de loi doive encore réunir les 60 voix nécessaires au Sénat et surmonter quelques réticences du secteur bancaire concernant les rendements, le chef de la majorité, John Thune, espère planifier un vote avant la pause parlementaire d’août. Cette perspective de régulation accrue a provoqué un léger repli de 2 % sur le cours du Bitcoin, qui oscille autour des 65 500 $.

Theoretically, the target area for #Bitcoin is reached. However, as long as this stays above the 21-Day MA, I'm sure there will be a higher valuation for Bitcoin in the near-term. It's facing the final hurdle for a big breakout, which is the $68,000 resistance zone. It's been… pic.twitter.com/WiDuvs3vp1 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 23, 2026

Pour le célèbre analyste Michaël van de Poppe, cette phase de consolidation reste saine. Selon lui, si le BTC parvient à maintenir ses supports actuels, la structure technique reste haussière avec des objectifs cibles situés entre 68 000 $ et 73 000 $. Cette résilience globale renforce l’attrait des projets d’infrastructure comme Bitcoin Hyper, qui profitent de la stabilisation du marché pour attirer les capitaux en quête de croissance.

Participer à la prévente de HYPER : Mode d’emploi

Pour les investisseurs souhaitant rejoindre l’aventure avant la prochaine hausse de prix, le processus d’achat est simple et rapide. Il suffit de se rendre sur le site officiel de Bitcoin Hyper et d’y connecter un portefeuille Web3. L’acquisition de jetons HYPER est également facilitée sur mobile via l’application Best Wallet, disponible en téléchargement gratuit sur l’Apple App Store et sur Google Play.

La prévente accepte une large variété de crypto-actifs, notamment l’ETH, l’USDT, l’USDC, le BNB et le SOL, ainsi que les paiements par carte bancaire. Attention toutefois : le tarif actuel de 0,0136835 $ par jeton HYPER doit augmenter très prochainement (plus tard aujourd’hui). En achetant dès maintenant, vous pouvez immédiatement engager vos jetons dans le protocole de staking pour bénéficier de l’APY de 36 %.

Pour ne manquer aucune mise à jour sur le développement du Layer 2 et les prochaines étapes de la prévente, suivez Bitcoin Hyper sur X et rejoignez son canal Telegram officiel.

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