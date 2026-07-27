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Le marché crypto fait preuve d’une résilience remarquable face à un paysage macroéconomique de plus en plus tendu.

Ce vendredi 24 juillet 2026, les investisseurs ajustent activement leurs portefeuilles à la suite de données sur l’emploi particulièrement solides et d’une remontée des cours du pétrole.

Ces facteurs ont propulsé à 82 % la probabilité d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale d’ici la fin de l’année. Pourtant, loin de paniquer, le Bitcoin (BTC) se maintient fermement autour de 65 300 $, enregistrant une hausse de 4 % sur sept jours, tandis que la capitalisation globale du marché crypto se stabilise à 2,23 billions de dollars.

Dans ce contexte de taux élevés, la quête d’efficacité et de liquidité inter-chaînes devient une priorité absolue. C’est précisément ce qui explique le succès fulgurant de la prévente de LiquidChain (LIQUID), qui vient de franchir la barre des 917 000 $ et s’approche rapidement du cap symbolique des 920 000 $. En unifiant la liquidité de Bitcoin, d’Ethereum et de Solana au sein d’une architecture Layer 3 innovante, LiquidChain offre une réponse concrète aux défis de fragmentation qui pèsent sur la DeFi.

La Fed sous pression : Inflation énergétique et marché de l’emploi historique

L’humeur des marchés a radicalement changé en l’espace d’une semaine. Les investisseurs estiment désormais à 82 % la probabilité d’un relèvement des taux lors de la réunion du FOMC de septembre, contre à peine 53 % il y a quelques jours. Plus frappant encore, la probabilité d’une hausse de 25 points de base dès la semaine prochaine est passée de 12 % à 38 %.

Ce durcissement s’explique par une double pression : d’un côté, le baril de Brent a franchi le seuil des 100 $ pour la première fois depuis fin mai en raison des tensions géopolitiques entre les États-Unis et l’Iran, entraînant le prix moyen de l’essence aux États-Unis à 4 $ le gallon. De l’autre, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont chuté à 187 000 pour la semaine close le 18 juillet, un plus bas historique depuis 1969. Face à une économie si robuste, la Fed dispose d’une marge de manœuvre confortable pour maintenir une politique restrictive afin de juguler l’inflation. En réaction, le rendement des obligations du Trésor américain à deux ans a grimpé de cinq points de base pour s’établir à 4,363 %.

Malgré ce vent contraire macroéconomique, le Bitcoin montre des signes de force technique évidents. L’analyste de renom Michaël van de Poppe a d’ailleurs souligné que l’indicateur du Multiple de Puell du Bitcoin se trouve actuellement dans une zone de survente historique. Par le passé, des configurations similaires observées en 2020 et 2022 ont marqué des points bas majeurs avant des phases de reprise vigoureuses.

#Bitcoin has dipped into the oversold territory on the Puell Multiple. The last times that we've hit those ranges, it formed the bottom shortly after. It's been the same on the bottom of 2015, 2018, 2020 and 2022. This time won't be different. pic.twitter.com/HECfUf6VHO — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 24, 2026

LiquidChain (LIQUID) : Le Layer 3 conçu pour briser les frontières de la DeFi

Alors que la hausse des taux d’intérêt menace de réduire la liquidité globale sur les marchés traditionnels, l’optimisation des capitaux on-chain devient cruciale. C’est ici que LiquidChain (LIQUID) se distingue. Ce projet développe un environnement d’exécution de Layer 3 révolutionnaire capable de connecter nativement le capital de Bitcoin, l’écosystème DeFi d’Ethereum et la vitesse d’exécution de Solana.

Contrairement aux solutions de bridging traditionnelles souvent vulnérables, LiquidChain utilise une machine virtuelle compatible avec Solana (SVM) et des preuves inter-domaines. Cette technologie permet de valider directement les UTXO de Bitcoin, les états d’Ethereum et les comptes de Solana, éliminant ainsi le besoin de passer par des ponts centralisés (custodial) ou du wrapping d’actifs.

The next generation of infrastructure won't stand alone. It'll connect everything around it. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/mWc9fGndPd — LiquidChain (@getliquidchain) July 21, 2026

L’infrastructure repose sur quatre piliers techniques :

Un moteur d’exécution ultra-rapide.

Un protocole de messagerie inter-chaînes sécurisé.

Une agrégation d’états en temps réel.

Un registre de preuves d’exécution infalsifiable.

Grâce à cette architecture, les développeurs peuvent déployer leurs applications décentralisées (dApps) une seule fois pour cibler instantanément les utilisateurs des trois plus grands réseaux crypto, tout en offrant aux traders des règlements atomiques et des pools de liquidité unifiés.

Comment sécuriser vos jetons LIQUID et profiter d’un APY de 1 228 %

Le jeton natif LIQUID est le cœur économique de ce réseau L3. Actuellement proposé au prix de prévente de 0,01483 $, le projet a déjà séduit de nombreux investisseurs, cumulant plus de 917 000 $ sur un objectif initial (soft cap) d’un peu plus de 1 million de dollars. Ce prix préférentiel reste fixe jusqu’à ce dimanche, offrant une fenêtre d’opportunité limitée pour les premiers arrivés.

Pour participer à la prévente, il suffit de se rendre sur le site officiel de LiquidChain, d’y connecter un portefeuille Web3 et d’effectuer l’achat. L’opération est également accessible directement via l’application de trading populaire Best Wallet, disponible au téléchargement sur l’Apple App Store et Google Play. Les investisseurs peuvent utiliser plusieurs cryptomonnaies pour leur achat, notamment l’ETH, l’USDT, l’USDC, le BNB, le SOL et le BTC, ou opter pour un paiement direct par carte bancaire.

Dès l’achat finalisé, les jetons peuvent être immédiatement placés en staking pour générer un rendement exceptionnel, affichant actuellement un APY de 1 228 %.

Pour suivre l’évolution du projet, les annonces de cotations et les prochaines étapes de la feuille de route, rejoignez la communauté sur le compte X officiel et sur le canal Telegram de LiquidChain.

Visiter la prévente de LiquidChain