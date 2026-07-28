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Le marché crypto s’anime à nouveau. Ce week-end, Ethereum (ETH) a volé la vedette au Bitcoin en franchissant la barre des 1 960 $, porté par un apaisement des tensions géopolitiques mondiales et un reflux des prix de l’énergie. Cette hausse de 4,5 % en 24 heures montre que les investisseurs reprennent goût au risque. Mais au-delà des grands jetons, cette rotation des capitaux profite directement aux infrastructures émergentes. C’est le cas de LiquidChain (LIQUID), une solution de Layer 3 dont la prévente approche à grands pas du cap des 920 000 $.

Le réveil d’Ethereum : Cap sur les 2 400 $ après une consolidation clé

Avec un sommet quotidien à 1 981 $ et une capitalisation globale qui s’établit désormais à 237 milliards de dollars, Ethereum affiche une forme olympique. Sa progression de 4,5 % surclasse celle du Bitcoin (+1,3 % sur la même période), un signal fort pour les altcoins. Ce sursaut technique intervient dans un climat macroéconomique plus détendu, marqué par une baisse des cours du pétrole et une accalmie diplomatique entre les États-Unis et l’Iran.

Pour le célèbre analyste Michaël van de Poppe, cette dynamique n’est pas un hasard. Il observe une consolidation de plusieurs semaines sur les graphiques quotidiens de l’ETH, suggérant qu’une rupture haussière majeure est imminente.

This build-up of $ETH is about to break towards $2,000+ for the first time in more than two months. pic.twitter.com/Qx0DxT0QZK — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 26, 2026

Selon lui, si l’ETH parvient à transformer la résistance psychologique des 2 000 $ en un support solide, le prochain objectif majeur se situe autour des 2 465 $. Les indicateurs de marché, notamment des taux de financement stabilisés et une accumulation on-chain croissante, soutiennent cette thèse d’un retournement haussier durable.

Pourquoi le Layer 3 de LiquidChain attire les capitaux en pleine rotation

Cette hausse d’Ethereum pousse naturellement les traders à chercher des projets à fort potentiel capables de résoudre les limites actuelles du Web3. La fragmentation de la liquidité reste l’un des plus grands défis de l’industrie. C’est précisément ce que propose de résoudre LiquidChain (LIQUID).

Ce réseau de Layer 3 (L3) ambitionne de connecter la liquidité d’Ethereum, la rapidité de Solana et la sécurité de Bitcoin au sein d’un écosystème unique. Contrairement aux solutions classiques qui reposent sur des “bridges” vulnérables ou des jetons “wrappés” complexes, LiquidChain utilise des preuves à confiance minimisée pour créer des pools de liquidité directs et fongibles.

Grâce à une machine virtuelle ultra-rapide et un système de messagerie cross-chain atomique, les développeurs peuvent déployer leurs applications décentralisées (dApps) une seule fois pour toucher instantanément les utilisateurs de ces trois géants de la Layer 1. La tokenomics du projet s’appuie sur une offre totale de 11,8 milliards de jetons LIQUID, répartie de manière stratégique : 35 % pour le développement du réseau, 32,5 % pour le marketing et l’expansion, 15 % pour le développement commercial, 10 % pour les récompenses communautaires et 7,5 % pour assurer la liquidité lors des futurs listings sur les exchanges.

Comment participer à la prévente de LIQUID et profiter d’un staking à haut rendement

La prévente de LiquidChain rencontre un franc succès, avec déjà plus de 919 500 $ levés. Le jeton LIQUID est actuellement proposé au tarif préférentiel de 0,01484 $, un prix qui n’est garanti que pour encore deux jours avant la prochaine hausse de prix.

Pour les investisseurs à la recherche de rendements passifs, le protocole propose un programme de staking immédiat dès l’achat, affichant un APY dynamique exceptionnel de 1 221 % à l’heure actuelle.

Pour participer, il suffit de se rendre sur le site officiel de LiquidChain, d’y connecter un portefeuille Web3 et de choisir son mode de paiement. La plateforme accepte une large gamme d’actifs : ETH, USDT, BNB, SOL, BTC, USDC, ainsi que les paiements par carte bancaire. Alternativement, les utilisateurs peuvent passer par l’application Best Wallet, disponible au téléchargement sur l’App Store d’Apple et Google Play, qui intègre directement l’accès à la prévente de LiquidChain.

Pour ne rien manquer des prochaines étapes de développement et des annonces de listings, vous pouvez rejoindre la communauté sur X (anciennement Twitter) et sur leur canal Telegram officiel.

Visiter la prévente LiquidChain.