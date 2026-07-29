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Mardi 28 juillet 2026 — Le marché des actifs numériques traverse une phase de haute tension macroéconomique. Alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) entame aujourd’hui sa réunion de politique monétaire de deux jours, les investisseurs crypto et traditionnels ajustent leurs positions avec une prudence extrême. Ce climat d’incertitude profite temporairement au dollar américain, qui s’est hissé vers un sommet mensuel, entraînant dans sa hausse un repli de l’or au comptant de 0,7 % (aux alentours de 4 045 $ l’once) ainsi que des autres métaux précieux.

Dans ce contexte de forte volatilité, le Bitcoin a lui aussi subi des prises de bénéfices, s’échangeant autour de 63 400 $ après un recul quotidien de 2,6 % et un passage éclair juste au-dessus du support clé des 63 000 $. Pourtant, loin de céder à la panique, les investisseurs axés sur le long terme réallouent activement leurs capitaux vers des projets d’infrastructure à forte valeur ajoutée. C’est le cas de Bitcoin Hyper (HYPER), une solution de Layer 2 d’avant-garde qui vient de franchir la barre impressionnante des 32,98 millions de dollars levés lors de sa prévente en cours.

Tempête macroéconomique : Le Bitcoin résiste face aux doutes sur les taux

Les déclarations politiques récentes n’ont fait qu’accentuer la nervosité des marchés. En début de semaine, le président Donald Trump a qualifié le président de la Fed, Kevin Warsh, de « fantastique », tout en critiquant ouvertement d’autres membres du conseil d’administration. Actuellement, les traders estiment à 62 % la probabilité d’un statu quo sur les taux d’intérêt (maintenus entre 3,5 % et 3,75 %) à l’issue de la réunion de mercredi. Néanmoins, une hausse des taux d’ici septembre reste envisagée par une large majorité de 81 %, notamment après les interventions de plusieurs responsables régionaux, dont Lorie Logan (Fed de Dallas), qui s’est dite ouverte à un nouveau resserrement si l’inflation persistait.

Cette incertitude monétaire a poussé le BTC vers un plus bas sur 24 heures à 63 059 $. Pour autant, cette baisse à court terme pourrait cacher une opportunité technique majeure. Plusieurs analystes soulignent qu’une accumulation importante de positions vendeuses (short interest) s’est formée sur ces niveaux. Un retour rapide des acheteurs pourrait ainsi déclencher un « short squeeze », propulsant rapidement le cours du Bitcoin vers les 65 000 $.

Short Squeeze Loading on bitcoin:native Many shorts have entered on this recent move. This is bullish short-term. I’m expecting a short squeeze to $65K first, before any major downside move. pic.twitter.com/QkPQ1KtgGL — DYNAMO (@DynamoXDD) July 28, 2026

Cette volatilité persistante met en lumière l’importance de posséder des actifs capables de générer du rendement indépendamment des fluctuations quotidiennes du marché spot. C’est précisément cette recherche d’utilité réelle qui alimente le succès fulgurant de Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper (HYPER) : L’infrastructure L2 qui séduit la Smart Money

Pour s’imposer comme un moyen de paiement mondial, le réseau Bitcoin doit surmonter ses limites historiques en matière de scalabilité. C’est ici qu’intervient Bitcoin Hyper (HYPER). Ce Layer 2 innovant combine la sécurité inégalée de la blockchain Bitcoin avec la rapidité d’exécution et les frais minimes de la Solana Virtual Machine (SVM). Grâce à cette architecture, le réseau offre une finalité de transaction quasi instantanée, idéale pour la DeFi, les micro-paiements et les applications décentralisées.

Le fonctionnement est simple et sécurisé : les utilisateurs transfèrent leur BTC vers le Layer 2 via un pont canonique (canonical bridge). Les transactions y sont ensuite regroupées, compressées et sécurisées sur la couche de base de Bitcoin à l’aide de preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs).

When Bitcoin needs a little more juice… ⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/EGapRknVbl — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) July 27, 2026

Au cœur de cet écosystème, le jeton HYPER joue un rôle central. Il sert de carburant unique pour payer les frais de réseau, permet de participer aux décisions de la DAO et offre une option de staking particulièrement attractive avec un APY allant jusqu’à 36 %. La structure des tokenomics a été pensée pour soutenir la croissance à long terme du projet :

30 % alloués au développement du protocole

alloués au développement du protocole 25 % réservés à la trésorerie

réservés à la trésorerie 20 % pour les campagnes marketing

pour les campagnes marketing 15 % pour récompenser les stakers

pour récompenser les stakers 10 % dédiés à la liquidité pour les futurs listings

Actuellement proposé au prix de 0,0136838 $ par jeton, le projet a déjà séduit une large communauté, permettant de lever près de 33 millions de dollars.

Comment participer à la prévente de Bitcoin Hyper ?

Pour les investisseurs souhaitant se positionner sur cette technologie avant le lancement du réseau principal (mainnet), l’accès à la prévente est simple et rapide. Il suffit de se rendre sur le site officiel de Bitcoin Hyper et d’y connecter un portefeuille Web3 compatible.

Pour une expérience encore plus fluide sur mobile, les utilisateurs peuvent passer par l’application Best Wallet, téléchargeable gratuitement sur Google Play et l’App Store d’Apple. Les contributions peuvent être effectuées en ETH, BNB, SOL, USDT, USDC ou directement par carte bancaire. Une fois les jetons acquis au tarif de 0,0136838 $, le protocole permet d’activer immédiatement le staking pour commencer à accumuler des récompenses à hauteur de 36 % d’APY.

Pour suivre en temps réel les avancées techniques et les prochaines étapes de déploiement, vous pouvez également suivre Bitcoin Hyper sur X et rejoindre le canal Telegram officiel de la communauté.

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