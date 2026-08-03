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Le marché des cryptomonnaies vient de prouver une nouvelle fois sa maturité. Malgré les secousses macroéconomiques provoquées par les annonces de taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine et les fluctuations brutales de l’indice Kospi en Corée du Sud, le Bitcoin et l’Ethereum affichent une stabilité remarquable sur 24 heures. Ce calme après la tempête – qui a tout de même vu s’envoler 286 millions de dollars de positions à effet de levier – pousse les investisseurs avisés à regarder au-delà du bruit quotidien pour identifier les infrastructures de demain. C’est dans ce contexte de reprise que LiquidChain (LIQUID) s’impose, sa prévente franchissant à toute vitesse la barre des 926 000 $ pour flirter avec le million.

Marché : Pourquoi le BTC et l’ETH ignorent le bruit de la Fed

Les marchés traditionnels ont tremblé cette semaine, secoués par les doutes entourant les valeurs technologiques liées à l’IA et aux semi-conducteurs. La TradFi a ainsi connu d’importantes turbulences, tandis que le secteur crypto essuyait un nettoyage de près de 286 millions de dollars de positions à effet de levier sur les dérivés. Pourtant, le Bitcoin a fait preuve d’une résilience de fer, se stabilisant autour de 64 000 $ après avoir oscillé dans un canal étroit entre 62 800 $ et 65 500 $. De son côté, l’Ethereum s’est solidement maintenu autour de 1 900 $.

Pour le célèbre analyste Michaël van de Poppe, cette consolidation est saine. Selon lui, les investisseurs doivent surveiller des objectifs majeurs : 83 000 $ pour le BTC et 2 300 $ pour l’ETH. Pour valider ce scénario haussier, le Bitcoin devra franchir la résistance des 73 000 $, tandis que l’Ethereum devra s’affranchir du seuil clé des 1 975 $.

If $ETH breaks through the $1,975 area, I don't think this will stall soon, my first target region is at $2,300. pic.twitter.com/C29OCoGWdP — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 30, 2026

Ce nettoyage de marché ouvre la voie à une nouvelle phase d’accumulation. Alors que les investisseurs cherchent à maximiser leur exposition aux écosystèmes majeurs, les solutions d’interopérabilité de nouvelle génération comme LiquidChain captent une part croissante des capitaux.

L’ambition Layer 3 de LiquidChain : Unifier Bitcoin, Ethereum et Solana

La fragmentation des blockchains reste l’un des plus grands défis du Web3. LiquidChain (LIQUID) apporte une réponse concrète en développant un réseau de Layer 3 ultra-rapide capable de connecter nativement Bitcoin, Ethereum et Solana. Fini le casse-tête et les risques de sécurité liés au « wrapping » de jetons : les utilisateurs peuvent transférer et exploiter leurs actifs de manière fluide et sécurisée.

Cette architecture permet aux développeurs de déployer une application unique tout en accédant instantanément à la liquidité et aux utilisateurs des trois plus grands réseaux du marché. En combinant la sécurité de Bitcoin, l’écosystème DeFi d’Ethereum et la vitesse d’exécution de Solana, LiquidChain se positionne comme un hub incontournable pour la DeFi, les meme coins et les marchés de prédiction de nouvelle génération. Les systèmes de règlement instantané et de vérification entre les chaînes garantissent des transactions à la fois ultra-rapides et totalement sécurisées.

The view is different from the third layer. 👁 You’ll understand soon. pic.twitter.com/P2WOELSTjI — LiquidChain (@getliquidchain) July 27, 2026

Une prévente à succès et un APY massif de 1 218 %

La dynamique de la levée de fonds confirme l’intérêt du marché. Avec plus de 926 000 $ déjà récoltés sur un objectif d’étape d’un million de dollars, la prévente de LIQUID progresse à un rythme soutenu. Le jeton est actuellement proposé au prix de 0,01485 $.

Sur une offre totale limitée à 11,8 milliards de jetons LIQUID, une part importante est allouée au développement technologique, au marketing et aux récompenses communautaires. Les investisseurs de la première heure ont également la possibilité de maximiser leurs gains grâce au mécanisme de staking, qui affiche actuellement un taux d’intérêt annuel (APY) exceptionnel de 1 218 %.

Comment participer à la prévente LIQUID dès aujourd’hui

Pour rejoindre l’aventure avant la prochaine hausse de prix programmée pour demain, la procédure est simple. Les investisseurs peuvent se rendre directement sur le site officiel de LiquidChain, y connecter leur portefeuille crypto et finaliser la transaction.

Alternativement, le projet est directement accessible via l’application Best Wallet dans sa section dédiée aux lancements (« Jetons à venir »). L’application Best Wallet est téléchargeable gratuitement sur l’App Store d’Apple et sur Google Play.

La plateforme accepte une large variété de règlements : BTC, ETH, BNB, SOL, USDT, USDC, ainsi que les paiements par carte bancaire. Le staking est activable immédiatement après l’achat pour commencer à générer des récompenses passives au taux de 1 218 %.

Pour ne manquer aucune mise à jour sur le développement du réseau, vous pouvez suivre LiquidChain sur X (ex-Twitter) et rejoindre leur canal Telegram officiel.

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