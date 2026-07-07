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Le marché du Bitcoin montre à nouveau des signes de vigueur. Après plusieurs semaines de doutes et de sorties de capitaux, les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré hier une collecte nette spectaculaire de 265,69 millions de dollars. Cette performance, la meilleure sur une seule séance depuis deux mois, intervient alors que le cours du BTC consolide patiemment autour du niveau clé des 63 000 dollars.

Pour les observateurs du marché, ce retour en force des investisseurs institutionnels via Wall Street confirme une accumulation sous-jacente très active. En parallèle, l’attention des investisseurs se tourne vers le développement de l’infrastructure du réseau. C’est ici que Bitcoin Hyper (HYPER) tire son épingle du jeu : sa prévente vient de franchir la barre des 32,94 millions de dollars, frôlant désormais le cap symbolique des 33 millions de dollars grâce à sa proposition unique de seconde couche (Layer 2) ultra-rapide.

Le rebond des ETF : BlackRock mène la charge avec un flux massif

L’afflux net de 265,69 millions de dollars hier marque une rupture nette avec la tendance baissière qui pesait sur les fonds depuis le début du mois de juin. Sans surprise, c’est l’ETF IBIT de BlackRock qui a dominé les débats en captant à lui seul environ 209 millions de dollars de flux entrants. À l’exception notable du GBTC de Grayscale qui a subi de légers retraits, la majorité des autres émetteurs ont terminé la journée dans le vert.

Cette séance historique représente le plus fort rebond quotidien constaté depuis le mois de mai. Grâce à ce coup d’accélérateur, les actifs totaux sous gestion de l’ensemble des ETF Bitcoin au comptant s’élèvent désormais à 77,32 milliards de dollars, ce qui représente environ 6 % de la capitalisation globale de la doyenne des cryptomonnaies.

Alors que le marché attend la publication des minutes de la FOMC, le franchissement de la résistance des 64 000 dollars reste l’objectif principal des acheteurs. Ces flux massifs, qui font suite à une autre belle journée de collecte vendredi dernier (221,72 millions de dollars), suggèrent que les investisseurs institutionnels profitent de la phase de consolidation actuelle pour renforcer leurs positions.

$BTC Testing that~$64K resistance area again, still trading below the 50EMA at $65.8K FOMC minutes drop tomorrow which could easily be the catalyst for a move out of this price range, so this chop right here makes sense. If bulls can close above $64K, that opens the door back… pic.twitter.com/1wnvSP0CRk — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 7, 2026

Bitcoin Hyper : Le Layer 2 qui veut libérer le potentiel de la DeFi sur Bitcoin

Pendant que les institutions accumulent des jetons, les développeurs s’activent pour rendre le réseau Bitcoin plus fonctionnel. Bitcoin Hyper (HYPER) se positionne sur ce créneau en développant une solution de seconde couche conçue pour être la plus rapide du marché. En exploitant la puissance de la machine virtuelle de Solana (SVM), ce réseau promet des transactions quasi instantanées tout en ouvrant la voie au staking, aux applications décentralisées (dApps) et au lancement de meme coins.

La sécurité reste toutefois ancrée sur la blockchain principale. Grâce à un système de pont canonique utilisant des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs), les transactions sont regroupées et compressées avant d’être validées sur le Layer 1 du Bitcoin. Les utilisateurs conservent ainsi la possibilité de rapatrier leurs fonds à tout moment, sans avoir à faire confiance à un intermédiaire.

Le succès de la prévente de l’HYPER, qui a déjà levé plus de 32,94 millions de dollars, témoigne de l’intérêt des investisseurs pour cette utilité nouvelle. La tokenomics du projet est structurée de manière équilibrée : 30 % des jetons sont alloués au développement, 25 % à la trésorerie, 20 % au marketing, 15 % aux récompenses de la communauté et 10 % pour assurer la liquidité lors des futurs listings sur les plateformes d’échange. Actuellement, le jeton HYPER est proposé au tarif de 0,0136827 dollar, avec la possibilité d’obtenir un rendement annuel (APY) de 36 % via le staking immédiat.

Comment sécuriser ses jetons HYPER en prévente

Pour les investisseurs de la première heure qui souhaitent participer à cette phase de prévente, le processus est simple et accessible via plusieurs méthodes :

Via le site officiel : Rendez-vous sur le site officiel de Bitcoin Hyper pour connecter votre portefeuille crypto. La plateforme accepte les paiements en ETH, BNB, SOL, stablecoins (USDT/USDC) ainsi que par carte bancaire.

Rendez-vous sur le site officiel de Bitcoin Hyper pour connecter votre portefeuille crypto. La plateforme accepte les paiements en ETH, BNB, SOL, stablecoins (USDT/USDC) ainsi que par carte bancaire. Via l’application Best Wallet : Pour une expérience mobile simplifiée, vous pouvez utiliser l’application Best Wallet. La prévente y est directement intégrée sous l’onglet « Upcoming Tokens ». L’application est téléchargeable sur l’App Store d’Apple et sur Google Play.

Le prix actuel du jeton HYPER est fixé à 0,0136827 dollar, et le staking actif permet de générer un rendement de 36 % par an dès l’achat.

Pour ne rien manquer des futures annonces techniques et des prochaines étapes de la feuille de route, vous pouvez suivre le compte officiel sur X et rejoindre le canal Telegram de la communauté.

Découvrir la prévente de Bitcoin Hyper ici.