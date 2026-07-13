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Le marché des cryptomonnaies a entamé la semaine sous haute tension. Lundi 13 juillet 2026, le cours du Bitcoin a subi un repli technique, venant tester le support clé des 63 000 $ lors de la session asiatique. Ce coup de tabac s’explique principalement par une vague de liquidation des positions longues à effet de levier, balayées alors que le BTC glissait de la zone des 64 500 $ vers les 62 800 $.

Au-delà de cette purge technique qui se traduit par un recul de 1,4 % sur 24 heures, les investisseurs doivent composer avec un climat géopolitique lourd. L’escalade des tensions militaires entre les États-Unis et l’Iran a propulsé les cours du pétrole en hausse de plus de 4 %, alimentant l’incertitude autour du détroit d’Hormuz. Pourtant, au milieu de cette tempête, les fondamentaux du Bitcoin montrent des signes de résilience exceptionnels : les ETF Spot américains ont enregistré de solides entrées de capitaux vendredi dernier, tandis que les investisseurs avisés réallouent massivement leurs fonds vers des solutions d’infrastructure prometteuses.

C’est dans ce contexte de recherche d’utilité réelle que la prévente de Bitcoin Hyper (HYPER) vient de franchir la barre spectaculaire des 32,96 millions de dollars. Alors que le marché au comptant consolide, cette ruée vers un Layer 2 innovant démontre que la recherche de rendement et d’évolutivité reste la priorité des investisseurs avisés.

Le BTC encaisse le choc des liquidations et de la géopolitique, soutenu par les ETF

Malgré sa chute matinale à 62 800 $, le Bitcoin ne sort pas de sa zone de confort. L’actif reste fermement ancré dans son canal de fluctuation mensuel, délimité entre 59 000 $ et 66 000 $. De plus, les analystes notent que le volume global de ces liquidations reste bien inférieur aux plus fortes turbulences observées le mois dernier, représentant à peine un sixième de ces précédents records.

Sur le front macroéconomique, la hausse du Brent à 79 $ et les doutes sur la libre circulation maritime pèsent sur les actifs à risque. Néanmoins, le soutien institutionnel ne faiblit pas. Vendredi dernier, les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré 90,44 millions de dollars d’entrées nettes, portant le bilan hebdomadaire à 197,4 millions de dollars. Ce flux positif met fin à une série noire de huit semaines consécutives de décollecte, emmené une fois de plus par le géant BlackRock et son fonds IBIT.

Pour le trader Daan Crypto, le marché évolue actuellement dans une phase d’attente, coincé entre 61 000 $ et 65 000 $ dans l’attente des prochains chiffres de l’inflation (IPC) :

$BTC New week ahead. Geopolitics playing up again over the last few days. Crypto choppy, so are stocks. Bitcoin remains rangebound between this ~$61K-$65K region and is right in the middle here. No major outliers in alts either over the weekend. We'll just have to wait and see… pic.twitter.com/Yh79WFsZME — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 13, 2026

Cette indécision sur le marché spot pousse naturellement les capitaux vers des projets d’infrastructure capables de débloquer le véritable potentiel de l’écosystème Bitcoin en matière de DeFi et de rapidité transactionnelle.

Pourquoi le Layer 2 Bitcoin Hyper séduit les investisseurs à hauteur de 33 millions de dollars

Le projet Bitcoin Hyper (HYPER) ne se contente pas de surfer sur la marque Bitcoin ; il apporte une réponse technique concrète aux limites de scalabilité de la reine des cryptomonnaies. En combinant la vitesse d’exécution de la Solana Virtual Machine (SVM) avec la sécurité des preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs), ce Layer 2 permet des transactions quasi instantanées et extrêmement peu coûteuses.

When you’re this early, Even the moon feels uncrowded. 🌕⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/mrO94UTw6s — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) July 10, 2026

Le fonctionnement est simple et sécurisé : les utilisateurs déposent leurs BTC sur une adresse dédiée, reçoivent un équivalent sur le Layer 2 pour exécuter leurs transactions (DeFi, meme coins, micropaiements), puis peuvent retirer leurs fonds à tout moment grâce à des ponts cryptographiques rigoureux. Le jeton natif HYPER est au cœur de cet écosystème, servant à payer le gas, à participer à la gouvernance et à générer des récompenses de staking.

Actuellement proposé au prix de 0,013683 $, le jeton HYPER offre un rendement de staking particulièrement attractif de 36 % APY pour les premiers participants. La prévente approche à grands pas du cap des 33 millions de dollars, et une augmentation automatique du prix est prévue dans les toutes prochaines heures.

Comment sécuriser vos jetons HYPER avant la prochaine hausse de prix

Pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille avec un actif d’infrastructure à fort potentiel, participer à la prévente est un processus simple et accessible :

Via le site officiel : Rendez-vous sur le site officiel de Bitcoin Hyper, connectez votre portefeuille et achetez vos jetons en utilisant de l’ETH, du BNB, du SOL, de l’USDT, de l’USDC ou directement par carte bancaire.

Rendez-vous sur le site officiel de Bitcoin Hyper, connectez votre portefeuille et achetez vos jetons en utilisant de l’ETH, du BNB, du SOL, de l’USDT, de l’USDC ou directement par carte bancaire. Via l’application Best Wallet : Pour une expérience mobile optimale, téléchargez Best Wallet sur l’App Store ou sur Google Play. Accédez ensuite à l’onglet « Upcoming Tokens » pour acheter et staker vos jetons HYPER en un clic afin de profiter du taux de 36 % APY.

Pour ne rien manquer des futures étapes de développement, des listings sur les plateformes d’échange et des annonces officielles, rejoignez la communauté active de Bitcoin Hyper sur X et leur canal Telegram.

Découvrir la prévente de Bitcoin Hyper dès maintenant.