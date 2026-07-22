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Le marché des cryptomonnaies affiche une confiance renouvelée. Après avoir testé avec succès la zone de support critique des 60 000 $, le Bitcoin (BTC) a repris de la hauteur pour franchir à nouveau le cap des 66 000 $. Ce rebond vigoureux est directement alimenté par le retour massif des capitaux institutionnels à travers les ETF spot américains. Dans le sillage de cette reprise de momentum, les investisseurs individuels réallouent activement leurs capitaux vers des infrastructures capables d’optimiser cette liquidité retrouvée.

C’est précisément dans cette dynamique positive que la prévente de LiquidChain (LIQUID) accélère. Le projet, qui ambitionne de lancer une solution de Layer 3 ultra-rapide pour unifier la liquidité du Bitcoin avec les écosystèmes Ethereum et Solana, vient de franchir la barre des 914 000 $ récoltés. Alors que le cap symbolique du million de dollars est en ligne de mire d’ici la fin du mois de juillet, les premiers participants se pressent pour acquérir le jeton LIQUID au tarif actuel de 0,01482 $ avant la prochaine hausse de prix.

Le retour en force des ETF spot : Le Bitcoin franchit les 66 000 $

La dynamique de marché s’est nettement inversée grâce à une série de cinq jours consécutifs d’entrées nettes sur les ETF Bitcoin spot aux États-Unis. Pour la seule journée de lundi, ces produits financiers ont enregistré une collecte nette de près de 227 millions de dollars, effaçant ainsi une grande partie des doutes nés des sorties de capitaux observées en mai et juin. Sans surprise, le fonds IBIT de BlackRock a mené la danse en captant plus de 116 millions de dollars sur la séance, propulsant l’actif net total de ces ETF à près de 79 milliards de dollars.

Soutenu par un volume de transactions sur 24 heures dépassant les 31 milliards de dollars, le BTC confirme sa phase d’accumulation. Pour l’analyste Ted Pillows, le franchissement des 65 000 $ valide un signal fort, ouvrant la voie à un objectif à court terme situé à 68 000 $, avec un potentiel de hausse bien plus important à moyen terme.

$BTC has reclaimed the $65,000 level. The next key resistance is $67,500-$68,000, which means Bitcoin has some room to pump. If BTC manages to reclaim the $68,000 resistance too, it could rally another 5%-6% very quickly. pic.twitter.com/XPMb3aSU69 — Ted (@TedPillows) July 21, 2026

Au-delà de la simple spéculation sur le prix du Bitcoin, ce retour de la liquidité institutionnelle met en lumière un besoin crucial pour l’ensemble de l’industrie : comment faire circuler efficacement cette valeur entre les différentes blockchains sans friction majeure ? C’est à ce défi technique que répond LiquidChain.

LiquidChain (LIQUID) : L’infrastructure Layer 3 conçue pour unifier la liquidité cross-chain

Pour dépasser le problème persistant de la fragmentation des capitaux, LiquidChain (LIQUID) développe une architecture Layer 3 novatrice. Son objectif est de fusionner la sécurité et la réserve de valeur du Bitcoin, la richesse de l’écosystème DeFi d’Ethereum, et la vitesse d’exécution de Solana. Pour y parvenir, le réseau utilise une machine virtuelle compatible avec Solana pour traiter les transactions en temps réel, combinée à une vérification d’état sans confiance et des preuves cross-chain. Cette technologie permet des règlements atomiques directs, évitant ainsi les risques de sécurité traditionnellement associés aux ponts (bridges) et au wrapping de jetons.

Au cœur de cet écosystème, le jeton utilitaire LIQUID remplit plusieurs fonctions essentielles : il sert à régler les frais de gaz du réseau, à sécuriser l’infrastructure et à participer au mécanisme de staking. L’offre totale est strictement limitée à 11,8 milliards de jetons, intelligemment répartis pour soutenir la croissance à long terme : 35 % pour le développement technologique, 32,5 % pour le marketing, 15 % pour les partenariats stratégiques, 10 % pour les récompenses de la communauté et 7,5 % pour assurer la liquidité lors des futures cotations sur les plateformes d’échange.

Comment participer à la prévente de LIQUID et optimiser vos rendements

Pour les investisseurs à la recherche de rendement actif, la prévente en cours propose un programme de staking particulièrement attractif avec un APY dynamique de 1 231 % durant cette phase de lancement. Participer à l’opération est extrêmement simple : il suffit de se rendre sur le site officiel de LiquidChain, de connecter un portefeuille crypto et de finaliser la transaction.

Le projet s’est également associé à l’application Best Wallet, permettant aux utilisateurs d’acheter directement leurs jetons LIQUID depuis l’onglet « Jetons à venir ». L’application peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store d’Apple et sur Google Play. La prévente accepte un large choix de devises, notamment le BTC, l’ETH, le SOL, le BNB, l’USDT et l’USDC, ainsi que les paiements par carte bancaire.

Attention toutefois : le tarif préférentiel de 0,01482 $ par jeton LIQUID n’est disponible que pour une durée limitée, la prochaine hausse de prix étant programmée dans seulement deux jours. Pour ne manquer aucune mise à jour sur le développement du réseau et les futures annonces de listings, vous pouvez suivre LiquidChain sur X et rejoindre la communauté Telegram du projet.

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