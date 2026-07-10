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La plainte officielle de l’Égypte auprès de la FIFA a déclenché une nouvelle controverse à l’approche de la Coupe du Monde 2026, captivant l’attention des traders sur Polymarket. Les chances de victoire de l’Argentine stagnent actuellement autour de 20 %, derrière les 33 % de la France, dans un contexte de doutes sur l’intégrité de la plateforme suite à un scandale de délit d’initié. Sur un volume total de 3,3 milliards de dollars pour les contrats liés à la Coupe du Monde, la part de l’Argentine s’élève à 81 millions de dollars.

La Fédération égyptienne de football a fustigé l’arbitrage, dénonçant un « deux poids, deux mesures » après son élimination en huitièmes de finale, et exigeant le retrait de l’arbitre français François Letexier. Elle soutient qu’une décision de la VAR annulant le but de Mostafa Zico et l’absence de révision sur une faute subie par Mohamed Salah ont lourdement pesé sur l’issue du match.

Polymarket and Kalshi are lining up for the World Cup, and the market’s message looks pretty clear.



In the quarterfinals, 🇫🇷 France (62%) and 🇪🇸 Spain (60%) lead the board, with 🇦🇷 Argentina close behind at 57%. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England are clear favorites over 🇳🇴 Norway at 52%, the same… pic.twitter.com/mk55SgDjnk — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) July 8, 2026

Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a évoqué des « facteurs externes » favorisant l’Argentine. Parallèlement, une vidéo virale du président de la FIFA, Gianni Infantino, exprimant son soutien à l’Albiceleste, a alimenté les rumeurs de tirage au sort truqué.

Pour ne rien arranger, un portefeuille d’initié lié à la FIFA aurait placé cinq paris gagnants sur Polymarket, empochant environ 2,1 millions de dollars de bénéfices et sonnant l’alarme au sein de la communauté crypto.

Les cotes de l’Argentine sur Polymarket peuvent-elles maintenir le support des 20 % ?

La probabilité implicite actuelle de l’Argentine, ancrée dans la zone basse des 20 %, agit à la fois comme un prix et un indicateur de sentiment. À l’image d’un support sur un graphique technique, ce niveau reflète le seuil où les acheteurs (parieurs misant sur l’Argentine) sont historiquement intervenus.

Le marché se trouve dans ce que les analystes qualifient de phase de consolidation à haut volume. Aucun breakout au-dessus de 25 % ni cassure sous les 18 % n’a encore eu lieu, malgré l’accumulation de gros titres négatifs.

The FBI is investigating Argentina’s football federation.



The AFA is reportedly under investigation over alleged fraud and money laundering involving an estimated $300 million tied to sponsorship deals and third-party financial operations.



Via @LANACION pic.twitter.com/NyRzcOto3T — Complex (@Complex) July 8, 2026

Le volume de 81 millions de dollars sur le marché « vainqueur Argentine », contre 77 millions pour la France, révèle une dynamique intéressante : plus de liquidités circulent sur le contrat argentin, bien que la France affiche une probabilité de victoire supérieure.

Cette divergence suggère que les traders débattent activement de la position argentine plutôt que de la conserver passivement. Des inquiétudes concernant l’intégrité relatives aux partenariats de paris de la FIFA avaient déjà été documentées avant le début du tournoi.

Cela explique pourquoi le sentiment des traders attribue désormais une probabilité de 60 à 65 % au fait que le portefeuille d’initié ait eu accès à des informations non publiques, bien qu’aucune preuve n’ait été établie et que les enquêtes se poursuivent.

Scénario haussier : La plainte de l’Égypte est classée sans suite, l’affaire de l’initié s’essouffle et la forme physique de l’Argentine sur le terrain ramène les cotes vers 25-28 %.

La plainte de l’Égypte est classée sans suite, l’affaire de l’initié s’essouffle et la forme physique de l’Argentine sur le terrain ramène les cotes vers 25-28 %. Scénario de base : Les scandales maintiennent une incertitude persistante, les cotes restent bloquées entre 18 et 22 %, et le volume demeure élevé car les traders couvrent leurs positions dans les deux sens.

Les scandales maintiennent une incertitude persistante, les cotes restent bloquées entre 18 et 22 %, et le volume demeure élevé car les traders couvrent leurs positions dans les deux sens. Scénario baissier : La FIFA lance une enquête formelle sur l’intégrité, l’enquête pour blanchiment d’argent visant l’AFA menace l’éligibilité de l’équipe, et la probabilité chute sous les 18 %. Les plateformes de marchés de prédiction comme Polymarket ont prouvé leur grande sensibilité à ce type de pressions réglementaires. Le niveau des 20 % est donc crucial.

Bitcoin Hyper attire les investisseurs précoces face aux turbulences des marchés de prédiction

Lorsque les marchés établis deviennent aussi instables — entre délits d’initiés, plaintes diplomatiques et polémiques impliquant le président de la FIFA — certains traders préfèrent se tourner vers des positions asymétriques sur des projets en phase de démarrage pour éviter les risques liés à l’actualité.

Ce mouvement est perçu comme rationnel. L’incertitude réglementaire qui pèse déjà sur les marchés de prédiction renforce l’intérêt d’une diversification hors des simples paris sportifs.

Bitcoin Hyper ($HYPER) se positionne au niveau de l’infrastructure de l’écosystème on-chain. Il se présente comme le premier Layer 2 de Bitcoin à intégrer la Solana Virtual Machine (SVM), offrant une finalité de transaction ultra-rapide tout en bénéficiant de la sécurité de Bitcoin.

Le projet dispose d’un pont décentralisé permettant des transferts directs de BTC vers le Layer 2 sans intermédiaire. La prévente a déjà récolté 32 943 406,17 $ au prix actuel de 0,0136828 $ par jeton $HYPER, avec des options de staking à haut rendement pour les premiers participants.

Les marchés de prédiction liés au Bitcoin ayant eux-mêmes généré des volumes importants sur Polymarket, cela explique pourquoi une solution de mise à l’échelle native de Bitcoin bénéficie d’une telle dynamique narrative en ce moment.

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