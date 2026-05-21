Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Jeudi 21 mai 2026 – Le marché crypto respire un peu mieux. Les nouvelles avancées diplomatiques entre les États-Unis et l’Iran ont contribué à détendre une partie du stress externe qui pesait sur les actifs risqués ces dernières semaines.

Résultat, le Bitcoin évolue dans une zone plus stable, proche de 78 000 $, tandis que la capitalisation totale du marché s’établit autour de 2,59 billions de dollars avec de légers gains sur la journée.

Pour les investisseurs particuliers, cette accalmie change surtout une chose : quand la macro fait moins de bruit, le marché recommence à regarder les dossiers crypto pour ce qu’ils proposent réellement.

C’est dans ce cadre que Bitcoin Hyper (HYPER) continue d’attirer des capitaux, avec plus de 32,7 millions de dollars déjà levés en prévente autour d’une thèse simple à lire : apporter plus de vitesse et des frais réduits à l’écosystème Bitcoin sans abandonner sa couche de sécurité.

Un marché plus calme, mais un Bitcoin toujours à un point de bascule

La reprise des discussions de haut niveau entre responsables américains et iraniens a ravivé l’idée d’un apaisement, notamment sur des sujets sensibles comme la circulation maritime via le détroit d’Ormuz. Ces enjeux avaient déjà eu des répercussions sur le pétrole, le sentiment de risque et, par extension, les cryptomonnaies. Pour l’instant, la réaction se traduit surtout par une consolidation plus propre des prix.

Le Bitcoin se négocie près de 78 000 $, pendant que l’ensemble du marché crypto affiche une progression modeste, sans véritable emballement. En d’autres termes, le décor s’est stabilisé, mais la prochaine impulsion n’a pas encore été choisie.

Daan Crypto relève d’ailleurs que des poches de liquidité se sont formées autour des 78 000 $ ainsi que dans la zone 76 500–77 000 $. Après plusieurs séances comprimées, l’analyste estime qu’une sortie de range pourrait déclencher un mouvement de 5 % ou plus.

C’est souvent ce type de séquence que surveillent les traders lorsque l’incertitude extérieure se relâche et que le marché recommence à chercher sa prochaine direction.

$BTC Some big clusters right around price. Most notably: the ~$78K area and the $76.5K-$77K area in the short term. Price has been in a pretty tight price range the past few days so expecting some larger 5%+ move to occur here soon again. pic.twitter.com/Lg7c7OMLtw — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) May 21, 2026

Pourquoi certains capitaux reviennent vers l’infrastructure Bitcoin

Quand le marché ne bouge plus uniquement au rythme des gros titres géopolitiques, les projets liés à l’utilité concrète redeviennent visibles. Sur Bitcoin, le sujet reste le même depuis des années : comment étendre les usages sans compromettre la sécurité de la chaîne principale ? C’est précisément sur ce créneau que Bitcoin Hyper cherche à se positionner.

Bitcoin Hyper (HYPER) met en avant une layer 2 Bitcoin reposant sur la Solana Virtual Machine afin de proposer un débit plus élevé. L’architecture décrite par le projet combine cette exécution rapide avec une sécurité ancrée sur Bitcoin grâce à des preuves à divulgation nulle de connaissance et à des engagements d’état réguliers vers la couche de base.

Concrètement, le fonctionnement visé est facile à comprendre : les utilisateurs déposent du BTC via un bridge canonique, utilisent ensuite la L2 pour des transactions quasi instantanées, qu’il s’agisse de paiements ou d’applications décentralisées, puis retirent leurs fonds avec une vérification cryptographique.

Pour un lectorat retail, c’est l’un des points clés : la promesse n’est pas seulement technique, elle cherche à rendre Bitcoin plus exploitable au quotidien.

HYPER approche les 33 M$ : chiffres de prévente, prix et staking

La prévente de HYPER a levé près de 33 millions de dollars, avec un prix actuel fixé à 0,0136804 $ par jeton. Le projet propose aussi une option d’achat avec staking intégré, permettant aux participants d’accéder immédiatement à un APY de 36 %.

Autre élément mis en avant par l’équipe : la répartition des jetons couvre le développement, les réserves de trésorerie, le marketing, les récompenses de staking et les futures cotations en bourse. Pour les acheteurs, cela donne une lecture plus opérationnelle du plan de déploiement, orientée vers la continuité du projet plutôt que vers un simple effet d’annonce.

Dans un marché redevenu sélectif, cette traction est notable. L’apaisement sur le front géopolitique n’a pas détourné l’attention des investisseurs vers des thèmes purement macro ; au contraire, il semble avoir remis au premier plan les projets qui essaient d’élargir les capacités réelles de Bitcoin, qu’il s’agisse de transferts plus rapides ou d’une ouverture accrue aux applications on-chain.

Comment acheter Bitcoin Hyper et suivre la suite

Les investisseurs qui souhaitent participer peuvent passer par le site officiel de la prévente Bitcoin Hyper. Les achats sont acceptés en SOL, ETH, BNB, USDC et USDT, ainsi que par carte bancaire. Les réclamations de jetons doivent être traitées sur le réseau correspondant après l’événement de génération du jeton.

Il existe aussi une option mobile via Best Wallet, dont l’application prend en charge le parcours de prévente HYPER. Elle peut être téléchargée depuis l’Apple App Store ou Google Play. Les utilisateurs qui choisissent la formule achat + staking peuvent verrouiller l’APY de 36 % dès le départ.

Pour suivre les prochaines annonces, les mises à jour du projet sont publiées sur la page X de Bitcoin Hyper et sur le canal Telegram officiel.

Visitez Bitcoin Hyper