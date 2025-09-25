Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Mittlerweile sind über 18 Millionen $ an Funding für den Presale von Bitcoin Hyper zusammengekommen, und täglich fließen weitere Hunderttausende Dollar an neuen Investitionen in das Projekt. Viele Anleger wollen sich den günstigen Einstieg noch vor dem ersten Börsenlisting sichern und spekulieren dabei auf das große Potenzial, das die geplante Layer-2-Lösung für Bitcoin verspricht.

Viele Coins haben schon starke Rallye erlebt – HYPER jedoch nicht

Die meisten Top-Kryptos haben in den letzten Wochen und Monaten bereits starke Kursgewinne verzeichnet. Bitcoin schoss erst kürzlich auf ein neues Allzeithoch von bis zu 124.453 $ in die Höhe. Auch die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum erreichte jüngst einen neuen Höchststand von knapp 5000 $. Für Ethereum war es sogar das beste dritte Quartal jemals, mit über 80 % Kursgewinnen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Binance Coin. Auch der erreichte jüngst einen Höchststand von über 1000 $ und brach erstmals in seiner Geschichte überhaupt über die 1000-$-Marke aus. SOL, XRP und DOGE konnten ebenfalls von den volatilen Marktphasen des letzten Jahres profitieren.

Da sich der Bullenmarkt nun also schon in einem fortgeschrittenen Stadium befindet, wird es immer schwieriger, Top-Projekte zu finden, bei denen noch ein günstiger Einstieg möglich ist. Aus diesem Grund wächst das Interesse an Presale-Coins. Dabei handelt es sich um jene Kryptos, die sich noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden und deren Entwickler sich dazu entschieden haben, einen Teil der gesamten Coins schon vor dem ersten Börsenlisting in einem Vorverkauf zu veräußern.

Bei diesen Presales werden Coins meist unter dem späteren Listing-Preis verkauft. So können Anleger sich auf der einen Seite einen besonders günstigen Einstieg sichern, und den Entwicklern ist es auf der anderen Seite möglich, sich ein initiales Funding aufzubauen, mit dem die eigene Vision verwirklicht wird.

Einer der erfolgreichsten Presales des Jahres 2025 ist dabei HYPER. Der junge Token kann heute noch zu einem rabattierten Festpreis von 0,012965 $ erworben werden. Der Kauf ist ganz einfach mit Bankkarte oder etablierten Kryptowährungen über die offizielle Presale-Website des dahinter stehenden Projektes Bitcoin Hyper möglich.

Dabei kam in den letzten Wochen immer mehr Momentum auf, und erst heute wurde die Marke von 18 Millionen $ an Presale-Funding überschritten. So fließen inzwischen tagtäglich mehrere 100.000 $ in den Vorverkauf dieses Coins und das Ende des Presales sowie das darauf folgende erste Börsenlisting rücken immer näher.

Kaufargument für viele Anleger dürfte neben dem günstigen Einstiegspreis auch der Umstand sein, dass die im Presale erworbenen Coins direkt im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 65 % gestakt werden können. Doch worum handelt es sich bei Bitcoin Hyper eigentlich?

Bitcoin Hyper soll die erste echte Layer-2-Blockchain für Bitcoin werden

Bitcoin Hyper ist ein ambitioniertes, junges Krypto-Projekt, das Mehrwert für das Bitcoin-Ökosystem schaffen will. Den Entwicklern ist aufgefallen, dass Bitcoin im Gegensatz zu Ethereum noch über keine eigene Layer-2-Blockchain verfügt. Eine solche L2-Lösung ermöglicht es, Transaktionen von der Layer-1-Blockchain auszulagern. Dadurch wird die Haupt-Blockchain entlastet, und Transaktionen können, je nach L2-Lösung, komprimiert und beschleunigt werden.

BTC stößt nun schon seit Jahren an seine Kapazitätsgrenzen, und die Blockchain läuft längst nicht mehr so schnell wie modernere Blockchains wie beispielsweise Solana. So ist BTC zwar noch die Leitwährung des Krypto-Marktes und erfüllt den Zweck eines dezentralen Wertspeichers. Dennoch ist die Verwendung von BTC für DeFi-Anwendungen oder den täglichen Gebrauch in Micropayments eher unattraktiv.

Bitcoin Hyper möchte das ändern. Die eigene L2-Blockchain baut auf der Solana Virtual Machine auf und soll dementsprechend Solanas Effizienz, mit extrem schnellen und günstigen Transaktionen, mit Bitcoins Marktposition vereinen. Das könnte BTC ganz neue Use Cases eröffnen und die Bitcoin-Blockchain wieder für ein breiteres Feld an Anwendungen nutzbar machen.

Dementsprechend groß ist der Mehrwert und das Wachstumspotenzial, das viele in dem jungen Krypto-Projekt sehen. Es ist kaum verwunderlich, dass immer mehr Anleger die Chance nutzen, noch vor dem ersten Börsenlisting im Presale in HYPER zu investieren. Mit so einem Presale-Investment geht natürlich auch ein deutlich erhöhtes Verlustrisiko einher. Doch das scheinen viele Investoren im Angesicht des Renditepotenzials gerne in Kauf zu nehmen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.