金融庁（FSA）は、銀行がビットコインなどの暗号資産を売買・保有できるようにする画期的な制度改革を検討している。この動きは、従来の金融と仮想通貨を一体化させる大きな転換点となる可能性がある。

日本にはすでに1,200万超の暗号資産口座が存在しており（5年前の3.5倍）、小口投資家の強い需要が確認されている。

機関投資家の参入は、実用性と拡張性を備えた有力アルトコインの成長を加速させる可能性がある。

特にBitcoin Hyper、Best Wallet Token、Remittixといったプロジェクトは、日本の暗号資産市場拡大の恩恵を早期に受ける候補として注目される。

すでに日本国内では1,200万件を超える暗号資産口座が開設されており、デジタル資産への関心の高まりは明らかだ。金融庁の計画には、銀行を登録制の仮想通貨取引所として認可する仕組みや、新たに「暗号資産局」を設置して監督を強化する案も含まれている。

さらに、2026年にはインサイダー取引の規制や市場透明性の向上を目的とした新法案も予定されている。これら一連の施策は、日本が暗号資産市場をより安全かつ機関投資家に適したものへ整備する意思を示している。

もし銀行や大手投資家が暗号資産市場に本格参入すれば、購入対象はビットコインやイーサリアムにとどまらず、実用性・拡張性・基盤の強さを備えたアルトコインにも及ぶだろう。これにより、注目すべきアルトコインや有望なプレセール銘柄に資金が流入する可能性が高まる。

1. Bitcoin Hyper（HYPER）──ビットコインをフル機能型ブロックチェーンに変える最速のレイヤー2

Bitcoin Hyper（HYPER）は、本格的なレイヤー2として、世界最大の暗号資産であるビットコインを単なる「価値保存手段」から多機能なエコシステムへと変革することを目指している。

Solana Virtual Machine（SVM）を活用し、サブセカンドの処理速度とほぼゼロに近い手数料を実現。決済、DeFi（分散型金融）、dApps（分散型アプリ）、さらにはミームコインまでもがビットコイン上で展開できる環境を構築する。

開発者はBitcoin Hyper上に直接構築でき、ユーザーはビットコイン、ソラナ、イーサリアムなどを跨いだシームレスなクロスチェーン取引を享受できる。まさに開発者、投資家、機関投資家すべてに対応する次世代ブロックチェーンだ。

現在HYPERは1トークンあたり0.013135ドル（約2円）で、プレセールでは2,410万ドル（約36億円）以上を調達している。日本の銀行が市場に参入すれば、このようなインフラ系プロジェクトが真っ先に恩恵を受ける可能性が高い。

本物のビットコイン革新にいち早く参加するなら、Bitcoin Hyperだ。

2. Best Wallet Token（BEST）──急成長するエコシステムを支える実用型トークン

Best Wallet Token（BEST）は、次世代の仮想通貨普及を想定して設計されたエコシステムの基盤を担っている。

親プラットフォームであるBest Walletはマルチチェーンに対応した利便性の高いウォレットを提供しており、その中心に位置するBESTトークンは、手数料の割引、ステーキング報酬、新しいプレセールや限定プロジェクトへの早期アクセスなど、幅広い機能を支える役割を果たしている。

BESTを保有することは、単なるアプリ利用者である以上に、拡大する経済圏の一員となることを意味する。ガバナンス権や特典を享受できる点も投資家にとって魅力的だ。

現在BESTは1トークンあたり0.025815ドル（約4円）で、プレセールでは1,650万ドル（約25億円）を調達済み。実用性を伴うトークンは、日本の銀行が参入した際に特に注目を集めると考えられる。

今すぐBESTを手に入れて、次の大きな暗号資産経済での持分を確保しよう。

3. Remittix（RTX）──銀行と仮想通貨を結ぶPayFiアルトコイン

Remittix（RTX）は、国際送金の仕組みを根本から変えようとしている。

PayFi（支払い特化型金融）プロトコルとして設計されており、30カ国以上で暗号資産ウォレットと従来の銀行口座を直接接続。高速送金、低コスト、透明な為替レートを提供する。

従来の遅いSWIFTネットワークに依存するのではなく、ブロックチェーンを基盤とした決済を数秒で完了させる点が特徴であり、銀行向けのコンプライアンスやKYC（本人確認）にも対応している。

金融庁が銀行の暗号資産取引を認める動きを見せる中、Remittixは従来金融とデジタル資産の橋渡しを担う可能性がある。

現在RTXは1トークンあたり0.1166ドル（約18円）で、プレセールでは2,750万ドル（約41億円）を調達。国際決済分野における有力アルトコインとして存在感を高めている。

日本の機関投資家が本格的に市場参入する局面では、HYPER（インフラ）、BEST（実用型ウォレット）、RTX（決済・金融）といった異なる強みを持つアルトコインが大きな注目を集める可能性が高い。