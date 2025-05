С 19 мая акции криптовалютной биржи Coinbase вошли в индекс S&P 500. Это первый случай, когда компания, напрямую связанная с криптовалютным рынком, становится частью одного из ключевых американских фондовых индексов. Coinbase заменит Discover Financial Services. И хотя сам по себе индекс носит скорее биржевой характер, включение игрока из криптоотрасли выглядит как определенный сдвиг. По мнению ряда аналитиков, такое решение способно изменить восприятие крипторынка среди институциональных инвесторов, особенно тех, кто ориентирован на индексное инвестирование.

Рынок отреагировал заметно. По итогам торгов капитализация Coinbase выросла на 7,9 %, достигнув $52,78 млрд. Цена одной акции — $207,22. Это выше предыдущих уровней, но все еще ниже декабрьского пика, когда бумаги торговались по $343. С начала 2024 года акции, несмотря на недавний рост, потеряли в цене 16,54 %. Инвесторы оценивают компанию неоднозначно. Кто-то говорит о долгосрочном потенциале. Кто-то обращает внимание на волатильность и неопределенность со стороны регуляторов. Напомним: в апреле 2021 года, в день листинга, цена на старте составляла $381.

Впрочем, у Coinbase есть направление, в котором она активна. Весной компания предприняла ряд шагов, которые можно рассматривать как попытку закрепить статус технологического лидера отрасли. В марте финансовый директор Алесия Хаас подтвердила: с SEC ведутся переговоры по вопросу запуска операций с токенизированными ценными бумагами. В апреле появились сообщения о планах подать заявку на получение федеральной банковской лицензии. Позже они были подтверждены официально. А уже в мае Coinbase объявила о соглашении с Deribit. Это крупнейшая платформа для торговли опционами на Биткоин. Сделка оценивается в $2,9 млрд.

На фоне этих событий включение в индекс выглядит логично. Это не только символическое признание сектора, но и потенциальный триггер для дальнейшей институционализации. А вместе с ней — и для спроса на инфраструктурные решения, которые обеспечивают базовые функции: хранение, доступ, безопасность.

Сейчас на первый план выходят сервисы, способные предоставить все это одновременно. Best Wallet — один из таких инструментов. Его активно используют те, кому важно не только хранить активы, но и участвовать в цифровой экономике.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ BEST WALLET

Крупнейшие финансовые структуры и индексные фонды интересуются криптовалютой. Это указывает на важную тенденцию: цифровые активы уже нельзя назвать маргинальной категорией, они начали входить в реальный финансовый оборот. Часть компаний только начинает адаптироваться к новым условиям, в то время как другие уже предлагают готовые решения. Best Wallet — одно из таких решений. Он позволяет включаться в процессы глобальной трансформации финансов.

Это не просто интерфейс для отправки или хранения криптовалюты. Best Wallet — полноценный криптокошелек, работающий с более чем 60 блокчейнами. Поддерживаются как основные активы вроде Биткоина и Etherium, так и альткоины, популярные в Web3-среде. Это дает возможность собирать диверсифицированный портфель в одном месте, без необходимости переключаться между десятками сервисов.

Особое внимание уделено безопасности. Включены двухфакторная аутентификация, локальное хранение приватных ключей, шифрование. Все это — стандарт. Но принципиально важнее другое: Best Wallet некастодиален. Это означает, что пользователь сам контролирует свои средства. Ни компания, ни кто-либо еще не имеет к ним доступа. Такой подход, особенно с учетом последних обсуждений о регулировании, выглядит все более обоснованным.

Интеграция с dApps позволяет использовать кошелек не только для хранения. Это доступ к DeFi-приложениям, NFT-платформам, протоколам стейкинга. И все это работает внутри одного интерфейса. Причем, даже с мобильного телефона — приложение адаптировано под ежедневное использование. Интерфейс, судя по отзывам, понятен как новичкам, так и тем, кто давно в теме.

Важной частью экосистемы выступает токен $BEST. Он позволяет снизить комиссии, участвовать в пресейлах и получать дополнительные бонусы. Текущая доходность по стейкингу — 118% APY. В ходе пресейла проект уже привлек более $12,3 млн инвестиций. Это — не просто цифры, а отражение заинтересованности со стороны рынка.

Сейчас стоимость $BEST — $0,025035. В стейкинге находятся более 224 млн токенов. Это заметно снижает их предложение на рынке. Такая вовлеченность пользователей говорит не только об интересе, но и о доверии.

В итоге Best Wallet совмещает в себе несколько функций: он и безопасен, и функционален, и адаптирован под потребности рынка. А главное — ориентирован на долгую перспективу.

То, что Coinbase входит в индекс S&P 500, — больше, чем биржевая новость. Это подтверждение: криптовалютная отрасль перестает быть внешним игроком. Она становится частью системной финансовой архитектуры. И если это так — то соответствующие инструменты становятся обязательными.

Best Wallet — один из таких инструментов. Он создавался как решение для тех, кто хочет не просто «держать» токены, а использовать их. Участвовать в стейкинге. Подключаться к Web3. Использовать NFT. Все это — без потери контроля. Без посредников.

На фоне роста институционального интереса и все более частого признания криптовалют в публичной сфере, такие решения становятся логичным шагом. И, возможно, обязательным. Best Wallet — это не просто продукт. Это инфраструктурный элемент в том, как выстраивается новая экономика.

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.